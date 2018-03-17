Глисты, туберкулез и молитва. Ужасающие диеты прошлого века

17 марта, 2018, 11:00

Глисты, туберкулез и другие способы похудеть, которые категорически можно пробовать в домашних условиях.

Весна пришла, а вы до сих пор не похудели? В прошлом женщины тоже переживали за свой внешний вид и применяли очень опасные и ужасающие способы похудеть.

Если вы сейчас ищете способы потерять вес, то не делайте ничего из этого списка.

Материал - адаптированный перевод статьи Terrible Fad Diets Throughout History Дженнифер Врайт для Racked.

Заражение туберкулезом

В 1800-х годах чахоточный вид был очень моден. Худое и хрупкое тело, бледное лицо и постоянная слабость - так выглядели люди, больные туберкулезом. Поэтому многие девушки специально старались заразиться этой болезнью.

Каждый, кто заболеет туберкулезом, в любом случае теряет вес. Но при этом они также начинают кашлять кровью, их легкие разрушаются и они умирают.

Врач XIX века. Томас Троттер жаловался, что тогда здоровый внешний вид и румянец считались признаком низкого уровня жизни и чрезмерной вульгарности. А в женщинах ценили бледность лица и избыточную худобу. Многие женщины из-за такого фанатичного похудения умирали.

Викторианская муза Лиззи Сиддал, вдохновляющая женщин в своих обращениях, говорила, что была больна туберкулезом. Однако теперь ученые более склонны думать, что у нее была анорексия и зависимость от опиатов.

Глотание глистов

В викторианские времена многие женщины фанатично пытались похудеть, чтобы получить осиную талию - такую модную в те времена.

Одним из способов было глотание ленточного червя - одного из видов глистов. Паразит живет в желудке и поглощает всю пищу, в него поступающую.

Обычно паразиты были в форме капсулы, растворявшейся сразу после приема. Самым отвратительным в этом способе был сам червь, потому что внутри женщин он очень быстро рос. Длина некоторых экземпляров превышала 9 метров.

Продавались и таблетки, которые, по идее, должны были убить паразита. Если же таблетка не помогала, женщинам рекомендовали сидеть с открытым ртом перед миской с молоком.

Сигаретная диета

Сначала сигареты маркировали как помогающие снизить вес. На фоне борьбы феминисток за право голоса и против патриархата, женщины начали массово курить.

Реклама 1929 года известного бренда Lucke Strike призывала выбирать сигарету вместо сладостей. Эти плакаты сохранились до сих пор.

Тогда среди женщин было очень модно курить, а когда реклама начала говорить, что они помогут похудеть - женское курение стало очень распространенным явлением. Жаль, что тогда компания не рассказывала о раке легких от курения.

Диета императрицы Сисси

Все то, что сейчас делают рок-звезды, не сравнится с императрицей Сиси, которая жила в XIX веке. Женщина спала обмотанная сырым мясом, мясо покрывало даже лицо.

Чтобы сохранить свою 19-сантиметровую талию, ее рацион в целом состояла из бульона, сделанного из сока сырых уток. У нее даже была специальная “утковыжималка” для этого процесса.

Теперь диетический суп из брокколи не кажется таким невкусным, не так ли?

Винные ванны

В книге Ханны Вулли “Словарь леди” 1690 года говорилось, что купание в различных странных жидкостях должны помочь девушкам похудеть.

Идея принимать ванну из вина звучит как развлечение. Однако по рецепту Вулли, к вину следовало добавить полынь, каламинту, ромашку и шалфей.

Это, очевидно, не приносило никакого результата, однако в книге убеждали в противном.

Вымолить себе стройность

У вас лишний вес, потому что дьявол так хочет. Именно так убеждали в популярной в 1977 году книге о похудении. Автор книги уверял, что все едят, потому что нечистый вбил им в голову "неудержимый голод". Так же, как он сделал с Евой.

Этот голод можно одолеть молитвой и разнообразными упражнениями. Например, представлять себя худыми. Также автор рекомендовал 10-дневное голодание на воде, а когда вся семья ужинала - нужно читать Библию.

Спящая диета

В течение нескольких дней, те, кто хотели похудеть, принимали седативные препараты и спали. Потому что, когда они спали - они, соответственно, не ели.

Проблема была тоько в том, что большие дозы снотворных вредили здоровью и разрушали естественный цикл сна. Также после просыпания они были очень голодны и просто объедались чем попадя.

Был очень высоким и риск умереть во время такого долгого сна. Есть информация, что таким способом пользовался Элвис Пресли.