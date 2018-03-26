Грязные нефтедоллары для Саркози. В чем обвиняют бывшего президента Франции

26 марта, 2018, 13:31

Максим Викулов

Во Франции сейчас разгорается самый серьезный политико-финансовый скандал за последние десятилетия, во многом напоминающий сюжет фильма "Месть мумии"

Во вторник, 20 марта, экс-президента Франции Николя Саркози задержали для допроса по делу о возможном незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи. После 25-часового допроса бывшего главу государства отпустили, после чего начали официальное расследование по подозрению в получении от ливийского диктатора десятков миллионов евро.

По французскому законодательству, "пребывание под официальным расследованием" означает, что против подозреваемого найдено достаточное количество доказательств правонарушений, поэтому расследование может продолжаться и, вероятно, будет передано в суд. В этом случае бывшему президенту Пятой республики может грозить тюремное заключение.

То в чем обвиняют экс-президента Франции?

Отношения между Николя Саркози и лидером ливийской джамахарии Муаммаром Каддафи были достаточно сложными и запутанными. Вскоре после избрания на пост президента, Саркози пригласил эксцентричного диктатора в Париж, где того приняли с большими почестями. В частности, Каддафи было разрешено разбить свой шатер в саду напротив Елисейского дворца.

Кадаффи принимает Саркози у себя в палатке во время визита во Францию

Однако когда в 2011 году Ближний Восток всколыхнула "Арабская весна", а в Ливии началась кровавая гражданская война, французский президент возглавил многонациональную коалицию, чьи массированные удары с воздуха вызвали перелом в конфликте, поражение сторонников Каддафи и казнь самого диктатора.

В марте того же 2011 года, сразу после начала бомбардировок, старший сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам потребовал от Саркози вернуть деньги, которые Ливия вроде выделяла ему на президентскую кампанию. "Мы дали эти деньги, чтобы он помог ливийскому народу. Но он нас разочаровал", — заявил Каддафи-младший. Никаких доказательств он не привел.

В марте 2012 года о возможном незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози сообщило интернет-издание Mediapart. Портал, специализирующийся на расследованиях, опубликовал документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика Мусы Кусси.

Из него следует, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 млн евро на финансирование президентской кампании Саркози, в то время – министра внутренних дел Франции. Последний подал жалобу на публикацию Mediapart, назвав ее неправдивой.

Прокуратура Парижа тогда начала расследование по подозрению в публикации ложной информации. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления в 2016 году. Решение подтвердил Апелляционный суд в 2017 году. Николя Саркози обжаловал его в Кассационном суде.

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В 2014 г. канал France 3 TV опубликовал интервью с Муаммаром Каддафи, которое было записано тремя годами ранее, накануне свержения диктатора. В этой записи Каддафи назвал Саркози "больным на голову", утверждая, что без помощи Ливии он не стал бы президентом. "Он должен быть благодарным мне, что стал президентом Франции. Это мы предоставили ему средства, которые позволили победить на выборах".

12 апреля 2013 года франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин заявил, что имеет в своем распоряжении "доказательства" финансирования кампании Саркози ливийским режимом. Сами доказательства он не привел. За неделю прокуратура Парижа открыла уголовное дело в отношении неустановленного лица о коррупции и отмывании денег.

Десять дней назад газета Le Canard Enchaîné сообщила, что на банковском счету соратника Саркози Клода Геана оказались 500 тысяч евро, которые он получил из-за границы. Геан тогда открестился от любой причастности к ливийскому финансированию, пояснив, что деньги получил от продажи малазийскому адвокату двух морских пейзажей фламандского живописца XVII века Андриса ван Эртфельта.

7 марта 2015 года Клоду Геану предъявлены официальные обвинения в подделке и налоговых преступлениях в составе организованной группы. В этом деле о переводе 500 тысяч евро обвинение выдвинули и саудовскому бизнесмену.

27 сентября 2016 года следователем передали записи бывшего министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема. В них говорится о трех финансовых переводах Николя Саркози в 2007 году на общую сумму в 6,5 млн евро. Тело Шукри Ганема было обнаружено в Дунае в апреле 2012 года – буквально через несколько недель после публикации уже упомянутого расследования Mediapart и в аккурат между первым и вторым туром президентских выборов во Франции, на которых Николя Саркози боролся за переизбрание на второй срок. В аналитической записке, подготовленной для тогдашнего госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, смерть Ганема была названа «чрезвычайно подозрительной».

15 ноября 2016 года бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что передал на кампанию Саркози 5 млн евро от Муаммара Каддафи в 2006 и 2007 годах. По его словам, деньги передали наличными в чемоданах сначала Клоду Геану, а потом и самому Саркози.

8 января этого года фигуранта дела, бизнесмена Александра Джухри задержали в Лондоне. Он не явился на допрос во Франции 2016 года и находится в предварительном заключении.

Запрос Франции на его экстрадицию должен быть рассмотрен летом. Следователи считают, что Джухри был владельцем виллы на Лазурном побережье, которую продали по завышенной цене фонду Башира Салеха, бывшего казначея режима Каддафи.

Следователи подозревают, что полученные деньги были направлены на кампанию Саркози.

25 февраля Салех, который находится в бегах, получил огнестрельное ранение в ЮАР.

И вот 20 марта Николя Саркози был задержан для допроса, который проводит криминальная полиция Нантера.

На допрос вызвали экс-министра внутренних дел Бриса Ортфе. Его подозревают в посредничестве в переговорах с ливийскими властями.

В чем еще обвиняют "Сарко"

Сам Саркози, естественно, все опровергает. Впрочем, для него это – далеко не первое обвинение подобного рода. В 2010 г. началось расследование незаконного финансирования правоцентристской партии "Союз за народное движение" (СНД) и предвыборной кампании Саркози 2007 косметической империей l'oreal и ее владелицей Лилиан Бетанкур, одной из богатейших женщин мира. Скандал этот получил название "дело Верта—Бетанкур", поскольку тогдашний министр бюджета Эрик Верт, соратник Саркози, предоставлял Лилиан Бетанкур выгодные налоговые льготы.

В июне 2014 г. началось расследование по делу "Бигмалион" — пиар-агентства, которое работало на партию "Союз за народное движение" и предвыборную кампанию Саркози во время выборов 2012 года. Согласно версии следствия, экс-президент Франции с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть расходов на президентскую кампанию.

В том же 2014 г. прокуратура Парижа начала расследование дела о вертолетах Казахстана. В 2010 г. был подписан контракт между Францией и Казахстаном — о продаже Астане 45 вертолетов Eurocopter. Подозревается, что эта сделка привела к выплате казахстанским чиновникам взяток, часть которых вернулась во Францию.

А в прошлом году прокуратура заподозрила Саркози в получении взятки за лоббирование заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. Поскольку именно Франция была одним из главных сторонников предоставления Катару права на проведение чемпионата мира, у следователей есть основания полагать, что именно экс-хозяин Елисейского дворца обеспечил поддержку заявке Дохи со стороны не только Франции, но и других европейских стран.

Кстати, несколько дней назад уже упоминавшийся сын ливийского диктатора Сейф аль-Ислам заявил, что располагает дополнительными доказательствами получения Саркози денег от Каддафи, и готов подбросить их французскому следствию. "Я говорю, что имею веские доказательства против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози с Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании", - отметил Каддафи-младший.

Стоит отметить, что – в отличие от англосаксонских государств, стран Скандинавии или той же Германии – коррупция всегда была неотъемлемой частью политической культуры Франции. То, что мы наблюдаем сейчас – позитивный тренд: правоохранители начали серию расследований против ведущих политиков этой страны, которых подозревают в получении незаконного финансирования и/или злоупотреблении служебным положением.

И тут невозможно не заметить очевидную закономерность: наиболее коррумпированные французские политики демонстрируют ярко выраженные пророссийские симпатии или являются личными друзьями Владимира Путина. Напомним, что, кроме Николя Саркози, под следствием сейчас находится подружка российского лидера и поборница французских "духовных скреп" Марин Ле Пен – ее подозревают и в получении российских денег, и в рейковом трудоустройстве своих помощников в структурах Европарламента.

А вот Франсуа Фийону – хорошему другу Путина – обвинение в трудоустройстве своей жены личным помощником (при том, что мадам Фийон ни разу не видели на рабочем месте) вообще стоило президентства: после обвинений Фийон уступил место лидера Эммануэлю Макрону, который в итоге и стал хозяином Елисейского дворца.

Хотелось бы верить, что "дело Саркози" будет иметь в том числе и воспитательный эффект и убедит кое-кого из западных политиков: в отличие от известной сентенции Веспасиана, деньги в наше время все-таки пахнут.