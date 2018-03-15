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"Мы – люди вежливые": о дуэли британской сдержанности и российского хамства в Совбезе ООН

В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Позиция Великобритании

Британия обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Исполняющий обязанности постоянного представителя страны при ООН Джонатан Аллен заявил, что Россия не объявила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, как утверждается отравили Скрипаля и его дочь.

"Это не обычное преступление. Это было неправомерное применение силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - подчеркнул Аллен. По его словам, производство вещества является сложным процессом, что позволяет говорить о причастности государства к производству "Новичка".

Он призвал членов Совбеза поддержать Британию и сообща выступить против этого акта агрессии.

Позиция других стран

В свою очередь постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что по мнению Вашингтона ответственность за нападение в Солсбери несет Россия.

Госпожа Хейли призвала Москву к сотрудничеству в расследовании отравления господина Скрипаля.

"США полностью солидарны с Великобританией. США считают, что Россия ответственна за нападение на двух человек с применением нервно-паралитического вещества.. Нас обвиняют в постоянной критике России. Мы не желаем постоянно критиковать Россию, но мы хотим, чтобы Россия прекратила давать нам поводы для этого", — заявила Хейли.

По ее словам, Совет Безопасности ООН потеряет доверие, если не сможет привлечь Россию к ответственности".

Также в выступлениях и американского, и британского представителей акцент делался не только на отравлении бывшего российского разведчика, но и на потерпевшем полицейском Нике Бейли.

И.о. постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Джонатан Аллен (слева) и постпред Соединенных Штатов Никки Хейли (справа)

Также позицию Британии поддержала Франция.

Представитель Франции Франсуа Делаттр заявил, что Париж полностью доверяет расследованию Великобритании в деле Срипаля.

"Франция выражает полную поддержку и солидарность с позицией Великобритании. То, что произошло в Солсбери, подрывает режим нераспространения химического оружия и ставит под угрозу международную стабильность... Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность", - подчеркнул Делаттр.

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На удивление сдержанную позицию в отношении РФ заняли поляки. Связав использования химического оружия в Сирии и в Великобритании, представитель Польши ограничился призывом "оказать помощь британцам в расследовании".

Интересна также позиция Казахстана. Назвав убийство "трагическим инцидентом с использованием боевого отравляющего вещества", представитель Астаны выразил надежду на нормализацию отношений "обеих сторон".

Откровенно пророссийскую позицию (ну, насколько это возможно) заняла такая замечательная и передовая страна, как Экваториальная Гвинея. Ее представитель призвал чопорних англичан к "сдержанности" (что смешно само по себе). А также выразил надежду на прямые контакты и диалог.

Позиция России

Выступление представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи стало ярким шоу в лучших традициях его предшественников - Виталия Чуркина и Владимира Сафронкова (последний также на Совбезе непринужденно хамил постоянному представителю Британии Мэтью Райкрофту, выдавая на гора перлы: "Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?").

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами на языке ультиматумов ни с кем не говорим, и с собой говорить в таком тоне не позволим", - начал свою речь российский дипломат.

"В заявлении Британии, которое мне сложно комментировать в дипломатических выражениях, содержится угроза постоянному члену Совбеза", - "жег" дальше Небензя.

Но, поскольку россияне все-таки "люди вежливые", постпред России перешел к тому, что ему показалось аргументами.

Аргументы начались с того, что Небензя фактически обвинил в отравлении... саму Британию! "Логика" (которую можно объяснить разве что злоупотреблением российскими дипломатами аргентинской дипломатической почтой) следующая: для идентификации "Новичка" химикам Туманного Альбиона необходимы контрольные образцы. А если англичане имеют таковые, это значит, они запросто могли совершить преступление.

Далее представитель РФ пространно рассказывает, что в 1990-х годах западные спецслужбы якобы вывезли из России несколько известных специалистов по разработке химического оружия и необходимую документацию. Эти страны, включая Великобританию и США, продолжили разработки в этом направлении".

По словам российского дипломата, разработка и производство химического оружия, в частности, якобы "данного типа" велось в Портон-Дауне на базе центра Минобороны Великобритании.

Также Небензя РФ уже традиционно потребовал от Британии "предъявить материальные доказательства" в деле господина Скрипаля.

"Нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно", - считает господин Небензя.

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Перейдя на откровенное хамство, российский представитель обвинил Британию в том, что она действует, как инспектор Лестрейд – недалекий детектив из романов Конан Дойля. "А госпожа Хейли, несомненно, опытный химик, если она так уверена в своих суждениях", - сыронизировал Небендзя.

Выступление российского дипломата настолько "яркий", мы рекомендуем посмотреть его полностью

В ответ представитель Соединенного Королевства процитировал слова президента РФ Владимира Путина в адрес отравленного Сергея Скрипаля: "предатель подавится своими серебренниками. Он сыграет в ящик".

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