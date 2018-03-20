Для кого интересна приватизация объектов государственной собственности

20 марта, 2018, 11:25

Открытость и публичность приватизации вместе с максимальной автоматизацией процессов поможет избежать саботажа и подковерных интриг

Эффективная и прозрачная приватизация уже не первый год является стратегической задачей украинской власти и сладким сном для украинского бизнеса. Много лет тяжелой ношей для украинского бюджета есть тысячи “успешных” государственных предприятий. Изменит ли ситуацию подписанный Президентом Украины закон № 7066 "О приватизации государственного и коммунального имущества"? Чего ждать и станет ли Украина инвестиционно привлекательной?

Приватизация по-новому

Во-первых, принятый закон значительно упрощает саму процедуру приватизации. В первую очередь, это касается сроков подготовки объекта и документации.

Во-вторых, будут существовать такие способы продажи – это аукцион и выкуп объектов приватизации, а также появится возможность приватизировать объекты, которые на момент принятия Закона "О приватизации государственного имущества" уже находились в аренде.

Положительным нововведением также является и тот факт, что для выставления объекта приватизации на аукцион будет создаваться аукционная комиссия, с целью разработки условий продажи. Ведь проблема отсутствия реальной экспертной оценки объекта и обоснование цены на него уже давно является фактором “отпугивания” международных инвесторов.

Кроме того, вводится процедура “голландских аукционов”: если объект приватизации выставляется впервые на аукцион со снижением стартовой цены, то она снижается на 25%, а если актив выставляется на продажу с понижением стартовой цены во второй раз, то она снижается на 50%. Это поможет повысить эффективность торгов и ускорит процесс продажи “неприбыльных” предприятий.

Все это обеспечит максимальную прозрачность и открытость приватизационного процесса, привлекая широкий круг иностранных и местных инвесторов к покупке государственной собственности.

Конечно, для инвесторов такие изменения являются показательными, поэтому в 2018-2020 годах можно ожидать роста интереса объектами приватизации со стороны иностранных компаний.

При этом не надо иметь иллюзий, рост инвестиционных потоков хотя и вероятный, однако не принесет значительных изменений сразу: повышение + 2% к ВВП Украины недостаточно, потому что для реального результата необходимо рост в пределах + 25%. Но это лучше, чем ничего.

Что дальше?

Понятно, что впереди еще много работы: нужно доработать систему, урегулировать все правовые коллизии и действительно открыть рынок как большой, так и малой приватизации. Раньше Украина была для инвесторов “terra incognita”, пора менять это.

Интересна ли Украина для мирового бизнеса? Да, но, что мы можем предложить? Как минимизировать риски и привлечь потенциальных покупателей? Ответ прост. Открытость и публичность всей необходимой информации вместе с максимальной автоматизацией процессов - это поможет избежать уже привычного саботажа и “подковерных интриг”. А это новые инвестиции, развитие и эффективная экономика.