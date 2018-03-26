 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Весна пришла в Токио: в столице зацвела сакура


фото: REUTERS
26 марта тысячи деревьев сакуры раскрасили столицу Японии оттенками белого и розового. В этом году деревья проснулись немного раньше, чем обычно. Метеорологи связывают это с теплой погодой в стране

Ежегодно посмотреть на расцвет деревьев приезжают тысячи туристов. Для них и для местных жителей в Японии проходят множество фестивалей как в мегаполисах, так и за городом. К празднованию присоединяются и рестораны, предлагающие тематическое "сакурное" меню и выездную кухню в парках, чтобы посетители города могли одновременно насладиться видом и блюдами.

Стоит отметить, что сакура в Японии - не просто дерево, это древний символ страны. Когда-то сакурой украшали головные уборы военных, чтобы показать ранг. Сегодня же цветы вишневого дерева используют на гербах полиции и сил самообороны.

Однако стоит спешить: полноценное цветение сакуры продлится только 2 недели. Японцы говорят, что это хорошее напоминание, что вся красота невечна и стоит ценить каждую минуту.

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

фото: REUTERS

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать