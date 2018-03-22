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Сражался среди профи в 17 и закалял характер в Японии. Кто такой следующий соперник Ломаченко - Хорхе Линарес


фото: twitter.com/JorgeLinares
12 мая украинскому боксеру Василию Ломаченко будет противостоять чемпион мира в трех весовых категориях - венесуэлец Хорхе Линарес

12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden Василий Ломаченко дебютирует в новой для себя легкой весовой категории. Украинец попытается отобрать титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) у венесуэльца Хорхе Линареса. Чрезвычайно интересного боксера, который рано почувствовал вкус славы, после стремительного взлета оказался на самом дне, но нашел в себе силы, чтобы снова подняться на вершину.

17-летний профессионал

Хорхе Луис Линарес Паленсия родился в 1985 году в венесуэльском городе Баринас. Как это часто бывает, в бокс пошел, беря пример со старшего на три года брата - Нельсона. Тот также был профессиональным боксером, выиграл 20 поединков, не потерпел ни одного поражения, но достичь чего-то существенного не смог и ушел из бокса в 28 лет.

Хорхе Линарес оказался намного талантливее брата. В Венесуэле он выиграл все возможные соревнования на юношеском уровне и привлек к себе внимание специалистов. В 16 лет парнишка одержал 89 побед и лишь 5 поражений.

Неизвестно, как бы сложилась его карьера, если бы Хорхе вовремя не заметил известный соотечественник - Хильберто Мендоса-младший, который сейчас является президентом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и одним из самых влиятельных людей в мировом боксе.

Он посоветовал Линаресу не терять времени и попробовать силы среди профессионалов. Поскольку в Венесуэле на профи-ринге можно выступать только с 18 лет, то возник вариант с Японией, где разрешалось боксировать даже в 17.

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"Он был чрезвычайно талантливым любителем, он отличался, но был слишком молод, чтобы стать профессионалом в Венесуэле. Однако в Японии вы можете быть профи даже в 17 лет. И ему там так понравилось, что он остался", - вспоминает американский тренер Руди Эрнандес, который знает Линареса с юношеских лет.

В 2002 году при содействии Хильберто Мендосы венесуэлец заключил свой первый контракт с промоутерской компанией Акихико Хонды - Teiken Promotions. Тренером Линареса стал Сендай Танака, который раньше работал со знаменитым мексиканским боксером Марко Антонио Баррерой и знал испанский язык.

Почти год тренер был единственным человеком, с которым Хорхе мог общаться без переводчика. Парень чувствовал себя одиноко и все свободное время посвящал общению с родными через интернет.

Вся его жизнь проходила между тренировочным залом и наемной квартирой. В то же время Япония Линаресу чрезвычайно понравилась. Он был поражен отсутствием на улицах преступности и железной дисциплиной. Автобус, которым он ездил в зал Танаки, никогда не опаздывал. Это очень контрастировало с венесуэльским беспорядком.

Настоящий японец

Хорхе Линарес и промоутер Акихико Хонда

Проведенные в Японии годы сильно повлияли на характер Линареса. Нынешний тренер венесуэльца - кубинец Исмаэль Салас называет главной чертой Хорхе именно дисциплинированность. Это типичный латиноамериканский агрессивный боец-рубака. Он действует взвешенно и полагается не только на физическую мощь, но и на мозги.

"Линарес - это парень, у которого никогда не было проблем в тренировочном лагере. Его отличают дисциплинированность, сосредоточенность, сильный менталитет. Он на лету схватывает план  боя, осваивает стратегию и готов к мгновенным изменениям. Добавьте к этому его чисто боксерские качества и получите тот результат, которого он достиг", - говорит Салас.

Хорхе Линарес дебютировал среди профессионалов в 17 лет в Токио и нокаутировал в первом раунде Чун Кен-Су из Южной Кореи. Чтобы представить себе, как это давно было, достаточно вспомнить, что Ломаченко тогда был обыкновенным школьником и лишь мечтал о большом боксе. Удивительно, но украинец моложе своего будущего соперника всего на два года, но при этом он дебютировал среди профи на 11 лет позже венесуэльца.

В июле 2007 года Хорхе Линарес уже был другим человеком. Он прекрасно освоил японский язык и чувствовал себя в Токио своим. Япония стала для него второй родиной, где он женился и стал отцом.

"Представьте себе, теперь, если я оставляю Японию дольше, чем на две недели, меня тянет домой", - рассказывал Линарес.

Золотой мальчик

Оскар де ла Хойя (слива)

Карьера молодого боксера развивалась стремительно. В 2007 году в 21-летнем возрасте он стал чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в полулегком весе (до 57,2 кг), где среди профессионалов начинал и Василий Ломаченко.

Линарес нокаутировал в 10-м раунде мексиканца Оскара Лариоса и привлек к себе внимание всего мира. Ведь его бой проходил в Лас-Вегасе в андеркарте боя легендарного американца Бернарда Хопкинса против Винки Райта.

После той победы Линареса сравнили с молодым Оскаром де Ла Хойей - выдающимся американским боксером. Одинаковыми были даже прозвища обоих боксеров, которых называли "золотыми мальчиками", только венесуэльца на испанском - El Nino de Oro, а американца на английском - Golden Boy.

Общим в их жизни оказалось не только это. За два года Оскар де ла Хойя стал промоутером Хорхе Линареса. На то время венесуэлец уже успел завоевать чемпионское звание в еще одной - второй полулегкой весовой категории (до 59 кг). В ноябре 2008 года он победил панамца Вибера Гарсию и завоевал вакантный титул WBA.

Тяжелые времена

Линарес с женой Мишель

Однако начало сотрудничества с де ла Хойей оказалось катастрофическим. Линарес в первом же поединке после подписания контракта потерпел первое поражение на профи-ринге. Да еще и какое. Венесуэльца на 73-й секунде боя уложил на пол мексиканец Хуан Карлос Сальгадо, которого считали безоговорочным аутсайдером поединка.

По итогам 2009-го поражение Линареса назвали главным апсетом года - то есть неожиданным поражением. Моментально Хорхе потерял все - чемпионский пояс, уважение экспертов и звание одного из лучших боксеров мира.

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После громкого провала было несколько промежуточных боев, выиграв которые Линарес в 2011 году снова добрался до чемпионского поединка, но уже в новой - легкой весовой категории (до 61,2 кг). Очередной титульный бой также был похож на ужасный сон. Антонио Де Марко из Мексики превратил лицо Хорхе Линареса в кровавое месиво и заставил рефери в 11 раунде зафиксировать поражение техническим нокаутом венесуэльца.

Казалось, что черная полоса в жизни венесуэльца будет длиться вечно. Сразу после этого Линарес еще и проиграл Серхио Томпсону из Мексики - также техническим нокаутом во втором раунде и решил, что с боксом пора заканчивать.

"Худшим в моей жизни был момент, когда я потерпел два поражения подряд. Я собирался идти на пенсию. Но, к счастью, меня окружали люди, которые нашли нужные слова и убедили не делать этого", - вспоминает Линарес.

Возвращение на вершину

Прежде всего венесуэлец имеет ввиду свою жену - Мишель, которая является его главным болельщиком и присутствует на всех боях. Она была рядом с Хорхе в самые трудные в его карьере три года, когда он все начал сначала и преодолевал ступень за ступенью, чтобы снова получить право на чемпионский поединок.

В 2014 году Линарес достиг желаемого и снова дрался за пояс WBC с мексиканцем Хавьером Прието. На этот раз шансом он воспользовался и нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Еще одним испытанием для венесуэльского чемпиона стала травма. Готовясь к защите титула в бою с Деяном Златичанином из Черногории, Линарес сломал руку и был лишен пояса. Он справился и с этой проблемой.

Хорхе Линарес снова стал чемпионом мира в 2016 году, когда отобрал титул WBA у британца Энтони Кролли, победив его в родном Манчестере по очкам. А в прошлом году Линарес нанес поражение еще одному боксеру из Великобритании - олимпийскому чемпиону Люку Кэмпбеллу, у которого он выиграл раздельным решением судей.

В этом поединке состоялось возвращение Линареса в США, где он не боксировал с 2014 года. Кроме этого, венесуэлец дебютировал в эфире американского телеканала HBO, который показывает только бои лучших боксеров мира. Линарес был в восторге.

"Я первый венесуэльский боксер, который возглавил шоу на HBO, и это большая честь", - радовался боксер.

Новый вызов

Благодаря победам над британцами венесуэлец стал популярным в Англии и решил переехать туда вместе с семьей. Теперь он имеет другое, более понятное для британцев, прозвище - King Jorge. Теперь после победных боев непременный атрибут - корона на голове Линареса.

Сначала в Лондон решил податься тренер Линареса - кубинец Исмаэль Салас, который тренирует бывшего соперника Владимира Кличко Дэвида Хэя. Вместе с ним решил ехать и венесуэлец.

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"Именно здесь сейчас центр мирового бокса! Здесь есть все необходимые условия, чтобы развиваться - комфортный зал и лучшие спарринг-партнеры", - говорит Линарес, который готовится к бою с Ломаченко бок-о-бок с Хэем.

Поэтому украинца 12 мая в Нью-Йорке ожидает чрезвычайно интересный и опасный соперник, уверенный в своих силах.

"Это будет не просто бой, а поединок между двумя лучшими бойцами дивизиона. У меня есть все для победы: скорость, мастерство и мощь. 12 мая Ломаченко будет свергнут королем", - пообещал Хорхе Линарес.

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