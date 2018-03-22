Как "Оппозиционный блок" потратил бюджетные миллионы

22 марта, 2018, 10:06

Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

В конце 2015 года в Украине вступил в силу закон о финансировании политических партий за государственный счет. Его принятие было продиктовано необходимостью сделать содержание партий прозрачным и независимым от олигархов. Кроме того, закон, вошедший в так называемый "безвизовый пакет", должен был создавать равные возможности для развития политических объединений для осуществления их уставных задач. Программа "ШУСТРОВА LIVE" начинает цикл материалов о том, как политические партии используют деньги, которые дает им государство.

Невиданная щедрость. Политики отказываются от денег в пользу пенсионеров. Могут себе позволить, ведь состояние народных депутатов от "Оппозиционного блока" оценивают в несколько миллиардов. Что им те мелочные подачки от государства в виде каких-то 40-50 миллионов гривень.

Год назад сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко публично осудил использование партиями бюджетных денег. В эфире одного из телеканалов прозвучал его отказ от госфинансирования как в прошлом, так и на будущее: "Мы деньги брать не будем. В условиях, когда пенсионерам недоплачивают деньги, брать деньги на политику – это АМОРАЛЬНО".

48 миллионов 467 тысяч. За эти деньги более двух тысяч украинских пенсионеров живут в течение целого года. Именно эту сумму "Оппозиционный блок", несмотря на всякие там обещания, таки взял из бюджета и потратил все до копейки на свое усмотрение.

За государственное финансирование политических партий отвечает Национальное бюро по предотвращению коррупции. Именно в НАПК нам сообщили, что "Оппозиционный блок" в течение всего 2017 года и по сегодняшний день финансируется государством. Даже несмотря на критику системы государственного финансирования от "Оппоблока" и публичное осуждение партий, которые получают бюджетные средства.

"В 2016 году действительно было официальное заявление от руководства "Оппозиционного блока" о том, что они отказываются от своей доли государственного финансирования. Но в 2017 году от них же было заявление на получение таких средств", - утверждает Наталья Корчак, глава НАПК.

Аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко считает, что такое поведение нынешних "оппозиционеров" - безответственно.

"Они на первоочередном периоде дискредитировали реформу и вообще государственное финансирование, хотя это общая мировая практика, а потом передумали и взяли эти деньги. Это немного по-детски. Когда ребенок не принимает какой-то подарок, а потом принимает", - говорит Фещенко.

Мы поинтересовались у самих "оппоблоковцев", что заставило их отказаться от собственных принципов и воспользоваться возможностью получить средства от государства.

"Да, мы изначально отказались от бюджетного финансирования. Но все равно эти деньги тогда были бы отправлены куда-то. Они отправят их куда-нибудь: на финансирование армии, на закупку вооружения, а мы этого не хотим. Вот и все", - объяснил нам депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Взяли деньги, чтобы они не пошли на оборону, – это первая, но далеко не последняя версия, которую мы услышали из уст "оппоблоковцев". Сопредседатель партии Юрий Бойко в ответ на наш вопрос пояснил: партия взяла деньги, чтобы их "не украли": "Почему "Оппозиционный блок" передумал и все-таки взял деньги государственного финансирования? Потому что мы увидели, что так воруют, как сегодня сегодняшняя власть деньги, так еще не воровал никто. Поэтому мы решили - давайте мы примем деньги, чтобы их не украли на другие вещи, а предоставим возможность людям существовать в своих регионах".

Версия №3 говорит: взять деньги обязал закон. Автор – депутат от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко. С ним состоялся такой диалог:

- Это обязывает закон.

- Можно отказаться.

- Ну я же еще раз говорю, что закон обязывает. Соответственно, было принято решение, что на обеспечение деятельности партии эти средства надо привлечь, потому что все равно приходится отчитываться, заполнять документы и так далее.

Расставить все точки над "і" попробовал еще один народный депутат Игорь Шурма. Но и ему не удалось объяснить непоследовательные действия партии: "Чтобы снять любые обвинения в использовании неизвестного происхождения средств, мы все таки решили на этом этапе придерживаться законодательства Украины и деньги, которые выделяются, брать на функционирование этой политической силы. Я убежден в том, что тщательный анализ правильности, законности и целесообразности использования средств не даст оснований говорить о том, что нет нецелевого использования этих денег".

Итак, народный депутат признается: взяли деньги, чтобы не возникало подозрений в отношении источников финансирования политической партии. Как бы там ни было, в одном народные избранники единодушны – деньги от государства получили.

"Заявления "Оппозиционного блока" об отказе от государственного финансирования – это банальный популизм. Я понимаю, что этой политической силе не нравятся любые нововведения западных демократий, которые вводятся сегодня. И на тему государственного финансирования очень легко спекулировать: сказать избирателям, что мы находимся в состоянии войны с Россией, в период экономического кризиса, и в настоящее время мы финансируем политические партии. Но уважаемые, другого цивилизованного пути, как построить более менее независимые партии, у нас нет. Поэтому "Оппозиционный блок" банально спекулирует. Возможно, им ближе российские политические традиции", - настаивает Алексей Кошель, глава ВОО "Комитет избирателей Украины".

Мы провели собственное расследование и выяснили, на что "Оппозиционный блок" потратил свыше 48 миллионов гривен, полученных в прошлом году из государственного бюджета.

"Они тратят деньги, как и все. Преимущественно на аренду офисов, на зарплату работникам и на медиа. Это их главные статьи расходов. Если есть мелкие расходы на социальные нужды, то они не существенны", - говорит аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Основная статья расходов "Оппозиционного блока" – реклама в медиа. Такая тенденция характерна для большинства политических партий, которые получили государственное финансирование.

"Сегодня около 25% средств, то есть каждую четвертую государственную гривню партия тратит на прямую рекламу. То есть это реклама по телевидению, по радио, либо листовки, либо партийные газеты", - рассказывает Алексей Кошель, председатель ВОО "Комитет избирателей Украины".

В целом почти треть полученных средств "Оппозиционный блок" потратил на рекламу на телевидении, радио, в прессе и Интернете. Казалось бы, ничего удивительного, если бы не одно но – значительную долю денег налогоплательщиков партия потратила на выплату долгов одному из национальных телеканалов.

"Партии размещают рекламу на телевидении, мы спрашиваем, говорим, что вы делаете – не совсем честно, мягко говоря, партии объясняют, что это только уставная деятельность: "Мы таким способом коммуницируем с избирателями". Де-факто все понимают, что партии занимаются тем, что фактически используют деньги налогоплательщиков на ветер. Но де-юре они ничего не нарушают", - говорит Денис Рыбачок, аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины".

Журналисты выяснили, что в течение второй половины 2015-го, в 2016-м и первой половине 2017-го годов "Оппозиционный блок" рекламировали на телеканале "Интер" в долг. За два года "Опоблок" задолжал рекламному агентству, связанному с Дмитрием Фирташем, 10 миллионов 825 тыс. грн. А возвращать долги партия начала только тогда, когда получила государственное финансирование. Так, в июле 2017-го на счет "Интер Реклама Центр" было переведено 4 млн 614 тыс. грн. Остальные 6 млн 210 тыс. – партия отдала в конце 2017 года.

""Оппозиционный блок" получает государственные средства, идет к телеканалу "Интер" и гасит свои долги перед телеканалом "Интер". Таким образом, эффективность государственного финансирования, я считаю, является просто символической. То есть тогда государство поддерживает один из ведущих и достаточно не бедных телеканалов", - открывает детали схемы Алексей Кошель, глава ВОО "Комитет избирателей Украины"..

Не нарушает ли "Оппозиционный блок" закон, покрывая долги за средства налогоплательщиков, мы спросили у главы НАПК Натальи Корчак.

"Не всегда то, что нам бы хотелось определить как нарушение, можно подтвердить фактическими документами. Поэтому мы всю информацию, которая нам поступает, тщательно проверяем. Ну если нет доказательств того, что произошло нарушение действующего законодательства, мы никаким образом не можем реагировать", - говорит Наталья Корчак.

Эксперты считают, что для оценки законности действий партии важно установить, на какие именно услуги "Оппозиционный блок" потратил более 10 миллионов гривень.

"С другой стороны, тут же вопрос, каков контент, транслируемый на "Интере". Если это реклама в рекламном блоке – это одно дело, но мы видим, что "Интер" очень благосклонно относится к отдельным представителям "Оппозиционного блока", партии как таковой. Постоянно в новостной блок приглашают Юрия Бойко выступать прямо в эфире. И очень вероятно, что эти средства, этот долг покрывается сейчас за счет государственных средств", - объясняет аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Второе место после телевидения в медийном топе затрат "Оппозиционного блока" занимает реклама в Интернете. Если верить финансовым отчетам партии на сайте НАПК, на рекламу во всемирной паутине за полгода она потратила несколько миллионов гривень.

"Реклама в Интернете – это самый сложный вопрос не только в рамках Украины, но и в мировой практике. Потому что если мы видим рекламу в фейсбуке, мы понимаем, что этот пост оплачен, но мы не понимаем, это был оплачен один доллар или двести долларов. То есть определить фактически нереально", - говорит аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Специалисты признаются: если рекламу на телевидении и в газетах можно проверить по архивам, то выяснить, была ли кампания в Интернете и сколько она стоила, чрезвычайно сложно.

"Это достаточно цинично: взять деньги налогоплательщиков и за эти деньги, скажем, поздравить налогоплательщиков с Новым годом. Ну, это тоже самое, что мужчина-бездельник возьмет у женщины в кошельке 50 гривень и купит на эти деньги цветы. То есть это подарок или нет? Это достаточно циничный подарок", - считает Алексей Кошель, глава ВОО "Комитет избирателей Украины".

Анализируя финансовые отчеты "Оппозиционного блока", мы обнаружили интересную закономерность: расходы на все партийные офисы стремительно выросли после перехода самоудержание от государственного финансирования. В четвертом квартале 2017 года расходы на заработные платы составили почти 7 млн грн. Для сравнения: до начала госфинансирования ежеквартально выплата зарплат обходилась партии в 652 тысячи гривень. В НАПК эту тенденцию подтверждают.

"Речь идет о том, что закон заставил через введение механизма государственного финансирования и возможность оплаты штатных работников легализовать тех, кто ранее де-факто работал на политическую партию", - объясняет Наталья Корчак, глава НАПК..

Если политическая партия легализует тех, кто уже работал в аппарате, логично предположить, что информация в ее предыдущих отчетах была сфальсифицирована. Однако эксперты уверяют, что доказать факт такого нарушения – почти нереально.

"Как вы можете сейчас доказать, что когда-то в 2016 году там кто-то работал. Если у вас нет аудио-, видеодоказательств, что вы работали, это будет трудно доказать. Более того, люди, которые там работают, могут сказать простую фразу: "а мы волонтеры". Мы так подходили к разным партиям, говорили "вы кто?" – "мы волонтеры", - рассказывает Виктор Таран, глава центра "Эйдос".

Такой непрозрачной оказалась ситуация вокруг центрального офиса "Оппозиционного блока". До получения бюджетных денег партия не имела в Киеве ни одного оплачиваемого работника – согласно информации в отчете за II квартал 2017-го года. А в IV квартале по Киеву уже 76 человек получило зарплаты и еще 20 по области. На эти выплаты в течение трех месяцев ушло свыше 316 тыс грн из государственного бюджета. Интересно, как раньше работал центральный офис партии? Ведь по отчетам, до середины года там не было ни одного сотрудника, никакой техники на балансе или мебели. Должен же кто-то хотя бы охранять это помещение в центре города стоимостью в несколько миллионов гривень?

"Когда партии официально заявляли о том, что у нас работает всего несколько сотрудников, а все остальные на волонтерских началах, это неправда. Это ложь. Это циничный обман. Потому что в аппарате, в центральном аппарате партии работают специалисты качественного уровня. И менее, чем 20-30 тысяч гривень заработной платы в месяц, они не могут получать. То есть как бы это ни было смешно, но за государственные средства мы вывели из тени партийное финансирование",- убежден Алексей Кошель, глава ВОО "Комитет избирателей Украины"..

Старинный Подольский район города Киева. Трехэтажный дом по улице Волошской, 6/14. Именно здесь "Оппозиционный блок" арендует офис с февраля 2017 года. Идем туда, чтобы познакомиться с рядовыми членами партии:

- Вы к кому?

- Здравствуйте, здесь офис "Оппозиционного блока".

- Вам кто нужен?

- Кто-либо из представителей "Оппозиционного блока".

После 10-минутного безрезультатного ожидания звоним снова.

- Щас все руководство в Верховной Раде. Оно к вам не придет.

- Но кто-то есть в офисе?

- Нет, нет никого.

- Нет никого. С кем вы говорили тогда?

- С охранником.

"Самая странная ситуация в этом разрезе, когда партии за государственный счет - за счет налогоплательщиков нанимают сотни людей, арендующих офисы, на которые тратят фактически десятки миллионов гривень, и когда журналисты пытаются связаться с ними, получается, что это невозможно", - возмущается аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Как же проверить информацию в письменных отчетах партий с реальным состоянием дел? Справляются ли государственные органы с контролем деятельности политических партий?

"Это в основном пдф-документы на тысячи страниц. Такой массив данных на бумаге проверить априори невозможно. Особенно если у тебя в штабе работает менее 20 человек, так как это есть в департаменте по вопросам предотвращения политической коррупции в НАПК", - признает аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Проблему признают и в самом Национальном агентстве.

"Национальное агентство существует как центральный орган, который находится только в Киеве. У нас нет региональных подразделений", - поясняет Наталья Корчак, глава НАПК..

Эксперты убеждены: НАПК имеет трудности с качественным осуществлением контроля и по причине несовершенного законодательства. Ведь до сих пор непонятно, что именно можно считать уставной деятельностью политической партии, что партии не могут тратить бюджетные деньги и как отличить политическую агитацию от подкупа избирателей.

"К сожалению, НАПК себя ведет беззубо, и тут персональная ответственность Натальи Корчак, которая является не просто главой НАПК, она является еще куратором департамента государственного финансирования партий. За два года соответствующие положения все же можно было выписать", - сетует Виктор Таран, глава центра "Эйдос"..

Между тем, глава НАПК Наталья Корчак перекладывает ответственность на народных депутатов. Ведь именно Верховная Рада приняла закон о госфинансировании партий в таком виде, что предоставляет простор для злоупотреблений.

"Национальное агентство не может ограничить направления расходования таких средств. Поскольку это связано с уставной деятельностью политических партий, то, соответственно, говорить о том, что партия превышает свои полномочия, мы также не можем", - говорит Наталья Корчак, глава НАПК..

Пока народные депутаты не ограничат статей расходов, предусмотренных государственным финансированием, ситуация останется неоднозначной: законодательством предусмотрено жесткое наказание за злоупотребления политических партий, однако установить это беззаконие и наказать организации, отмывающие государственные деньги, почти невозможно. В следующих выпусках нашей программы мы откроем завесу финансовых тайн и других политических партий, которые содержатся за государственный счет.

Дмитрий Костюк