Разрыв экономических отношений с РФ. Действительно ли это конец
21 марта Кабинет министров разорвал экономические отношения с Россией, предусмотренные в рамках соглашения до 2020 года. Однако означает ли это, что мы теперь полностью прекращаем экономическое сотрудничество со страной-агрессором?
О чем шла речь в соглашении
Соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Россией подписали в июне 2011 года премьер-министры Николай Азаров и Владимир Путин (на то время был на премьерском посту).
Программа экономического сотрудничества отражала совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых стран-партнеров.
В ней был выписан процент, на который должен вырасти товарооборот и объем взаимных инвестиций. Развивать экономическое сотрудничество предполагалось в энергетике, авиационной промышленности, судостроении, агропромышленном комплексе, транспортной сфере и тому подобное.
Предполагалось, что программа сотрудничества между Украиной и РФ будет действовать до 2020 года, однако почти за два года до окончания соглашения Украина разрывает соглашение.
Положения этого договора уже были фактически остановлены в 2014 году.
Теперь Кабмин не только остановил действие этого документа, но и поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить правительство России.
Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее, считает премьер-министр Владимир Гройсман.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.
Действительно ли это решение правительства предусматривает окончательный разрыв экономических отношений с РФ?
Импорт растет, гастарбайтеры ездят
Главным торговым партнером для Украины является Европейский Союз (38,3% украинского экспорта по итогам 2017 года приходится именно на него), однако если считать экспорт-импорт по отдельным странам, то с восточным соседом (14% экспорта) мы торгуем значительно больше, чем с любой страной ЕС.
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Однако еще в 2012 году доля России в структуре украинского экспорта была 25,7%. РФ до 2014 года оставалась для Украины ключевым партнером.
К тому же, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в 2017 году Россия заняла четвертое место среди стран, в которых больше всего вырос экспорт украинских товаров. В целом, согласно данным Госстата, за год экспорт товаров в РФ вырос на 9,6%, если сравнивать с показателями 2016 года.
А импортировать из страны-агрессора в 2017 году мы начали аж на 39,9% больше товаров, чем годом ранее.
Также в Россию на заработки, несмотря на многочисленные опасности и войну, до сих пор ездит немало наших заробитчан. Точных данных, сколько украинцев выезжает работать в Россию ежегодно, нет. По данным ГНСУ, в прошлом году границу Украины и России пересекли около 4,4 млн граждан Украины.
Однако поезд “Киев-Москва” стал самым прибыльным направлением "Укрзализныци" в 2017 году. Второе место по прибыльности занял поезд “Одесса-Москва”.
Объемы денежных переводов из России отстают от уровня польских, однако до сих пор остаются на втором месте.
В 2017 году их уровень вырос ($401 млн по данным НБУ) по сравнению с показателем 2016 года ($346 млн).
Недавно НБУ изменил методику оценки частных денежных переводов. Если считать объем переводов из РФ по официальным и неформальным каналам, то в прошлом году из РФ в Украину поступило переводов в размере $1,3 млрд.
Разрыв или формальность
И официальный разрыв экономических отношений, скорее всего, никак не повлияет на частный сектор. То есть торговля и миграция от этого не изменятся.
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"Поэтому разрыв этого договора является более политически, чем экономически мотивированным решением”.
Однако Устенко отметил, что за кризисные годы значительно изменилась ситуация с экспортом Украины. Если в 2013 году на долю РФ приходилось около трети нашего экспорта, а на долю ЕС – около четвертой части, то, начиная с 2014 года все изменилось - основным торговым партнером стал ЕС, а доля РФ сократилась.
“По нам больно ударило то, что нам остановили экспорт машиностроительной продукции и продукции с высоким уровнем добавленной стоимости на территорию РФ”.
Переориентация на рынок ЕС привела к тому, что украинский экспорт сейчас в основном сырьевой (60% экспорта составляет именно сырьевая продукция), ведь наша машиностроительная продукция для рынка ЕС оказалась неконкурентноспособной. Устенко напоминает, что такая структура экспорта была присуща Украине еще в 1916 году.
“И это происходит не из-за войны с Россию, а из-за некачественного инвестиционного климата”,- отмечает Устенко.
И даже после официального разрыва сотрудничества с РФ нам не избежать. Есть критические области, где пока нет альтернативы российскому импорту (например, ядерная энергетика, оборудование, уголь, нефть, химические удобрения и другие). Их не так много, но пока с этим следует считаться, объясняет экономист Борис Кушнирук в эфире Еспресо:
“У нас пока остаются вынужденные торговые отношения в такой ключевой для энергетической безопасности Украины сфере, как поставки ядерного топлива.
К тому же зависимость от поставок российского ядерного топлива на сегодня остается на недопустимо критическом уровне”.
Кушнирук напоминает, что по состоянию на 2018 год энергетический баланс Украины предусматривает 60% производства электроэнергии на АЭС. При этом лишь 6 из 15 блоков используют американское горючее, остальные - зависима от поставок из РФ.
“Если Россия с целью максимальной дестабилизации Украины под каким-либо предлогом, а в отношении этого там непревзойденные мастера, прекратит поставки ядерного топлива, то в этом случае украинскую экономику будет ожидать если не полный коллапс, то фантастические убытки”, - напоминает экономист.
Поэтому мы еще некоторое время в любом случае будем вынуждены ежегодно перечислять до 400 млн долларов России за ядерное топливо. Это деньги, которые затем могут быть использованы, чтобы убивать наших граждан, подводит итог Кушнирук.
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