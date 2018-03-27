Я не верю в талант, только в практику. Украинец о концепт-арте и работе в World of Tanks

27 марта, 2018, 19:17

Ему только 24 года, и его работы можно увидеть в известных голливудских фильмах. Как живет молодой украинский парень из Житомира, который уже 5 лет создает компьютерные игры

Алексей Поллак живет в Варшаве, параллельно работает на две западные студии, и это все без профильного образования. Он обычный парень, родился в Житомире, но уже в 20 лет его призвали на работу в World of Tanks - одну из самых популярных в мире компаний.

Далее работа с известным голливудскими студиями, 16-часовой рабочий день и очень мало сна. Но безграничная любовь к работе постоянное обучение и эксперименты приводят его к успеху.

Что такое концепт-арт

Не хочу называть себя художником, потому что они берут мольберт и пишут натюрморты и пейзажи. Я - концепт-художник, а это немного другое.

Главная задача для меня - это создать настроение, дать цвет и атмосферу пейзажам или определенному объекту. Можно сказать, что я эскиз-художник, скетч-художник.

Например, создаю концепцию космического корабля. Я продумываю все: от формы к технологии. Дальше мои очерки передают уже другим художникам, которые подробнее прорабатывают все рисунки.

Когда создается игра, она проходит несколько этапов: от идеи до промо и запуска. Я выполняю первый этап - даю направление и настроение рисункам.

С чего все началось

Когда мне было 7 или 8 лет, мне подарили первую приставку. Самую простую, которая тогда была. Не знаю, как так вышло, но тогда в совсем маленьком возрасте я понял, что хочу не просто играть в игры, а создавать их.

И я начал рисовать героев. В основном я рисовал разных персонажей, монстров. Конечно, в таком возрасте получалось смешно. Меня уже тогда заинтересовала разработка игр, хотя не понимал, что это и как делается.

Когда у меня появился полноценный компьютер, я покупал разные книжки о графике, изучал программы. В 13 лет брат открыл для меня "3ds Max" - программу, в которой делают игры. Она мне показалась просто катастрофически сложной.

Я учился, читал книги и через некоторое время, когда у меня вышла какая-то простейшая анимация, был на седьмом небе.

Так и шло мое свободное время среди "3ds Max", редакторов карт в WoW и профильной литературы. В 16 я уже окончательно сосредоточился на рисунке и понял, что это очень мне нравится. Тогда же появился планшет, и я начал более серьезно работать над графикой.

Примерно в то же время узнал о таком явлении, как концепт-арт, тогда индустрия как раз развивалась. Начал учиться, использовал все доступные материалы, которые были в сети, смотрел видео в YouTube. Так я понемногу и научился чему-то.

У меня нет профильного образования, я закончил журналистику и художественные курсы в 16 лет. Каких-то практических знаний мне не хватает до сих пор.

Про первую работу

Первая работа появилась в 17 лет. Это был молодой стартап в Житомире. Я уже тогда начинал что-то делать, собирал все первые работы и выкладывал в соцсетях.

Тогда было мало именно 2D-художников, все занимались векторным дизайном. То есть дизайном листовок и работой в рекламе. И это был большой плюс для меня.

Первая компания, в которой начал работать, тоже занималась рекламой. Там я впервые понял, что такое желание клиента и его изматывающие правки. От рекламной типографии тогда меня начало тошнить. Но в свободное время я все больше пытался что-то делать: изучал дополнительные программы, рисовал, собирал портфолио.

Впоследствии я попал на работу в Днепр. Компания занималась производством простых игр для телефонов. В первый рабочий день я рисовал иконки овощей, которые улыбаются. Для меня это тогда было очень необычно, и я понятия не имел, как делать мультики.

Я всегда стремился к реализму, а тут анимация. Мне там не очень нравилось, и проработал всего 1,5 месяца. Я понимал, что мне это не нравится и даже не старался. На работе рисовал что-то для портфолио, проваливал все сроки. Поэтому меня уволили. Это было моим своеобразным падением.

Работа над World of Tanks

Когда меня уволили, у меня было уже минимальное портфолио. В тот же день я начал рассылать его всем компаниям. Всем, кто только попадется.

Меня сразу пригласили на новую работу в студию, которая занималась разработкой полноценных игр для планшетов. У них я проработал три дня.

На третий день получил письмо от компании Wargaming (World of Tanks) с сообщением, что они готовы провести со мной полноценное собеседование. После разговора они почти сразу дали положительный ответ.

Меня приняли на позицию 2D-художника, но с ориентацией на концепт-арт. Именно тогда я активно тренировал эти навыки, постоянно рисовал, почти не выходил из дому. Но это мне потом очень сильно помогло. Потому что когда я приехал уже к ним в Минск на работу, у меня был минимальный опыт, я начинал не с нулевого уровня.

Работать там было очень сложно. Я постоянно учился чему-то новому. Приходил домой после работы и рисовал. Потому что уровень в компании был выше моего тогда, и чтобы сохранить работу, я должен был очень много работать.

В компании были высокие требования к иллюстрациям, к тому же у меня был очень требовательный начальник. Назначал почти нереальные сроки и ты должен под них подстраиваться. Были случаи, когда люди увольнялись, потому что им было некомфортно так работать.

После года работы стало легче, я лучше работал, начались первые повышения. Такой мой экстремальный рост и постоянное совершенствование позволило мне там задержаться на целых четыре года. Я даже рад, что попал туда, потому что за очень короткие сроки мне пришлось очень много сделать и научиться. Иначе бы ничего не получилось или не так быстро.

Работа над голливудскими фильмами

У меня была высокая температура, но в тот момент очень захотелось отправить компании Aaron Sims свое портфолио. Это компания из Лос-Анджелеса, которая создает графику для фильмов ("Я Легенда”, Сумерки”).

Я даже не думал, что они ответят, потому что на тот момент у меня не было опыта и работ, которые им были нужны. И в этом температурном бреду я отослал им портфолио.

Буквально за три дня мы начали работу. Благодаря им я поработал над очень крутыми фильмами. Тогда тоже начался нелегкий период, потому что ночью я работал над различными и невероятными проектами дома, а днем - в офисе.

Я работал по 18 часов. Хотя сейчас ничего не изменилось, но тогда я очень фанатично относился к работе, мог не спать. А этого категорически нельзя делать. Организм истощается, исчезает желание что-либо делать.

К тому же я до сих пор работал над "танчиками", работа там меня перестала устраивать. Я делал совсем не то, что по идее должен был бы делать, больше работал над иллюстрацией.

Когда ты делаешь что-то очень крутое ночью, мотивации работать днем было меньше. И я начал искать новую работу.

Я знал примерно в каких студиях хочу работать. Не хотел оставаться на СНГ, потому что мне больше нравится работать с клиентами из США или Европы, поэтому я рассматривал только западные компании.

Когда заказчик из СНГ платит деньги за определенную работу, за эту сумму он вытянет из тебя всю душу. А вот с художниками из бывших советских стран - все наоборот. Люди всесторонние и приспособлены ко всему - это что-то невероятное.

О нас, украинцах, на моей работе говорят, что мы сумасшедшие. Люди не должны так много работать. Есть такая тенденция, что если наши люди чем-то занимаются и чего-то достигают, то потом они оказываются вне конкуренции.

Цели на будущее

Уже полгода я работаю в Варшаве в компании Techland и не могу передать, как комфортно здесь работать. Атмосфера невероятная, и проект, над которым сейчас работаем, очень крутой.

Но у меня сейчас большое желание делать что-то для себя, помимо проектов для клиентов. Мне хочется достичь высших уровней. Хочу определиться со стилем, как мои работы должны выглядеть и что рассказывать.

Участие в известных проектах - это сильная мотивация, но при этом всегда есть куда расти. Нельзя говорить, что вот все, у меня хорошая работа и могу ничего не делать. Это никуда не приведет.

Сейчас я много сотрудничаю с Aaron Sims, у них очень крутые проекты, и это - сплошное удовольствие. Есть еще несколько компаний, с которыми я хотел бы поработать.

Ошибки в карьере и как отдыхать от работы

Еще в начале работы я очень болезненно реагировал на все комментарии заказчиков по поводу своих работ. Я эмоционально воспринимал критику - это комментарии от клиентов или просто от начальников.

Сейчас у меня уже титановый щит, я почти не реагирую на такие вещи. Не стоит слишком эмоционально привязываться к тому, что ты делаешь для клиента. Работа есть работа. Иначе ты начинаешь страдать из-за каждого замечания, а тогда может произойти самое страшное - ты не захочешь этим заниматься.

У меня был такой период, когда я выгорал. Было очень много работы, не мог спать. Я проработал в таком бешеном темпе, и все желание исчезает, ты не хочешь работать. Поэтому нужно отдыхать. Это касается не только профессионального развития.

Для меня концепция отдыха несколько отличается от общепринятой. Это не просто выключить компьютер и выйти на улицу, хотя это тоже нужно.

Когда ты каждый день имеешь дело с визуальным контентом, то каждый день придумываешь что-то новое. А чтобы придумывать новое, нужно накапливать информацию, чем-то вдохновляться.

Это может быть и книга, и компьютерная игра, и музыка. Это должен быть материал, который питает энергетически и эмоционально. Вот это я могу назвать отдыхом. И это действительно очень полезно, а не просто выйти и забыть обо всем.

Когда у меня возникают мысли "не хочу этого делать" - нужно остановиться и убедить себя, что сейчас это надо сделать максимально хорошо и потом отдохнуть.

Я в такие моменты стараюсь смотреть фильмы, книги читаю. Все стандартно.

Работа, которой горжусь больше всего

Я очень рад, что работал над фильмом "Ремпейдж", который только что вышел. Это был очень крутой опыт. Есть еще несколько проектов, которые скоро выйдут на экраны, но, к сожалению, я пока не могу о них говорить. Это будет продолжение уже известных и зрелищных фильмов.

Сейчас должна выйти также игра канадской компании Elastic Games, с которой я тоже сотрудничаю. Это игра в стиле "Пятницы 13" с различными элементами из фильмов ужасов. Я сам очень люблю хорроры 1970-1980-х годов, поэтому эта игра мне безумно нравится, и я горжусь участием в этом проекте.

Конечно, я очень горжусь работой в Techland в Варшаве. Мы сейчас заканчиваем новый проект. Он действительно мощный. Я ничего похожего пока на рынке не встречал, поэтому уверен, что все пройдет успешно.

3 совета для тех, кто хочет стать концепт-художниками

Никогда не останавливаться и продолжать работать, практиковаться и учиться. Сейчас есть интернет, поэтому делать это намного проще. Можно найти все, чтобы достичь уровня любого художника. Практиковаться нужно каждый день, в чем угодно, что вы выбрали.

Я не верю в талант, это абсолютно абстрактное явление, которое придумали ленивые люди. Только практика дает возможность к чему-то прийти.

Найти в себе что-то оригинальное. Что-то такое, чем ты будешь выделяться среди других. Это очень сложно, просто катастрофически. Особенно в наше время, когда все уже придумано. Нам остается только комбинировать то и так придумывать новое. Те, кто работает в этой индустрии, очень ценят идейность и оригинальность подачи.

Найти ориентир. Сначала нужно выбрать сферу, где хотите развиваться, а затем выбрать ориентир, куда двигаться. Это очень важно, потому что если ты не знаешь, чего хочешь, ты туда не дойдешь.

Даже если ты теоретически выберешь студию, в которой ты хотел бы работать, то так или иначе ты будешь там работать. Если, конечно, делать все для этого.