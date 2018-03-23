Патриотизм для телепузиков. Как Минкульт будет учить нас любить Родину

23 марта, 2018, 13:05

В бюджете на 2018 год заложили 500 млн гривен на создание и распространение фильмов патриотического направления. Сможет ли Минкульт их использовать с пользой для страны и зрителей

Если чиновники говорят о патриотизме – насторожися, гражданин. Они явно замыслили недоброе. Именно так часть украинцев уже рефлекторно реагирует на любые заявления о любви к матери. Даже больше – некоторые уже давно утверждает, что государство вообще не должно совать нос в эти вопросы, потому что выйдут или спекуляции, или советский навязчивый официоз.

Тем не менее. Сейчас как раз в разгаре очередные патриотические перипетии - ужасно показательные во всех смыслах. Речь идет о 500 миллионов гривен, которые в этом году выделили Минкульту на патриотическое кино. Государство же наше, наконец, осознало важность кинематографа и бросилось давать на него деньги.

В декабре стало известно, что в бюджете на 2018 год заложили вышеуказанную сумму на "производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления". Правда, распоряжаться этими деньгами должно не Госагентство по вопросам кино, которое уже много лет финансирует украинские ленты, а почему-то Минкульт.

Минкульт, то и Минкульт. Только не понятно мне было, что имеется в виду под патриотическим кино. В юридическом смысле, конечно. Поэтому в начале февраля я подошла с этим вопросом к самому министру культуры. Будете смеяться, но он знал не больше моего. Ни определения, ни критериев Евгений Нищук назвать не мог, потому что их просто не существовало. И лишь в планах было создание некой комиссии, которая бы это все прописала.

Министр культуры Евгений Нищук еще не может сказать,куда пойдут 500 млн на патриотическое кино

Забегая вперед – критерии со временем все-таки появились и вызвали у представителей культурного сообщества не меньший культурный шок. Но хочу вспомнить еще одни слова господина министра. Он сказал, что будет финансироваться не только кино, но и телесериалы. То есть, государство будет поддерживать телеканалы, коммерческие структуры, которые преимущественно содержатся миллиардерами.

Господин Евгений это объяснил так: существуют претензии, что сериалы нам показывают не патриотические, русскоязычные, с русскими актерами и так далее. А хочется, чтобы было по-другому.

И это действительно так. Производители отечественных телесериалов все еще сотрудничают с российским рынком и поставляют на него огромное количество контента. Поэтому продукт нужно делать нейтральным, без привязки к стране, на русском языке – все, чтобы продать его на несколько рынков. Только Украине продавать не выгодно – сериал не окупается, говорят производители.

И все же вопрос, должно ли государство финансировать телеканалы, остается дискуссионным. Особенно в контексте тех событий, которые сейчас развернулись. Через несколько недель после моего разговора с господином министром, такие ожидаемые критерии патриотичности кинолент появились. Правда, тайно. Точнее – не публично. Письма с ними разослали участникам коллегии Минкульта вместе с приглашением на очередное заседание.

Напомню вам, что в коллегию входят люди искусства, которые время от времени рассматривают различные вопросы и дают свою оценку. Так вот, ни о заседании, ни о критериях нигде не объявлялось. А известно о них стало лишь потому, что изданию "Детектор медиа" анонимно передали одно из приглашений, которое сразу появилось у них на сайте. Представители ведомства начали оправдываться: заседание никакое не закрыто и никакое не тайное. Это, мол, просто рабочая встреча, на которой будут решаться очередные вопросы.

Все так, но немножечко не так. Оказалось, что это назначено заседание буквально всколыхнуло украинское киносообщество. После жарких фейсбучных обсуждений заседания коллегии таки провели публично 27 февраля 2018 г. И публика осталась довольна – такое шоу пропустить было очень обидно.

Участники коллегии Минкульта голосуют против критериев патриотичности

Члены коллегии почти единодушно назвали минкультовские критерии патриотичности глубоким совком и возвратом к тоталитаризму. К примеру, среди них есть такая: "утверждают уважение к украинскому войску и правоохранительных органов, ответственное отношение граждан к обязанности защитника Отечества". То есть, патриотическое кино – это кино, в котором, в частности, показывается положительный образ украинского полицейского.

Художник Александр Ройтбурд напомнил, что еще при СССР стало понятно, что "патриотизм – это шанс для халтуры". Галерист Павел Гудимов назвал рекомендации "детским садом" и отказался за них голосовать. Глава Госкино Филипп Ильенко сказал, что патриотическое кино – это прежде всего хорошее кино. И с этим согласились его коллеги: хорошо снятая история любви будет объединять украинцев значительно лучше, чем очередное героическое полотно о Богдане Хмельницком.

Следовательно, все предложенные рекомендации были категорически раскритикованы и отклонены. Но оказалось, что это лишь часть айсберга, поскольку где есть большие деньги, там обязательно надо копать глубже.

Оказалось, что деньги Минкульту выдали не на патриотическое кино, а на патриотическое телевидение.

В опубликованном "Детектором медиа" приглашении на коллегию значилось следующее: "разножанровые игровые и неигровые телевизионные фильмы, телевизионные сериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые телевизионные фильмы (сериалы) о современной жизни государства". То есть, черным по белому указано, что речь не идет о кино, а именно о телевидении.

И вот здесь украинское киносообщество вздрогнуло. Ее представители начали говорить, что это просто похоронит отечественное кино, на которое только вот как год стали активно ходить украинцы. Весь этот ренессанс пойдет ко всем чертям, говорят люди кино, и вот почему. Госкино, которое постоянно занималось финансированием фильмов, на этот год просило два миллиарда гривен. Чтобы закончить ленты, которые есть в процессе, профинансировать те, которые выиграли последний конкурс, провести новый, и чтобы, наконец, ввести в действие закон о кинематографии, который с такими усилиями приняли год назад.

Вместо двух миллиардов ведомство получило полмиллиарда. Поэтому кинематографисты утверждают, что рискуют не завершить свои работы, многие из которых снимаются в копродукции. То есть, мы подставим своих иностранных партнеров, как это почти случилось несколько лет назад. Тогда тоже были проблемы с финансированием Госкино, наши продюсеры не смогли вовремя выполнить свои финансовые обязательства, поэтому среди международной кинотусовки даже начались разговоры о том, что "с Украиной лучше не иметь дел". Но тогда вопрос решился.

Сейчас же ситуация, по словам кинопроизводителей, сложнее. К тому же, съемочным группам, которые прошли питчинги (конкурсы) в июне прошлого года, тоже не светит обещанное финансирование. Не говоря уже о новом конкурсе, который, понятное дело, провести не смогут. Поэтому такой обсуждаемый, в том числе и политиками, расцвет украинского кино имеет все шансы загнуться.

Поэтому получается интересная ситуация: одно ведомство имеет страшный дефицит денег, а остальное получает их как снег на голову и не знает, что с ними делать. Потому что сейчас Минкульт сидит над своим полумиллиардом как собака на сене. Провести конкурс он не может, потому что до сих пор не знает, что это такое, предложены критерии раскритикованы, а новых нет. Тем временем конкурс проводить надо уже, потому что фильм за два дня не готовится.

Министр сказал, что кинематографисты сами не будут придумывать темы – им их предлагать. То есть, должен быть составлен список: к примеру надо фильм о Шевченко, Евромайдане, реформе милиции, децентрализации и тому подобное. И за этими предложениями проводится конкурс. Так вот, такой список тоже еще не готов. К тому же, путь этот противоречивый и ужасно напоминает практику РФ. А мы же вроде в другую сторону собрались.

Непонятно, почему правительство вообще решило выделить деньги Минкульта. Госкино прекрасно себе финансировало кино, в том числе и патриотическое, чтобы это не значило. Вот "Киборги" – чем вам не патриотическое? Или "Круты 2018" выйдут – тоже вроде идеологически правильный, национально сознательный продукт. В обоих, кстати, господин Нищук снялся. Загадка какая-то просто.

Переполошенные кинематографисты выдвигают теории. Одна из них – Владимир Гройсман лоббирует интересы телевизионщиков. К тому же, занимается манипуляцией: с декабря говорил о "патриотическом кино", а речь шла о "патриотическом телевидении". Другая версия связана с давними нападками на председателя Госкино Филиппа Ильенко. Телеканалы и производители сериалов, мол, недовольны его политикой.

Производители кино говорят о мощном телевизионном лобби, но не слишком ему противостоят. Так, Ассоциация продюсеров Украины написала письмо Евгению Нищуку, в котором выразила свое глубокое беспокойство. На заседание коллегии пришло несколько киношников, но это все. Каких-то громких акций, постоянных заявлений или иной борьбы они не ведут. Хоть очень озабочены тем, что, возможно, больше не смогут снимать.

Пока политическая верхушка пиарится на фильмах, снятых при содействии Госкино, его голову Филиппа Ильенко травят, а его ведомству уменьшают финансирование

Тем временем, наша политическая верхушка продолжает пиариться на "вплеске украинского кино". Совсем недавно Петр Порошенко встречался с французским актером Жаном Рено. Он, напомню, сейчас снимается в копродукционном украинско-французском фильме "Последний шаг". На этой встрече президент похвастался, что сейчас Украина снимает 35 лент в год и выразил надежду, что вскоре эта цифра составит 120.

И еще сказал, что мировым производителям кино надо обратить внимание на Украину и снимать здесь. Для этого и документ подписан, уже упомянутый выше закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Там, в частности, прописана система рибейтов, то есть система возврата части средств, потраченных на съемки. Это частая практика в том числе и европейских стран, которые таким образом заманивают к себе денежные киностудии. Правда, многие из них возвращает 25 процентов, а мы лишь 16.6. Но и это не так важно.

Как я уже упоминала, Госкино не имеет денег, чтобы вводить этот закон в действие. Поэтому рибейты откладываются. Так же как и схема по развитию кинотеатров, которых у нас очень не хватает, особенно в маленьких городах. Так же как и многое другое. Тем временем Минкульт не слишком делится своими планами на "патриотические" полмиллиарда. Ведомство под председательством Евгения Нищука все больше подтверждает свою репутацию тихого и закрытого.