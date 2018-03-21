Деньги вместо бесплатного проезда. Как будет работать монетизация транспортных льгот

21 марта, 2018, 10:11

Ульяна Букатюк

Уже с мая вместо права на бесплатный проезд украинцы смогут получить “живые” деньги. Что стоит знать о монетизации транспортных льгот

Платить за проезд будут все, но льготники будут получать от государства денежную компенсацию. Правда, возмещать будут ограниченное количество поездок. Решать, сколько денег компенсировать, какое количество поездок приемлемо (минимум 30 в месяц) и вводить ли систему монетизации вообще, правительство предлагает на местах. Имеет ли место “зрада” в этом решении КМУ

Как теперь будут действовать льготы

Монетизация льгот означает, что граждане вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми можно за них рассчитываться.

14 марта Кабинет министров принял Постановление "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания" и поручил Министерству социальной политики ее доработку с учетом предложений. Постановление вступает в силу через два месяца - в мае.

Однако на местах могут решить оставить и в дальнейшем старую систему - когда льготники пользуются общественным транспортом бесплатно.

Выплаты, скорее всего, будут проводить подразделения Минсоцполитики по месту жительства льготника. Для лиц, имеющих право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата крупнейшей из них. При этом размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Так каким будет размер выплат? Областная государственная администрация в течение двух месяцев должна утвердить стоимость поездки к компенсации, и далее местная рада принимает решение, на основании которого льготники получают деньги. Напомним, средства должны идти из местных бюджетов.

То, сколько получат “на руки” льготники, будет зависеть от двух местных составляющих и будет рассчитываться по формуле:

средняя стоимость проезда в местном транспорте × социальная норма поездок (не менее 30 в месяц)

Для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах:

средняя стоимость проезда в местном транспорте × социальная норма поездок (не менее 30 в месяц) + 20%

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые учатся в высших учебных заведениях, заведениях общего среднего и профессионального образования:

средняя стоимость проезда в местном транспорте × социальная норма поездок (не менее 30 в месяц) × 2

Если местные органы выделили льготнику деньги на проезд, следить за тем, чтобы они были потрачены именно на транспорт, никто не будет. То есть это своеобразная “надбавка” к пенсии или выплатам государства.

Монетизация льготного проезда может распространяться на все виды общественного транспорта, которые не являются "такси", объясняет министр социальной политики Андрей Рева. В частности, это все виды городского транспорта и междугородного автотранспорта.

На маршрутки, работающие в режиме маршрутного такси, нормы постановления распространяться не могут. Поэтому льготникам придется платить за такие поездки без помощи государства.

Если человек, имеющий право на льготный проезд, приехал в другой город, то он платит за проезд на общих условиях. Но после возвращения домой обращается с талоном в службу социальной защиты населения по месту жительства, и если монетизация внедрена, ему компенсируют расходы, объясняет Рева.

Зачем менять

Новость о монетизации транспортных льгот набрала немалую огласку и даже успела обрасти дюжиной легенд. В частности, больше всего граждан напугало, что бесплатный проезд могут отменить вообще, а норма о 30 поездках станет обязательной как для жителей больших городов (где такого количества однозначно мало), так и для жителей поселков, у которые порой нет нужды пользоваться общественным транспортом 30 раз в месяц. Поэтому немало граждан это решение замаркировали как “зраду”.

И если разобраться подробнее, система монетизации льгот вместо привычного для нас возмещения для перевозчиков из местных бюджетов (часто символического, чем действительно рыночного) за бесплатную перевозку льготников, имеет ряд преимуществ.

В частности, правом на бесплатный проезд пользуются далеко не все льготники, другие же наоборот - иногда им злоупотребляют.

Монетизация выравнивает в правах и тех, и тех, давая возможность выбирать, куда потратить эти средства.

Сельские жители, которые не пользовались своим правом бесплатного проезда на городском транспорте, смогут вместо этой абстрактной льготы получить реальные деньги.

Также это будет способствовать конкуренции на рынке перевозок. Теперь для перевозчиков не будет маршрутов, которых всячески стараются избегать (например, через рынок, куда обычно ездит много льготников), в транспорте станет меньше хамства и выяснения отношений.

В конце концов это дает надежду, что таким образом удастся уменьшить раздутые социальные расходы и в большей степени помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

По состоянию на 2018 год в Украине насчитывается 24 категории граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Среди них участники боевых действий, пенсионеры, лица, пострадавшие вследствие ЧАЭС, люди с инвалидностью и тому подобное.

На бесплатный проезд претендуют более 12 млн украинцев.

Об этом говорится в исследовании Европейского информационно-исследовательского центра при поддержке USAID в 2015 году.

И похоже, в последнее время, ситуация с бесплатным проездом еще больше усложнилась. “Учитывая ту ситуацию, которая сложилась сейчас, получается, что льготников у нас больше 60% пассажиров в наземном транспорте”, - поясняет директор Департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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По разным оценкам, для предоставления всех существующих льгот государству нужно от 180 до 500 млрд. грн. При этом, по подсчетам Европейского информационно-исследовательский центра, от 17 млрд до 25 млрд грн государственной помощи выделяется людям, которые не относятся к малоимущим и претендовать на льготы не могут.

До 2017 года компенсация за перевозку льготников перевозчикам должна была выделяться из государственного бюджета. Но в рамках децентрализации это право передали местным органам власти.

Поэтому теперь местные органы власти ищут, как компенсировать перевозку льготных категорий населения, однако не всегда это удается. Перевозчики жалуются, что за 2017 год на бесплатный проезд потеряли более 990 млн грн. Поэтому не удивительно, что часть из них отказывает гражданам в праве на бесплатный проезд.

Вероятные проблемы

“То, что правительство передало решение этого вопроса на места, может стать проблемой”, - заявил в эфире Еспресо Евгений Олейников, член экономического дискуссионного клуба. Ведь после децентрализации часть местных общин стали богаче, но есть такие общины, которые без средств из центрального бюджета обеднели.

“Если мы передаем полномочия на местный уровень - мы одновременно должны гарантировать финансовое обеспечение на их выполнение”, - отмечает Олейников.

В подтверждение его слов можно вспомнить недавний опыт ЛОГА. Летом во Львовской области пытались реализовать программу монетизации льгот, однако тогда не хватило средств, потому что льготниками являются треть населения области, пишет ZAXID.NET.

В ЛОГА посчитали, что выплатить льготникам 100 грн в месяц из областного бюджета нужно выделить 7 млн грн. В то время как на компенсацию для перевозчиков в бюджете области было заложено 15 млн грн до конца года.

Кроме того, немало вопросов вызывает, как технически реализовать это право. Как отслеживать, сколько раз проехал льготник.

Далеко не все населенные пункты в Украине могут похвастаться внедрением электронных билетов. В столице полноценный запуск системы обещают только осенью. С декабря в Киеве действует так называемая Карточка киевлянина, которая дает возможность льготникам пользоваться частью городского транспорта.

В Тернополе, где уже работает система электронных билетов, льготникам выдали "социальную карту жителя Тернополя". Это дало возможность понять, что городская власть может тратить на компенсации "значительно меньшие средства, чем раньше", - рассказал начальник транспортного управления Тернопольского горсовета Игорь Мединский ИА ZIK. В Полтавской ОГА экспериментируют с так называемыми именными билетами.

Исследователи Европейского информационно-исследовательского центра приводят пример внедрения платежных карточек в систему социальной помощи. Например, все держатели карт SuperGold в Новой Зеландии имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте не в час пик.

Их внедрение позволило сэкономить значительные суммы бюджетных средств, наполовину сократить штат центров поддержки получателей социальной помощи и существенно снизить масштабы мошенничества и злоупотреблений.

Главное, чтобы внедряя монетизацию льгот, Украина не повторила опыт России. В 2005 году там приняли закон о монетизации льгот, который оказался крайне неподготовленным и непродуманным. Все льготники были разделены на федеральных и региональных. Из местных бюджетов предусматривались средства для пенсионеров, ветеранов труда и тому подобное, однако на местах не хватило средств. Поэтому измененная после многочисленных протестов льготников власть вынуждена была латать дыры в реформе и выделять на нее дополнительные средства.