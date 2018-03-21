Киев попал в собственные "сети"

21 марта, 2018, 17:48

Муниципалитет не знает, что делать с теплоэнергетическим комплексом столицы после ухода Киевэнерго

Через месяц столичные власти рискуют получить на руки серьезную проблему. 26 апреля заканчивается срок действия договора города с "Киевэнерго" об аренде тепловых сетей. Соглашение, подписанное в 2001 году, должно было прекратить действие еще 31 декабря 2017-го. Но чтобы избежать форс-мажоров во время отопительного сезона, киевские депутаты решили продлить его на четыре месяца. Теперь имущество (после соответствующей инвентаризации) должно вернуться в коммунальную собственность.

"Это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия". То есть огромный комплекс, который состоит из 90 000 объектов", - перечислял заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. С 2012 года этим активом управляет компания ДТЭК.

Время "Ч" уже на носу. Но четко ответить на вопросы – как организовать передачу теплосетей и что город намерен с ними делать дальше – по-прежнему дать никто не может.

Куда исчезли инвесторы

Еще летом в Киевгорадминистрации уверяли, что проблем не будет. Мол, тепловые сети города – весьма лакомый актив, который представляет интерес для иностранных инвесторов.

"Город осуществляет поиск оптимальных и выгодных городской общине путей и форм управления энергетическим комплексом, проводя консультации с ведущими европейскими операторами по управлению энергетическими объектами о возможном сотрудничестве", - говорилось в письме КГГА, подготовленном в ответ на запрос депутата Мустафы Найема в конце июня. Среди потенциальных партнеров в письме упоминались, например, Fortum Corporation из Финляндии и французская Veolia Environnement.

Прошло девять месяцев, но реальный инвестор не появился. "Есть интерес, есть разговоры, но ни одна из сторон не заявила еще о том, что она готова, может или хотя бы хочет. Подтвержденных письменно на бумаге заверений нет", - говорит депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Костюшко (фракция "Солидарность").

Шансы на то, что кто-то из международных компаний проявит в ближайшее время интерес к активу – мизерный. "КМДА переиграли сами себя. Они до последнего тянули. Найти сегодня какого-то иностранного инвестора не представляется возможным. Надо было 4 года назад начинать подготовку к этому конкурсу. Надо было делать аудит технического состояния, финансового состояния своего хозяйства и проводить этот конкурс", - говорит экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Дело не только в потерянном времени, проблема упирается и в финансовый вопрос. По оценкам экспертов, потенциальный объем вложений в теплосети может составить миллиарды гривен ежегодно. Однако сколько-нибудь достоверных расчетов ни по объемам, ни по окупаемости инвестиций обнародовано не было. Более того, чтобы вернуть вложения, новому инвестору пришлось бы пойти на повышение тарифов. Сделать это сейчас очень проблематично.

"Чтобы вернуть инвестиции, нужно снова поднять населению тариф. Но население будет неспособно его оплачивать, потому что и сегодня половина граждан уже на субсидиях. То есть мы предлагаем инвесторам вкладывать деньги, которые не вернутся никогда. Естественно, в такой ситуации инвестора не находится, такого инвестора быть не может", - убежден директор Института промышленной экологии Александр Сигал.

По его словам, "Киевэнерго" последние годы удавалось удерживать тарифы на услуги теплоснабжения на прежнем уровне за счет того, что Ахметов (97,4% акций "Киевэнерго" принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова – ред.) занимался т.н. "перекрестным финансированием". "Он зарабатывает достаточно много на электроэнергии, и за счет этого дотирует тепло", - поясняет эксперт.

Но после реорганизации "Киевэнерго" и выделения из компании прибыльного электрического направления, муниципалитету достанется лишь убыточный тепловой блок. Наверняка он будет не интересен инвесторам.

Коммунальный "монстр"

Существует и альтернативный вариант: еще в конце 2016 года киевские власти вывели на рынок тепловой энергии собственное коммунальное предприятие — "Киевтеплоэнерго". Предполагалось, что именно под его контроль должны перейти тепловые сети.

Однако на поверку сменщик "Киевэнерго" может оказаться лишь «черной дырой», в которой будут исчезать городские миллиарды. В конце прошлого года в КП подсчитали, что предприятию нужно пополнить уставный капитал на 7 млрд грн. Позднее сумму урезали более чем втрое – до 2 млрд грн. Но в конечном итоге КП «выторговало» у городских депутатов лишь 1,2 млрд грн., да и то с рядом оговорок.

Оказалось, город не готов к значительным расходам. "Мы по соглашению с "Киевэнерго" получали от 2,5 млн. гривен в год, если его деятельность была убыточной. А если прибыльной - платежи в бюджет достигали сотен миллионов гривен. А теперь нам предлагают, наоборот, инвестировать в деятельность коммунального предприятия", - возмущается депутат Киевсовета, глава комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко.

Проблема усугубляется тем, что нынешние 1,2 млрд. грн. – только начало. По словам депутата Киевсовета и члена бюджетной комиссии Владимира Левина (фракция "Солидарность"), есть точные расчеты, согласно которым в этом году на пополнение уставного фонда "Киевтеплоэнерго" нужно выделить 13,4 млрд. грн. Плюс еще по 4 млрд. грн. в год придется вливать в КП на протяжении следующих 10 лет. Эти средства понадобятся на то, чтобы перекрыть убытки от разницы в тарифах для населения и бюджетных организаций, провести ремонты сетей и т.д. Разумеется, лишних 40 миллиардов в городской казне нет. Поэтому, чтобы удерживать КП на плаву, Киеву придется урезать другие расходы. Например, сокращать финансирование школ и больниц.

Проблемы не за горами

Под силу ли коммунальщикам управление теплосетями – вопрос риторический. Практика подтверждает - эффективность работы подобных структур обычно крайне низка, и к тому же, подвержена коррупционным рискам. Профессиональных кадров, которые могли бы справиться с такой масштабной задачей, городу найти также будет сложно. "Это бред. Что значит будем управлять (теплосетями – ред.) сами? Кто будет управлять? Депутаты?... Я могу понять такой подход, только если это временная переходная позиция, чтобы оценить и перепродать актив", - говорит Мустафа Найем.

Заложниками ситуации могут стать рядовые горожане. Времени у властей осталось не так много — подготовка к следующему отопительному сезону должна начаться в ближайшие месяцы.

"Самым тяжелым для киевлян будет отопительный сезон 2018-2019 годов. Вопрос стоит не о привлекательности и "бантиках", а о том, как им прожить следующую зиму, как к ней подготовиться, где на это взять деньги, где взять правильную управляющую структуру и т.д. Вот об этом нужно думать", - говорит Александр Сигал.

По мнению Алексея Кучеренко, оптимальным выходом могло стать решение о совместном управлении "Киевэнерго". "25% акций позволили бы вполне контролировать и тарифообразование, и инвестиции, и расходование средств, и оптимизацию управления со стороны города. Тогда город бы влиял на процессы, и был бы стратегический, собственно говоря, инвестор ДТЭК. Потому что, что бы кто ни говорил, это профессиональная компания. Сегодня она котируется, она имеет международный рейтинг... И уровень профессиональный кадров ДТЭК сегодня намного выше среднего по стране, и намного выше, чем уровень КМДА и их компаний", - констатирует экс-министр.

Теперь в Киевсовете подумывают о том, чтобы пересмотреть позиции и вообще отказаться от разрыва договора с Киевэнерго. Либо, как минимум, начать переговоры с компанией и найти компромиссные решения. "Политики кричат: давайте заберем сети, будет лучше. Но когда начинаем анализировать, получается, что идем не вперед, а назад", - отмечает депутат Константин Яловой (фракция «Єдність»).

Времени на раздумья у города почти не осталось, поэтому нужны быстрые решения. Один из возможных вариантов — оперативное создание энергетического штаба. По мнению члена бюджетной комиссии Киевсовета Владимира Левина, этот штаб должен взять на себя функцию регулирования взаимоотношений сторон в рамках определения оптимального выгодного для города сценария. Увенчаются ли такие переговоры успехом и сколько на это понадобится времени — пока не понятно.

Леонид Терещенко