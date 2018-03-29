Борьба против Савченко: кому выгодна дестабилизация в Николаеве. Особое мнение

29 марта, 2018, 16:28

Коррупция, теневые схемы и ложные доброжелатели превратили смерть Владислава Волошина в информационную войну против Николаевской ОДА

Владимир Сонюк, журналист, политолог

В статье на сайте «Дорожного Контроля» Николаева «Хронология событий «зради» вокруг ОГА. (Кому выгодно часть 2)» скрупулезно, вплоть до минут проанализированы события, происходящие после гибели народного героя Украины Владислава Волошина. После прочтения - мысли разные: о циничности использования любого, даже такого трагического события для информационного давления и целенаправленного формирования общественного мнения в нужном русле, о неистребимом желании простых смертных влезть в политику и всезнающе судить всех и вся, о роли и вреде случайных, бессмысленно активных людей подверженных чужому влиянию, о влиянии всего этого на карьеры политиков и судьбу страны.

В воскресенье 18 марта 2018 года около 13:30 народный герой Украины Владислав Волошин застрелился из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Его семья находилась дома. Как сообщили источники в областном управлении полиции, выстрел был произведен в грудь и на момент приезда медиков летчик находился в сознании. Записки он не оставил и будучи в контактном состоянии не сообщил о причинах своего поступка, никого не обвинил, не сказал ничего, что помогло бы следствию, умер около 15:00.

Этой ситуацией оперативно воспользовались, из ничего появлялись выводы, навязчиво формировалось негативное мнения о главе Николаевской ОГА Алексее Савченко, тем самым раскачивалась ситуация в регионе.

Хронология событий поражает своей скоростью. Информация о попытке самоубийства Владислава Волошина впервые появилась на сайте 0512 в 14.58. Менее чем через час в 15:40 интернет издание НикВести публикует новость про смерть Волошина. В 16:25 Андрей Лохматов — журналист НикВести, програма журналистських раследований «Чергова зрада» исправляет свою публикацию и дополняет ее двусмысленными намеками о причастности к гибели Волошина – ОГА. Через несколько минут (16:31) намеки конкретизирует Татьяна Локацкая (медиа-юрист Независимый Медиа-Профсоюз Украины) – она называет фамилию Савченко. Еще несколько минут (16:39) и уже блогер Александр Нойнец – безапелляционно обвиняет губернатора Савченко в «убийстве». Именно так стартанула тема обвинений Алексей Савченко и чиновников ОГА.

А дальше понеслось: Нойнеца репостит бывший первый заместитель директора аэропорта Максим Карпин, в 16:45 подключается общественный активист Евгений Воловой, экс-советник мера Николаева (2015-2017), уверяя всех, что глава ОГА довёл до самоубийства Волошина и уже на слуху тема отставки. В общей сложности, в течении 2 минут Лохматов - Локацкая – Воловой слажено отработали подводку под губернатора. В шквале перепостов и расширения круга вовлеченных появились требования посадить на скамью подсудимых губернатора, заявления, о том, что «Савченко не может быть главой ОГА».

Локацкая в 22:21 выкидывает у себя в ФБ откуда-то взявшуюся переписку Волошина с Карпиным (бывшим заместителем директора аэропорта Голайко, попавшемся на взятке, а Карпин идёт по этому делу свидетелем).

Браво! Маховик информационной волны против ОГА запущен! Основная масса вовлеченных считает переписку Владислава Волошина с Карпиным важным аргументом, при том что однозначных выводов о тональности и корректности интерпретации выдернутых кусков переписки, сделать достоверно нельзя.

Но нужное восприятие произошедшего уже сформировано в общественном сознании. Последние аккорды - журналистов везут в аэропорт за подкрепляющими версиями, проводится акция у входа ОГА с запуском бумажных самолетиков. Формирование нужного информационного фона завершено. Вишенка на торт – призывы на митинг против власти.

Конечно, у многих из нас уже появился информационный иммунитет. Мы стали более устойчивыми к мнениям, которые в большинстве случаев быстро себя дискредитируют. Мы способны критично мыслить и продуцировать собственные модели. Но почему в основу наших умственных изысканий с последующими версиями одна другой фантастичнее, ложатся на место отсутствующих фактов – домыслы?

Наезды на Савченко не выдерживают критики, поскольку после увольнения Волошина из армии 5 июля 2017 года, Юрий Бутусов Главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет" опубликовал блог, в котором призвал помочь Владимиру Волошину найти работу в авиации. Уже 24 июля 2017 года глава Николаевской ОГА Алексей Савченко представил Волошина в качестве заместителя генерального директора николаевского аэропорта.

Ранее состоявшееся событие, в частности речь идет о задержании при попытке дачи взятки предшественника Волошина на должности директора аэропорта Михаила Галайко, более лаконично вписывается в доказательную базу причастности к гибели летчика. Что само по себе и наводит на мысль о манипулировании общественным сознанием, его переключением на иные объекты. А желание Галайко отмстить Савченко вытекает из самого процесса задержания. Напомним, в конце прошлого года Галайко задержали прямо в кабинете главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко Во время дачи взятки, Михаила Галайко под ОГА ждал в автомобиле уже упоминаемый выше мститель - заместитель Максим Карпин.

Бывший директор аэропорта пришел к Савченко просить о продолжении полномочий. Несколько ранее, как сообщил прокурор Демида, Галайко получил 2,5 милиона гривен «отката» от фирмы «Автомагистраль-Юг» за подписание актов выполненных работ по взлетной полосе. Но действие контракта у Галайко заканчивался, его продлить мог только глава ОГА Савченко.

Савченко, сам того не подозревая, создал взрывоопасную ситуацию: «обязательства», щедро оплаченные фирмой, Галайко выполнить не мог из-за провала плана по продлению контракта на должность директора аэропорта. Что было делать Галайко и его заму Карпину?

Владислав Волошин назначенный 3 января директором с приставкой «и.о.» пробыл совсем короткий срок. Он стал заложником ранее описанных событий, он оказался между Савченко и Галайко-Карпиным. У боевого летчика хватило сил и мужества выжить в реальных условиях военных действий, но не хватило цинизма и хитрости выжить в условиях теневых схем и кулуарных политических игр.

Вероятнее всего, несговорчивый Волошин знал о теневых схемах с тендерами по аэропорту и начинал очень сильно мешать. Судя по переписке, Карпин «подружился» с Волошиным, о чем свидетельствует фраза «встретиться попить пиво», а в какой-то момент, возможно, начал угрожать и давить на летчика, убеждая его, что «мы в одной лодке», но это уже парафия органов дознания.

Кроме того, сейчас попытки возвращения в местную политику активно предпринимает экс–мер Александр Сенкевич. Нынешний глава администрации Алексей Савченко «поучаствовал» в вытеснении Сенкевича, замешанного на тот момент в ряде коррупционных скандалов. Например, давая оценку работе мэра, Савченко заявил: «У Николаева сложился имидж города в депрессии, где несоответствующим образом используются деньги, не восстанавливаются инфраструктурные объекты». Очевидно, что после такого заявления у Сенкевича «зуб» на Савченко и по возможности Сенкевич попытается отыграться. Что сейчас и происходит в информационной войне направленной на дискредитацию Алексея Савченко.

Кстати, Сенкевич выиграл суд о возвращении на должность мэра и как сообщила исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова, она не намерена подавать апелляцию и оспаривать решение Центрального суда Николаева о возвращении Сенкевича на должность мэра. Это вызвало массу негодования у всех депутатов, которые в октябре 2017 года голосовали за импичмент мэра Сенкевича.

Очень жаль, что молодого пусть неопытного, но достойного Владислава Волошина на мирной территории убили - коррупция, теневые схемы и ложные доброжелатели. Очень жаль, что его смерть превратили в информационную войну против Николаевской ОДА и конкретно против Алексея Савченко. А для среднестатистических фейсбучных обывателей – урок и пример того, как манкировали их мнением в угоду корыстным интересам бывшего руководства аэропорта, как моделируя нужные «заказчикам» ситуации, не подумав о ситуации в стане раскачивали ситуацию в регионе.

Кроме всего этого, остается открытым вопрос, если за деньги героя вынудили умереть, то как жить остальным? Страшно…

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