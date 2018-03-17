Бой Гвоздик - Амар. Почему Украина получит еще одного чемпиона мира по боксу

17 марта, 2018, 09:00

Дмитрий Марценишин

В ночь с субботы на воскресенье Александр Гвоздик проводит с французом Мехди Амаром бой за титул чемпиона мира WBC, украинец является безоговорочным фаворитом

Александр Гвоздик (Украина) - Мехди Амар (Франция)

Бой за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79, 4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета)

17 марта, Нью-Йорк (США), Madison Square Garden Theater (5500 зрителей)

Начало - 18 марта, 5:15 по киевскому времени

Прямая трансляция на телеканале "Интер"

Александр Гвоздик

Возраст: 30 лет

Рост: 188 см

Стойка: ортодокс

Статистика: 14 боев - 14 побед (12 нокаутом), 0 поражений

Александр Гвоздик заждался больших побед. В прошлом году украинец вплотную подошел к чемпионскому бою. Сначала он 8 апреля в третьем раунде нокаутировал опасного кубинца Юниески Гонсалеса.

Сделал это Гвоздик в уникальном вечере бокса в американском городе Оксон-Хилл, где одновременно выступили сразу три украинских боксера. Той ночью также выиграли Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

19 августа в американском Линкольне украинец одержал еще одну убедительную победу, нокаутировав в шестом раунде у Крейга Бейкера из США. Ожидалось, что этот бой выведет Гвоздика на чемпионский поединок против лидера полутяжелого дивизиона Андре Уорда. Но произошла неожиданность, которая спутала Александру все планы. Ворд неожиданно объявил о завершении карьеры, оставив вакантными сразу три титула - IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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Самые обстоятельные основания рассчитывать на титульный бой у Гвоздика были по версии WBO. Там он занимал первое место в рейтинге и, по логике вещей, должен встретиться со вторым номером организации - экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым.

Но WBO приняла странное решение назначить бой между Ковалевым и другим украинцем - Вячеславом Шабранским, который находился гораздо ниже в рейтинге. Со стороны все выглядело так, будто все заинтересованные стороны договорились, особенно учитывая то, что у Ковалева и Гвоздика один менеджер - Эгис Климас.

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Ковалев получил проходного соперника, который был ему нужен для обретения уверенности после двух болезненных поражений от Уорда. Россиянин снес Шабранского еще во втором раунде.

Это, кроме прочего, и продемонстрировало, что и Гвоздика рискованно было сразу бросать на Ковалева и подтолкнуло его промоутеры из Top Rank вести Александра к чемпионскому званию по другой версии - WBC.

Здесь чемпионом мира является канадец с гаитянскими корнями Адонис Стивенсон. Ему 40 лет, он удерживает титул с 2013 года, но в последнее время защищает его только раз в год. Естественно, что это вызывает недовольство конкурентов, что в конечном итоге заставило WBC ввести в этой категории титул временного чемпиона. В следующий раз Стивенсон сразится 19 мая со шведом Баду Джеком. А уже с победителем этого боя встретится более сильный в паре Гвоздик - Амар.

Мехди Амар

Возраст: 35 лет

Рост: 183 см

Стойка: ортодокс

Статистика: 41 бой - 34 победы (16 нокаутом), 5 поражений (1 нокаутом), 2 ничьи

Мехди Амар в свои 35 лет, наверное, уже и не мечтал, что когда-то сразится за титул чемпиона мира. Но получить главный бой карьеры французу помогло стечение обстоятельств. От встречи с Гвоздиком отказался мощный колумбиец Элейдер Альварес, которому предоставили право драться за титул, на правах обладателя пояса WBC Silver.

Так вместо одного из сильнейших бойцов дивизиона Гвоздик получил оппонента сомнительного уровня. Крупнейшим достижением Амара есть второстепенный титул чемпиона Европы EBU, который он завоевал в 2015 году, победив испанца Адасата Родригеса.

Амар дважды подряд отстоял этот титул, выиграв по очкам у воспитанника украинского бокса Сергея Демченко, который сейчас выступает за Италию. Однако, сам Демченко заявляет, что проигравшим себя в одном из этих поединков не считает, а ему было засчитано поражение из-за предвзятого судейства.

Амара наш бывший соотечественник охарактеризовал как боксера изобретательного, но безударного.

"Амар много двигается, убегает, смещается, пытается финтить. Например, смотрит на грудь, а бьет в голову. Он быстро выходит на ближнюю и среднюю дистанцию и так же быстро ее покидает. Но он безударный, в нем нет мощи. Думаю, у Александра не будет с ним никаких проблем и он его нокаутирует в первой половине боя", - сказал Демченко.

В ноябре 2016 года Мехди Амар потерял пояс EBU, уступив судейским решением Роберту Штиглицу из Германии. После этого, француз лишь однажды выходил на ринг и в ноябре прошлого года победил по очкам Отара Гогоберишвили из Грузии.

В рейтинге WBC Амар занимает 10 место, а в классификации Boxrec он и подавно 31-й - гораздо ниже предыдущих соперников украинца - Гонсалеса и Блейка, а их Гвоздик просто деклассировал.

Что было слышно перед боем

Без лишней скромности о своем превосходстве в классе говорит и сам Александр Гвоздик. Он даже заявил, что после победы над Амаром не будет считать себя чемпионом мира.

"С одной стороны, это - титул. С другой стороны, я понимаю, что за титулы бьются с более сильной оппозицией, чем Амар. Если бы пришлось драться с Элейдером Альваресом, то в случае победы я бы смог считать себя чемпионом мира, но не после боя с Амаром. Это не честно", - рассказывает Гвоздик.

Как это не выглядит вызывающе, но украинского боксера сейчас гораздо более интересует имя победителя боя между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком, который станет его следующим соперником. Гвоздик объяснил, почему хочет, чтобы в этом поединке победил швед.

"Я бы хотел, чтобы Джек победил Стивенсона. Это желание не связано с боксерским стилем Баду, дело в том, что получить с ним бой было бы проще. Джек хочет оставаться активным, а Стивенсон проводит бои раз в год", - сказал Гвоздик.

Амар перед поединком был немногословен и, кажется, радовался уже самой возможности боксировать в Нью-Йорке.

"Очень рад драться в Нью-Йорке против такого сильного соперника за престижный титул. Хочу показать отличный бокс, порадовать болельщиков хорошим поединком", - поделился ожиданием от поединка Амар.

Кто будет фаворитом

Понятно, что имя фаворита этого боя очевидное - Александр Гвоздик. Букмекеры предлагают мизерные котировки на его победу - 1.01. То есть, ставить на украинца нет никакого смысла. А поставив на Мехди Амара можно разбогатеть - на его выигрыш дают 17.00.

Поэтому, с большой долей вероятности, можно утверждать, что в воскресенье утром Украина получит четвертого действующего чемпиона мира среди профессионалов. Сейчас титулами владеют три боксера из нашей страны - Александр Усик имеет пояса WBO и WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Василий Ломаченко чемпион WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), Артем Далакян прибрал к рукам титул WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).