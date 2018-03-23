Украина - Саудовская Аравия. Все о первом матче сборной в 2018 году

23 марта, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Марбелье сборная Украины по футболу встречается с Саудовской Аравией в товарищеском матче

Украина - Саудовская Аравия

23 марта, Марбелья (Испания), Муниципальный стадион (7300 зрителей)

Рефери Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

С чем команды подошли к матчу

Сборные Украины и Саудовской Аравии в сегодняшнем товарищеском матче имеют несколько разные цели. Команда Андрея Шевченко этой игрой начинает подготовку к старту в новом турнире УЕФА для сборных - Лиги наций, где она осенью встретится в одной группе с Чехией и Словакией.

Наша национальная сборная не смогла преодолеть квалификацию ЧМ-2018. В решающем матче 10 октября команда Андрея Шевченко проиграла в Киеве Хорватии - 0:2 и финишировала в группе на третьей позиции. Украинцы, кроме хорватов, пропустили вперед Исландию, а опередили Турцию, Финляндию и Косово.

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После отбора сборная Украины уже провела один товарищеский матч. 10 ноября наши футболисты победили своего будущего соперника по Лиге наций - Словакию - 2:1. На гол Лукаша Штетини они ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

Саудовская Аравия сейчас ведет подготовку к финальной части чемпионата мира, где на групповом раунде сыграет с Россией, Египтом и Уругваем.

В квалификации аравийци финишировали вторыми в группе B, следом за Японией, с которой украинцы сыграют 27 марта. Позади "Орлов пустыни" остались Австралия, ОАЭ, Ирак и Таиланд. Место на мундиале саудовцы себе обеспечили лишь в заключительном туре отбора, победив на своем поле Японию - 1:0.

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Саудовскую Аравию на чемпионат мира после 12-летнего перерыва вывел известный голландский тренер Берт ван Марвейк. Несмотря на этот факт, он остался без работы, из-за конфликта с руководством саудовской футбольной федерации, который возник из-за увольнения нескольких ассистентов голландского специалиста.

На ЧМ-2018 Саудовскую Аравию повезет аргентинец Хуан Антонио Пицци. В 2016 году он привел сборную Чили к победе в Кубке Америки, но не сумел вывести команду на мировой чемпионат.

В отличие от украинцев, аравийци в этом году уже сыграли два товарищеских матча. 26 февраля они победили Молдову - 3:0, которую сейчас тренирует бывший ассистент Мирчи Леческу в "Шахтере" Александр Спиридон. За два дня после уверенной победы, в другом контрольном матче саудовцы потерпели в Ираке сокрушительное поражение - 1:4.

Какими будут составы команд

В матче с Саудовской Аравией Андрей Шевченко получил возможность проверить в деле футболистов, которые редко попадают в состав. Побуждают к этому травмы нескольких ключевых игроков, прежде всего лидера команды - Андрея Ярмоленко. Вингер получил повреждение в конце января в матче чемпионата Германии за дортмундскую "Боруссию".

Не сможет в этот раз дебютировать в составе сборной форвард Роман Яремчук, который приехал в команду с травмой, полученной в игре за бельгийский "Гент" - бывший игрок киевского "Динамо" пропустит три недели.

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По индивидуальной программе накануне матча тренировался динамовский центральный защитник Никита Бурда, который вернулся в национальную команду после длительного перерыва.

Традиционно в сборной игровую практику могут получить футболисты, которые "по праздникам" играют за свои клубы. Скажем, Евгений Коноплянка, который прочно засел в запасе немецкого "Шальке", но в национальной команде играет огромную роль.

Андрей Шевченко объяснил, что вызывает игроков без игровой практики, потому что они выше конкурентов по классу. "Мы вызываем лучших игроков, даже если они не имеют игровой практики. Потому что разница в классе с другими футболистами чувствуется", - пояснил Шевченко.

Также интересно, на какой позиции тренер использует Евгения Зинченко, который является номинальным центральным полузащитником, но играет за "Манчестер Сити" на месте левого защитника. Сам Шевченко признался, что пока не определился.

"Где он лучше себя проявит на тренировках, там мы и будем его использовать. Замечательно, что Зинченко расширил в "Манчестер Сити" свои игровые способности. Для сборной это большой плюс", - сказал тренер.

Неординарная ситуация сложилась и с центральным защитником Евгением Хачереди. Из-за конфликта с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем он в последних матчах не играл за киевлян, но получил вызов в сборную.

"Хачериди – игрок национальной сборной, мы на него рассчитываем. Он имеет свои клубные вопросы, которые нужно решать. Посмотрим на его состояние, он потренируется, будет готовиться, а тогда решим, будет ли он играть", - пояснил Шевченко.

Сборная Саудовской Аравии в большой степени для украинцев является загадкой. Поэтому Шевченко изрядно пригодится помощь Сергея Реброва, который возглавляет один из сильнейших клубов этой страны - "Аль-Ахли". В сборной немало футболистов из этой команды.

Среди других аравийских сборников можно выделить форварда Мохаммада Аль-Сахлави, который в отборочном турнире забил 16 голов и вместе с поляком Робертом Левандовски стал лучшим бомбардиром квалификации.

Как Украина и Саудовская Аравия играли между собой раньше

Сборные Украины и Саудовской Аравии ранее встречались однажды. Это было в июне 2006 года в финальной части чемпионата мира. Именно над Саудовской Аравией украинцы одержали свою первую победу в истории мундиалей.

Команда Олега Блохина выиграла со счетом 4:0 и выпуталась из сложного положения, в котором оказалась после поражения в первом туре от Испании - 0:4. Важную победу нашей команде принесли голы Андрея Русола, Сергея Реброва, Максима Калиниченко и нынешнего главного тренера - Андрея Шевченко.

В итоге Украина дошла до четвертьфинала чемпионата мира и установила свое наибольшее достижение в истории.

Кто будет фаворитом

Фаворитом матча в Марбелье будет сборная Украины. Букмекеры предлагают на победу нашей команды коэффициент 1.87, на ничью дают 3.40, на выигрыш Саудовской Аравии - 4.20.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Заря"), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Иван Петряк (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Беседин ("Динамо"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).