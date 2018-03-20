К 75-летию Николая Тригуба: националист, который не изменил своему дару художника

20 марта, 2018, 14:20

Вера Вайсберг

20 марта 2018 года украинскому художнику Николаю Тригубу исполнилось бы 75 лет

И когда мимо кофейни, где теплые огни,

В ботинках иду рваных,

Чего-то вдруг спокойно-спокойно мне

Или жить, или умереть...

Е.Плужник

На земле он прожил 41 год. Все меньше остается людей, которые помнят Николая Тригуба за жизнь. Но и широкой общественности его имя ничего не говорит.

Это тем более удивительно, что эта фигура имеет все признаки, чтобы быть культовой фигурой нации. Рожденный в крестьянской семье, большая часть которой осталась в пасти голодомора. Самостоятельно , как автодидакт, он постиг достижения мировой живописи 20 столетия, пользуясь лишь тем скупым объемом информации, что позволяли советские времена 60-х и 70-х годов.

М.Тригуб. Кузнечики, 70-е гг

То, что было недостижимо, воспроизводил благодаря интуиции и художественному гению. За короткое время выработал свой пластический язык, изобрел индивидуальные техники и создал целый пантеон образов и символов, в конце концов свою собственную космогонию: целостный образ мира, в котором каждая мелкая травинка существует в соответствии с необъятным мирозданием.

Создавал шедевры, но при жизни не имел ни одной официальной выставки, не считался художником, а вместо признания и славы имел преследования КГБ и бедность.

Покончил жизнь самоубийством в 1984 году.

Сегодня, 36 лет после смерти, его произведения выставляются в Национальном художественном музее Украины, но свободно могли бы висеть, например, в Центре Помпида и выдерживать конкуренцию.

М.Тригуб. Композиция.

Что же мешало талантливому художнику достичь хоть какого-то общественного признания и благосостояния? Ответ прост: добродетель, то есть полное соответствие между жизнью и убеждениями.

Как художник Тригуб одним произведением, даже ни одним движением кисти не изменил своему дару в соглашение официоза. Его творческое развитие – это чистая прямая линия, где абстрактные, полуабстрактные и реальные образы, органично дополняя друг друга, воссоздают историю и современность родного края.

А по своим убеждениям Николай Тригуб был украинским националистом,- в первоначальном, а не в советском смысле этого слова - и это во времена, когда за это существовала статья уголовного кодекса, а не электоральные преференции.

Не таким националистом, которых сейчас много, что надели шаровары поверх брюк, в которых скрывается партбилет или удостоверение гебиста.

Нет, он воплощал свои убеждения своей повседневной жизнью. Я никогда не слышала от него ни одного русского слова. Он был неразлучным с книжкой стихов Плужника, которые знал наизусть.

Он мог запросто, в полузнакомой кампании пригласить присутствующих 9 марта пойти с цветами к памятнику Шевченко, что имело следствием множественные и длительные допросы.

Слева направо: лучший друг художник-новатор Вудон Баклицкий, Вера Вайсберг, Николай Тригуб. 1977 г.

Интересно, что его националистические убеждения были универсальными, то есть он считал, что любой человек может себя реализовать только через осознание принадлежности к своей нации. Почти при каждой встрече он говорил мне тогда 19 летней девушке, с ярко выраженной еврейской внешностью: "Вера, возвращайтесь под звезду Сиона! Без этого ничего не будет".

Я уже тогда понимала, что он имеет в виду нечто большее, чем эмиграцию в Израиль, но полный смысл его слов открылся мне десятилетия спустя, с возрождением в Украине еврейской культурной жизни, в котором я сама принимала участие.

В начале 80-х вокруг Николая Тригуба сгруппировалось круг молодых людей, в частности Николай Будник, воссоздавали по оригинальным технологиям украинские музыкальные инструменты. Старший по возрасту Тригуб был для них моральным и идейным авторитетом, хотя к музыке отношения не имел.

Н.Тригуб. Выдубичи. 1978

К сожалению, жить ему осталось всего несколько лет. Тот естественный авторитет, харизма, которой обладал Николай, поражали, как первых, людей которые его знали. Это была какая-то спокойная уверенность, которая дается лишь тем, кто осознал свой дар как миссию, которую добропорядочно выполняет.

Мне кажется, что именно то, что такие носители национальной идеи, как Николай Тригуб впадают в забвение, дает возможность выплыть на поверхность карикатурным фигурам.

Но все же сильнее любых слов говорят о художнике его произведения.

Вера Вайсберг, украинская художница, публицист.

Н.Тригуб. Половинки разодранных мертвых дней с неожиданными песнями

Н.Тригуб. 70-е гг

Н.Тригуб. Весна. 70-е гг

Н.Тригуб. Кременчугская область. 1980 г.

Н.Тригуб. 1980-е гг

Н.Тригуб. 1981 г.

Н.Тригуб. 1980 г.

Н.Тригуб. 1980 г.