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Украина - Япония. Все о товарищеском матче футбольных сборных


фото: ffu.ua
27 марта в бельгийском Льеже сборная Украины по футболу встречается в товарищеском матче с командой Японии

Товарищеский матч национальных сборных

Украина - Япония

Рефери Барт Бертентен (Бельгия)

27 марта, Льеж, стадион "Морис Дюфран" (30 тысяч зрителей)

Начало - 15:20

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

Как Украина выглядела против Саудовской Аравии

Матч против сборной Японии станет для сборной Украины вторым проведенным во время мартовского тренировочного сбора. 23 марта в Марбелье команда Андрея Шевченко в товарищеской игре против Саудовской Аравии выглядела откровенно бледно.

Украинцы много владели мячом, но особой выгоды из этого не получили. Нашим футболистам не хватало скорости и остроты в завершающей фазе атак. Было заметно, что игроки не настроились, как следует, на матч. Отчасти это могло произойти и из-за пустых трибун Муниципального стадиона в испанской Марбелье. Встреча проходила на нейтральном поле и интереса у местной публики не вызвала.

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В первом тайме Украина владела инициативой и открыла счет на 32-й минуте, когда после фланговой передачи Евгения Коноплянки ударом головой отличился Артем Кравец. Развить успех нашей команде не удалось.

Аравийци быстро забили в ответ - после углового отличился Саид Аль-Мувалад, а во втором тайме выровняли положение. Соперники несколько раз простили украинских центральных защитников Ярослава Ракицкого и Евгения Хачереди за провалы в обороне.

В конце игры победу могла вырвать и сборная Украины, которая свои несколько моментов не использовала и свела матч вничью 1:1.

Андрей Шевченко действиями своей команды остался недоволен.

"Я недоволен этим поединком. Даже если не говорить о содержании игры, результата мы должны добиваться в любом случае, несмотря на товарищеский статус матча. Необходимо было реализовывать свои моменты и выходить победителем", - сказал Шевченко.

Что известно о сборной Японии

Сборная Японии, как и Саудовская Аравия, готовится к финальной части чемпионата мира, где она на групповом раунде сыграет с Колумбией, Сенегалом и Польшей. Украина на ЧМ-2018 выйти не смогла, поэтому следующие официальные матчи будет играть только осенью в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где попала в одну группу с Чехией и Словакией.

Андрей Шевченко считает сборную Японии опасным соперником.

"Нас ждет непростой соперник. Да и вообще, у нас и наших оппонентов разные задачи. Саудовская Аравия и Япония ведут подготовку к чемпионату мира, а мы закладываем фундамент, смотрим новых игроков", - объясняет главный тренер сборной Украины.

Япония на первом этапе квалификации чемпионата мира заняла первое место в группе с Сирией, Сингапуром, Афганистаном и Камбоджей, забив 27 голов и не пропустив ни одного мяча.

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Уверенно японцы выглядели и на решающем этапе отбора. Они досрочно гарантировали себе путевку на чемпиона мира в борьбе с Саудовской Аравией, Австралией, ОАЭ, Ираком и Таиландом. Аравийцев в первом круге японцы обыграли дома со счетом 2:1, а в последний игровой день им уступили 0:1, когда встреча не имела турнирного значения.

После этого японцы сыграли немало товарищеских матчей, результаты которых, наверное, больше огорчили главного тренера Вахида Халилходжича из Боснии и Герцеговины.

Японцы выигрывали только у команд, которых преобладают в классе - Новой Зеландии (2:1), КНДР (1:0) и Китая (2:1). Запомнились противоречивой ничьей с Гаити (3:3) и резонансным поражением от одного из самых принципиальных соперников - Южной Кореи (1:4), против которой играли без легионеров.

Встречи же с соперниками высшего уровня команда Халалходжича проиграла Бразилии (1:3) и Бельгии (0:1).

В этом году японцы провели лишь один матч - 23 марта они встречались в Льеже со сборной Мали и добились против нее лишь ничьей 1:1. Япония спаслась от поражения в конце матча - в компенсированное арбитром время забил Соя Накадзима.

Какими будут составы

Сборная Украины в мартовских товарищеских матчах играет без травмированного лидера - Андрея Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после повреждения полученного в матче чемпионата Германии за "Боруссию" в конце января.

Кроме этого, сыграть против Саудовской Аравии травмы помешали защитнику "Динамо" Никите Бурде и форварда бельгийского "Гента" Роману Яремчуку, которых Андрей Шевченко хотел проверить в товарищеских играх, но был вынужден отправить домой лечиться.

После встречи с аравийцами тренер еще и отпустил трех футболистов в молодежной сборной. На важный гостевой отборочный матч Евро-2019 против Англии направились полузащитники Виктор Коваленко, Владимир Шепелев и голкипер Андрей Лунин, который защищал ворота в игре против Саудовской Аравии и дебютировал в составе национальной команды.

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В той встрече небольшое повреждение получил и Виктор Цыганков, который несколько дней тренировался по индивидуальной программе. Однако, Шевченко заверил, что динамовский вингер уже занимается в общей группе в полную силу и готов сыграть против Японии.

Немало кадровых проблем имеют и японцы. Из-за травмы им не помогут защитники Хироки Сакаи из "Марселя" и Мая Есида из "Саутгемптона" полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава и форвард "Лестера" Синдзи Окадзаки.

Как Украина играла против Японии раньше

Сборные Украины и Японии ранее дважды встречались в товарищеских матчах. В 2002 году наша сборная под руководством Леонида Буряка проиграла в гостях со счетом 0:1.

Украинцы взяли реванш в 2005 году, когда их тренировал Олег Блохин, они выиграли в Киеве - 1:0. Победу нашей команде принес гол Андрея Гусина с пенальти. В том матче принимал участие Руслан Ротань, который может снова сыграть с японцами через 13 лет.

Кто будет фаворитом

Букмекеры в товарищеском матче в Льеже не видят фаворита. На победу Японии они предлагают коэффициент 2.60, на Украину дают 2.65, а на ничью - 3.20.

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