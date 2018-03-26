Весна пришла в Токио: в столице зацвела сакура

Ежегодно посмотреть на расцвет деревьев приезжают тысячи туристов. Для них и для местных жителей в Японии проходят множество фестивалей как в мегаполисах, так и за городом. К празднованию присоединяются и рестораны, предлагающие тематическое "сакурное" меню и выездную кухню в парках, чтобы посетители города могли одновременно насладиться видом и блюдами.

Стоит отметить, что сакура в Японии - не просто дерево, это древний символ страны. Когда-то сакурой украшали головные уборы военных, чтобы показать ранг. Сегодня же цветы вишневого дерева используют на гербах полиции и сил самообороны.

Однако стоит спешить: полноценное цветение сакуры продлится только 2 недели. Японцы говорят, что это хорошее напоминание, что вся красота невечна и стоит ценить каждую минуту.