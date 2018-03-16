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10 фильмов с духом Ирландии. Что посмотреть ко Дню святого Патрика

Ребята оттягиваются на вечеринке в ирландских лесах, двое братьев-ирландцев становятся святыми и убивают, чтобы спасти людей от зла, а другие трое планируют ограбить банк

Еспресо.TV собрали киноленты, которые помогут понять, что такое - настоящая Ирландия.

Мальчишник по-ирландски (The Bachelor Weekend)

Один из главных героев по имени Финон — сдержанный и серьезный человек. И на один уикенд решает отказаться от своих убеждений и оттянуться вместе с друзьями. Конечно же, это время они планируют провести по-ирландски! А это значит, что алкоголь будет литься рекой, а вечеринка будет шумной и безумной!

Вместо бара компания выбирает сумасшедшее путешествие по живописным уголкам Ирландии. В этот день они не только круто повеселятся, но и узнают много нового друг о друге.

Ироничный, откровенный, веселый, добрый и бесконечно милый, полный отборного ирландского юмора, фильм расскажет интересную историю о любви и дружбе навек.

Бруклин (Brooklyn)

"Бруклин" - это история Эллис Лэйси, которая неохотно покидает свою родную ирландскую деревню и отправляется на поиски работы в Америку. Она поселяется в Бруклине, постепенно излечивается от ностальгии и начинает наслаждаться воздухом свободы.

Ко всему прочему Эллис влюбляется, но трагические новости с родины заставляют ее вернуться в Ирландию, где она встречает другого мужчину. Героиня вынуждена собрать все силы и сделать нелегкий выбор.

Фильм "Бруклин" был номинирован на "Оскар".

 

Ирландец (The Guard)

Женщины, выпивка и веселые шутки - вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР. Он просит сержанта помочь ему поймать международную банду наркоторговцев.

Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется очень непредсказуемым.

Голод (Hunger)

В центре сюжета - последние шесть недель жизни Бобби Сендса, члена британского парламента, боевика ИРА, умершего в тюрьме во время голодовки.

Бобби Сендса осудили в 1977 году на 14 лет за хранение револьвера, из которого, как выяснилось в результате экспертизы, стреляли в полицейских.

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У голодовки было пять целей: разрешить заключенным не носить тюремную форму, не работать, получать передачи и самостоятельно организовывать досуг и одна сверхзадача - признать всех ирландских узников-республиканцев политзаключенными или военнопленными, а не уголовниками.

В тюрьме, уже во время голодовки, он был избран депутатом парламента от местечка Ферманаг и Южный Тайрон. Сразу после этого парламент принял закон, запрещающий осужденным преступникам избираться в парламент Соединенного королевства.

Ветер, колышащий ячмень " (The Wind That Shakes the Barley)

Начало XX века. Ирландия охвачена беспорядками. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедди вступить в жестокую схватку за свободу.

После первых побед повстанцев, британские власти приходят к выводу, что кровопролитие пора прекратить. Но страну ждет новое испытание - гражданская война.

Тихий человек (The Quiet Man)

Американский боксер Шон Тортом возвращается к себе на родину в Ирландию, где влюбляется в чудесную девушку Мэри Кэт. Она - его идеал, а такие светлые чувства у него были впервые.

Однако он забыл, что за народ живет в его родных краях. Ему приходится иметь дело с местными традициями и обычаями (включая выплату "калыма").

Да и братик девушки далеко не подарок, он ведь главный забияка в городе. Но храброму Шону все нипочем - ведь он влюблен, решителен и смел, и может постоять за себя.

Святые из Бундока (The Boondock Saints)

Два обычных ирландских парня, братья Коннор и Мерфи, спокойно жили и работали в своем родном Бостоне, пока в один день не осознали, что Бог послал их на землю с особой миссией. Он наделил их святой силой, чтобы очистить мир от зла. И братья, конечно же, взялись за дело с присущей ирландцам ответственностью и серьезностью.

Местную мафию охватывает настоящая паника - ведь методы "святых" не отличаются особой гуманностью, хотя и были эффективными.

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Массовый отстрел мафиози не мог не привлечь внимания ФБР. Спецагент Пол Смекер, ведущий расследование, попадает в непростую ситуацию, ведь ему надо пресечь деятельность "святых братьев", однако в душе он не только сочувствует им, но даже готов присоединиться к исполнителям "священной" миссии.

Генерал (The General)

В фильме 1998 года рассказывается о Мартине Кэхилле, который был одним из самых известных людей в Ирландии. Под его окнами дежурили полицейские машины, за ним охотились фоторепортеры, а фанаты носили его на руках.

Мартин был профессиональным вором. За 20 лет он нажил 60 миллионов, ограбил одну из крупнейших британских ювелирных компаний и вывез несколько десятков картин из музея в Рассборо.

Несмотря на то что 90 полицейских вели круглосуточное наблюдение за всеми членами его банды, властям ни разу так и не удалось доказать его виновность. За непревзойденный талант в планировании операций и несгибаемую волю его прозвали Генералом.

Сестры Магдалины (The Magdalene Sisters)

Ирландия - католическая страна. Веру принес туда святой Патрик, и то, с каким размахом празднуется его день, говорит о том, с каким уважением к нему относятся. Но строгость католических приютов часто даже пугает.

"Сестры Магдалины" - жуткая история о приюте для молодых девушек. Действие картины происходит в шестидесятых годах двадцатого века.

Разрыв (Intermission)

Задумав ограбить банк и залечь на дно, вор-профессионал Лейф начал искать подельников. Их он находит довольно быстро. Водителя автобуса Мика только что выгнали с работы, а его приятель, служащий супермаркета Джон, расстался со своей подружкой Дирдре.

Он всего лишь хотел ее "проверить", а она тут же сошлась с банковским менеджером Сэмом и не собирается возвращаться к бывшему любовнику. И Мик, и Джон с радостью соглашаются "пойти на дело". Тем более, что Сэм работает в банке, который они планируют ограбить.

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