Постколониальный синдром, или почему в Украине происходит одна революция за другой

22 марта, 2018, 14:41

Николай Княжицкий

Из выступления на симпозиуме в Варшаве в рамках международной академической программы Колледжа Европы "Три революции. Исследования массовых протестов в Украине"

Где мы еще можем найти страну, где за такой короткий промежуток времени произошло три революции? Что они изменили и почему все время происходит одна революция за другой? – Потому что никаких кардинальных изменений, которые могли бы прекратить эти революции, нет. Общество или люди восставали против тех политических факторов, которые могли бы угрожать их независимости, ведь Украина традиционно была разделена между двумя разными странами и наша страна была частью колоний этих двух стран.

На представленных картах Украины продемонстрированы результаты исследования, проведенные в 2013 году еще до последней нашей Революции Достоинства моим коллегой - исследователем Анатолием Ткачуком - на основании социологических исследований об отечественных стереотипах. Людей из разных регионов Украины спрашивали “как, по-вашему, живут люди на той или иной территории страны? Хоть этот опрос довольно ироничен, но он показывает, что на то время, а именно в 2013 году, осознание себя как единых украинцев со знанием своей страны до сих пор не состоялось. И это действительно является следствием колонизации, которая осуществлялась на протяжении большого количества лет.

Что меня лично пугает в этой колонизации? Когда я перестал быть журналистом и стал заниматься политикой, меня поразило и продолжает поражать и сейчас то, что до Майдана статус постколониальной Украины фактически сохранялся. Каждый украинский чиновник стремился получить поддержку, для того чтобы, по сути, управлять этой территорией, которая не имела своей глубокой идентификации, и очевидно, что такая власть гауляйтеров заинтересована в этой идентификации, потому что руководить этими территориями было гораздо сложнее.

То, что происходит сейчас, несомненно печально, поскольку значительная часть украинских элит сейчас тоже принимает те или иные законы, исходя из тех пожеланий, которые нам высказывают наши западные партнеры, а это прежде всего Соединенные Штаты Америки. Аргументом для наших голосований в зале является то, что “американцы очень просят, поэтому мы должны проголосовать”. При том, что найти какую-либо систему в том, за что просят проголосовать американцы, очень сложно. Потому что порой это может быть вопрос антикоррупционного суда или, например, вопрос авторских прав или копирайта, и я должен голосовать, выполняя решение фракции, хоть я с этим не согласен, ведь американцы заботятся о своих интересах защиты авторских прав и в жертву приносят украинских авторов и исполнителей. Или, к примеру, украинских фильмов, ведь американцы выступают против любых квот для украинских фильмов. То есть иногда это правильные законы, но очень часто лоббистские со стороны тех или иных государств. Это означает, что украинская власть как единое ядро, объединенное национальными ценностями, до сих пор не сформировалась и это и является следствием этой колонизации.

Если посмотреть, к примеру, на Израиль, то можно увидеть группу людей во главе с Бен-Гурионом, который объединил людей, детей которых посвящали себя войне, даже миллионеры могли подчиняться бедным людям, которые на войне были их руководителями.

Если посмотреть на Польшу, то можно увидеть группу людей, объединенных "Солидарностью", что придя к власти, объединенные определенными идеями, которые они реализовали во время строительства страны. Тоже самое и в странах Балтии.

К сожалению, когда у нас появилась первая демократическая сила, которая выросла в том числе и из диссидентского движения (НРУ) – она не смогла реформировать страну. Кучма победил на президентских выборах, очевидно, при поддержке России, потом мы сели на эту нефтегазовую "иглу", и фактически этот колониальный режим продолжился и перерос уже в олигархизацию, разделив страну между олигархами, которые также были так или иначе связаны с Россией. Эти группы были абсолютно заинтересованы, чтобы никакие ценности, кроме денег, которыми можно купить людей в любом регионе, больше не связывали украинцев. Поэтому люди испытывают потерю этой независимости, и помня, что за время существования различных империй они были унижены, восстают. Но политического класса, который бы мог возникнуть и развить эту независимость, увы, не возникает. Сегодня главная для нас задача – создание этого политического класса.