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Изменятся ли правила захоронения после "поправки Лозового". Объясняем без "зрады"


фото: ordenxc.org
Панику вызвали слухи, что после 15 марта ни одного покойника нельзя будет похоронить без разрешения суда на проведение экспертизы. Попробуем объяснить именно этот аспект

15 марта вступил в силу исправленный Уголовный процессуальный кодекс. Изменения в УПК были проголосованы Верховной Радой еще 6 октября, но были отложены во времени до сегодняшнего дня. Известные как "правка Лозового", они вводят возможность обжалования подозрения, делают необходимым получение судебного разрешения на проведение всех экспертиз и резко ограничивают сроки производств.

Однако, самую большую панику в социальных сетях вызвали слухи, что после 15 марта ни одного покойника нельзя будет похоронить без разрешения суда на проведение экспертизы. Пользователи ждут большого количества претензий от родственников умерших и коллапса судов. Попробуем объяснить именно этот аспект "правок Лозового" без #изради.

Как было раньше

Если речь идет о людях преклонного возраста, которые долгое время болели и находились в домашних условиях под наблюдением врача, процедура была достаточно простой. Врач выписывал справку об отсутствии следов насильственной смерти в присутствмм родственников или свидетелей. В таких случаях никакой экспертизы, то есть вскрытия тела не требовалось.

В других случаях, когда смерть происходит дома, скорая помощь вызывает следственно-оперативную группу, которая открывает производство, после констатации медиками факта смерти человека. После этого умершего человека отправляют в морг с постановлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Этого постановления было достаточно для проведения вскрытия, никаких дополнительных (судебных) разрешений не требовалось.

Что изменилось. Произойдет ли "коллапс" судов, а покойников придется держать по домам?

Политики говорят о влиянии "поправки Лозового" на расследования в отношении экс-окружение Януковича в части сроков подсудности преступлений, однако большинство граждан фактор изменений в УПК не почувствует.

Хотя 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, который может отменить скандальные поправки Лозового в УПК, вчера профильный комитет принял решение, что сможет ограничить действие нововведений. Поскольку отмену этих поправок не поддержит как минимум две парламентские фракции - БПП и Радикальная партия, - то есть надежда, что Рада проголосует хотя бы за такое компромиссное решение.

Несколько судов, в частности апелляционный суд Ивано-Франковской области, уже опубликовали разъяснения относительно изменения правил захоронения. Правила не меняются, меняется лишь субъект, который назначает экспертизу, теперь это не следователь, а следственный судья.

После 15 марта судебно-медицинскую экспертизу будет назначать следственный судья, но только в пределах уголовного производства. То есть, в случаях насильственной смерти и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении. Только эксперт выдает врачебное свидетельство о смерти, если она наступила вследствие травмы, отравления, поражения током, воздействия других внешних факторов, внезапной смерти детей в возрасте до 1 года и если личность умершего не установлена.

Если же человек умер естественной смертью, действие нововведений уголовно- процессуального законодательства на процедуру выдачи разрешения на его погребение не распространяется.

В случае подозрения о насильственной смерти заключение эксперта производится в месячный срок с момента назначения экспертизы, но тело отдается на погребение после завершения вскрытия. Само проведение экспертизы на правила захоронения также не влияет.

За то время, пока следователи будут обращаться в суды (в течение 72-х часов), в случаях неестественной смерти, никто не будет заставлять держать тело покойника, например, дома.

Что в итоге

Изменения в УПК действительно дискуссионны, поскольку затрудняют работу полиции и важные дела против экс-чиновников. Существует вероятность, что большинство изменений в УПК в рамках "поправки Лозового" скоро отменят, несмотря на то, что соответствующий законопроект отложили до проведения "политических консультаций". Это касается и назначения экспертиз для захоронения, и нагрузки на суды.

Но уже сегодня можно утверждать, что в абсолютном большинстве случаев, когда нет подозрения, что человек отошел в лучшие миры насильственным путем, ничего не измениться.

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