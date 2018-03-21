21 марта, 2018, 10:25

Kozak System и Василий Симоненко, Pianoбой и Николай Винграновский, "Один в каноэ" и Иван Франко. Как и кто из украинских музыкантов превратил стихи самых известных поэтов страны на современные хиты

Еспресо.tv к Всемирному дню поэзии собрал лучшие песни современных исполнителей которые спели стихи украинских поэтов на свой лад.

Николай Винграновский

Pianoboy - "Я сів не в той літак"

Может ли стихотворение, написанное в 1965 году, зазвучать современно и увлечь каждого, кто его слышит? Группе Pianoбой удалось перепеть стихотворение Николая Винграновского так, что выключать композицию совсем не хочется. Клавиши, мощный вокал и контрастные звуки оживили произведение украинского поэта, хотя оно было написано в середине прошлого века.

Когда поэт писал "Я сел не в тот самолет", он был в поиске собственного пути самовыражения, потому его стихи были то мягкими, то слишком резкими.

Весь сборник "Сто стихов", в который входит это стихотворение, был написан тогда, когда Винграновский экспериментировал и пробовал писать произведения в разных формах.

O.Torvald - "Це ти"

O.Torvald тоже решился перепеть стихотворение Николая Винграновского. Романтическая поэма "Это ты" о тяжелых муках любви удачно легла на роковые ноты и превратилась в настоящий крик поэта и группы. Голос Жени Галича заставляет вслушиваться в каждое слово из стихотворения.

Этот трек O.Torvald написал специально для проекта "Месяц Николая Винграновского".

Иван Франко

Один в каноэ - "Човен"

Даже странно, что группа "Один в каноэ" выбрала именно стихотворение "Човен". Нет, участники группы уже не выискивали произведение часами, чтобы между ними и названием стихотворения можно было найти связь. "Човен" музыканты нашли случайно и всего за несколько минут.

"Мы тогда выступали на фестивале "Франко Фест". Там было такое задание-просьба от организаторов к группам пропеть текст Франко. Ну и мы где-то на последних репетициях перед фестивалем взяли и открыли сборник, чтобы подобрать стихотворение, и смотрим - "Човен". Каноэ и "Човен" - оно как-то созвучно. Вот и сделали его. Здесь все как-то получилось незапланированно и быстро", - рассказала вокалистка Ирина Швайдак в одном из интервью.

Кристина Соловий - "Отсе тая стежечка"

Все, что поет Кристина Соловей, она берет из украинского фольклора и литературы. Поэтому, себе не изменяя, она решила перепеть стихотворение Ивана Франко "Отсе тая стежечка".

Произведение входит в сборник "Зів'яле листя", который Франко издал в 1896 году.

Он стала настоящим образцом любовной лирики для следующих поколений поэтов, а для украницив - одним из самых любимых сборников культового автора.

В этом сборнике - душевная трагедия самого Ивана Франко, в котором он рассказывает о своей неразделенной любви.

Богдан Лепкий

Океан Эльзы - "В твоїх очах я небо бачу"

Украинские музыканты не обошли и Богдана Лепкого. Поэт написал более 80 различных произведений, и один из них решила совместить с музыкой легендарная украинская группа "Океан Эльзы". Легкое стихотворение "ОЭ" превратили в настоящий всплеск чувств, удачно совместив с клавишным и гитарным соло.

Кроме поэзии, Лепкий оставил после себя много картин, среди которых - автопортреты, портеты жены, украинского писателя Андрея Чайковского и другие.

Василий Стус

Фиолет - "Напевно, так і треба"

Один из самых романтических стихов Василия Стуса попал в руки группы "Фиолет". Пронзительная мелодия с нежным вокалом Маргариты Тышкевич и фронтмена Сергея Мартынюка превращают стихотворение на тоскливую песню по любимому человеку.

Василий Стус из-за своих убеждений по поводу сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти.

Все его произведения неоднократно запрещали к печати и чтению, а его самого - бросили за решетку, где он и погиб. Несмотря на это, его творчество до сих пор живет в украинской культуре.

Вместе со стихотворением Василия Стуса, группа положила на музыку слова Лины Костенко (стихотворение "Спини мене ..."), Николая Винграновского, Дмитрия Павлычко и Григория Чубая.

Тарас Шевченко

"Скрябин" - "Мені однаково"

Мало кто знает, что стихотворение Шевченко "Мені однаково" тоже перепели. Его слова соединил с музыкой Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма. Годы идут, и слова Шевченко и музыка уже покойного лидера группы "Скрябин" остаются вечными.

Василий Симоненко

Kozak System - "Не моя"

Его называют самым романтичным поэтом прошлого века, а стихами вдохновляются сотни украинцев. Вот и Kozak System нашли вдохновение в поэзии Василия Симоненко. Музыканты превратили стихотворение "Ну скажи, хіба не фантастично" в песню, добавив лирику друга и коллеги Kozak System Александра Положинского.

Это стихотворение Василий Симоненко написал за год до своей смерти. Тем же летом 1962-го поэта жестоко избили работники милиции на железнодорожной станции. По мнению друзей поэта, это избиение было не случайным.

С тех пор поэт начал болеть, и вскоре врачи обнаружили рак почек. Операция не помогла Симоненко. Он умер в ночь на 14 декабря.

Лина Костенко

Jamala - "Неандертальцы"

Произведения Лины Костенко разбирают на цитаты, ее стихи знает каждый украинец. Несмотря на все препятствия, которые были на пути поэтессы, Лина Костенко творит новые стихи и упорно идет дальше.

Стихотворение "Неандертальцы", который Костенко опубликовала в на своей Facebook-странице в 2013, решила спеть Jamala. Она исполнила эту песню на первом сольном выступлении после победы на "Евровидении".

Джамала рассказала, что Лина Костенко поздравила ее с победой, потому певица решила таким образом отблагодарить автора.

Сергей Жадан

Brutto - "Средние века"

Даже современных авторов уже начали перепевать. Панк-рок-группа Brutto перевела стихотворение "Я завжди з повагою ставився до професійного спорту" Сергея Жадана из сборника "Эфиопия".

Но это не первая песня, которую группа записала на слова Жадана. В ноябре 2016-го они презентовали песню "Средние века".

"Этот клип о том, что главным нашим противником часто являемся мы сами. Это, по сути, продолжение истории, которую мы начали рассказывать в клипе "Средние века". Мы не только живем в мире, населенном демонами, но боремся с ними и выживаем. И часто, даже сами того не замечая, становимся этими демонами и боремся с ними в самих себе", - рассказала режиссер Бурячкова.

Произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, а его поэзию и прозу перевели на тринадцать языков.