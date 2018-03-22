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Виталий Портников: не хочу жить среди самоубийц


фото: apostrophe
И украинский парламент, и общество, и правоохранительные органы нашей страны сдают сегодня самый настоящий экзамен на состоятельность Украинского государства

Можно, конечно, относиться к заявлениям Надежды Савченко как к проявлениям воспалённого эгоцентричного сознания. Можно считать, что это признаки психического расстройства или не самого большого ума. Но самое главное - Надежда Савченко даже и не скрывает своих намерений, пусть и пытается сегодня придать им некий "шутливый" характер.

И именно поэтому государство, которое себя уважает, должно обеспечить ей...не наказание, нет - наказание назначает суд - а честное расследование. Это честное расследование и есть защитой Украинского государства, украинского парламентаризма и, в конечном счете, гражданки Украины Надежды Савченко.

Потому что только сильное государство может защитить интересы любого своего гражданина - в том числе и того, кто виновен в преступлениях и должен понести за них заслуженное наказание. А слабое государство не может защитить никого, даже преступников - история с исправительными учреждениями на оккупированных территориях это прекрасно продемонстрировала.

И еще одно очень важное обстоятельство, которое характеризует нынешнюю ситуацию. Государство - если оно хочет выжить, конечно - не должно становиться ни добычей чужих оккупантов, пусть даже очень умных, ни добычей собственных идиотов, пусть даже очень патриотичных. Оно погибнет и в том, и в другом случае.

Задача любого государства - защищать граждан от врагов и безумцев. Когда Савченко говорит коллегам, что подрыв парламента - это мечта каждого украинца, она выступает не от имени всего народа, а от имени той его части, которая просто не способна задуматься о последствиях своих желаний, своей ненависти к власти, своей неготовности к цивилизованной политической борьбе.

Это и есть люмпен в его самом отвратительном проявлении. И я вовсе не скажу, что такой люмпен не может получить власть. Получил же в России в 1917 году или в Германии в 1933-м? Почему мы не можем повторить?

Разница только в том, что когда люмпен приходит к власти в больших странах, в империях, он уничтожает нормальную жизнь своих сограждан, затем - окружающего мира и потом гибнет. А победа люмпена в такой слабой стране, как Украина - это приговор только нам и нашей стране. Очень надеюсь, что украинцы не отличаются склонностью к суициду. Не хочу жить среди самоубийц.

Но среди шизофреников я уже живу. Мне, человеку, который последовательно выступал против отмены депутатской неприкосновенности, забавно наблюдать за тем, как люди, которые всегда были сторонниками такой меры, сейчас возмущаются в связи с возможностью отмены неприкосновенности для Савченко.

Мне смешно наблюдать, как депутаты, которые годами обещают гражданам отменить эту неприкосновенность, сейчас делятся с избирателями размышлениями - голосовать им или нет? Да если бы вы все выполняли свои обещания - те, за которые вас, собственно, и избирают - то никакой неприкосновенности не было бы уже лет 10 и Савченко уже несколько недель как находилась бы в тюремной камере!

Это, конечно, не шизофрения какая-то. Это обыкновенный украинский цинизм, который пропитывает все поры нашего существования.

Цинизм, который позволяет избираться на популистских лозунгах, не исполнять безумных обещаний - и переизбираться еще раз.

Цинизм, который позволяет выдавать личные интересы за патриотизм.

Цинизм, который позволяет превращать в выгодный бизнес то, за что в нормальном мире люди рискуют жизнью - борьбу с коррупцией, честную журналистику, даже войну.

Этот цинизм общества и порождает популизм власти.

Украинцы обожают пословицу о рыбе, которая гниет с головы. Но это - неправильный перевод знаменитого афоризма. Рыба воняет с головы. Воняет с головы потому, что гниет изнутри.

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