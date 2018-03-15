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"Динамо" - "Лацио". Все о матче-ответе 1/8 финала Лиги Европы


фото: REUTERS
Сегодня в Киеве в ответном матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" принимает итальянский "Лацио"

Лига Европы. 1/8 финала. Матч-ответ

"Динамо" (Украина) - "Лацио" (Италия)

15 марта, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 20:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

Первый матч - 2:2

Как сложилась игра в Риме

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"Динамо", после невыразительных матчей 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕК, в противостоянии с итальянским "Лацио" отводили роль аутсайдера. Киевляне вышли в 1/8 финала благодаря гостевой ничьей 1:1 в Афинах, которую они с большим трудом отстояли в домашней игре, завершив ее нулевой ничьей.

Однако, в игре с одним из лучших итальянских клубов команда Александра Хацкевича приятно удивила и смогла достичь в Риме благоприятного результата.

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Киевляне первыми забили на "Стадио Олимпико" на 52-й минуте, когда эффектный удар пяткой удался Виктору Цыганкову. За 10 минут впереди был уже "Лацио" - отличились Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон. Но, на 79-й минуте сработала замена тренера "Динамо" Жуниор Мораес принес украинскому клубу ничью - 2:2.

Два забитых в гостях гола очень важны, ведь позволяют динамовцам в домашней встрече даже сыграть вничью 0:0, 1:1. Хотя, опять же, им следует помнить о повторной встрече с АЕК, где ставка на удержание счета чудом не завершилась вылетом из еврокубков.

 

С чем "Динамо" и "Лацио" подходят к матчу

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"Динамо", в перерыве между двумя матчами против "Лацио", стартовал на втором этапе чемпионата Украины, где команды разбились на две шестерки. Первая - ведет борьбу за медали и места в еврокубках, вторая - определяет двух неудачников, которые покинут премьер-лигу.

Киевляне в принципиальной встрече принимали "Верес", который в феврале на своем поле нанес им неожиданное поражение - 3:1. 11 марта команда Хацкевича взяла реванш - 1:0. Победным для динамовцев стал гол Жуниора Мораеса на 14-й минуте. Впрочем, "Верес" снова был близок к сенсации и едва не вырвал в конце матча ничью, воспользовавшись неубедительной игрой киевлян в обороне.

"Динамо" одержало важную победу, набрало 48 очков и осталось на расстоянии 6 пунктов от лидера чемпионата Украины - "Шахтера".

В матче против "Вереса" в запасе оставался Виктор Цыганков, который после зимнего перерыва превращается в настоящего лидера "Динамо". Тренер успокоил, что с игроком все в порядке и он просто дал ему отдохнуть.

Не сыграл в чемпионате Украины и центральный защитник Евгений Хачериди, который по словам белорусского специалиста, в настоящее время, не отвечает требованиям, которые к нему относятся.

"Хачериди - нужно соответствовать требованиям, которые к нему предъявляются, как к футболисту", - объяснил тренер отсутствие игрока, которого не было на поле и в Риме.

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Хацкевича гораздо больше волнует ситуация в полузащите, где из-за дисквалификации не сыграет Денис Гармаш. Его удалили в конце первой игры с "Лацио" за спор со словацким арбитром Иваном Кружляком.

"Меня беспокоит середина поля в связи с тем, что Гармаш пропускает игру. Нам нужна плотность и компактность, ведь из опорной зоны "Лацио" создает много моментов", - говорит Хацкевич, который в игре с "Вересом" использовал в центральной зоне Виталия Буяльского и Владимира Шепелева.

На травмированного капитана "Динамо" Сергея Сидорчука тренер не может рассчитывать с осени прошлого года. По последним прогнозам врачей, хавбек будет восстанавливаться до середин мая, поэтому в этом сезоне на поле не вернется.

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"Лацио" в различных турнирах не может выиграть уже в четырех матчах подряд. В прошлом туре чемпионата Италии римляне сыграли в гостях вничью 2:2 с "Кальяри", который застрял в середине турнирной таблицы.

Команда Симоне Индзаги имеет 53 очка, занимает четвертое место и ведет борьбу за попадание в первую четверку, которая в следующем сезоне, с новыми квотами УЕФА, без квалификации попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

На 3 пункта "Лацио" отстает от своего самого злейшего соперника - "Ромы", а на 1 балл опережает "Интер". Дуэт лидеров серии A далеко оторвался от остальных преследователей - "Ювентус" имеет 71 очко, а "Наполи" - 70.

Сегодня Индзаги вновь не сможет рассчитывать на травмированного уругвайского защитника Мартина Касереса. Под вопросом и участие в игре центрального полузащитника Давиде Ди Дженнаро, который в этом году еще не выходил на поле. Но его потеря для римлян вовсе не является критической.

 

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают шансы "Динамо" и "Лацио" на выход в четвертьфинал Лиги Европы примерно равными. На попадание в следующий раунд киевлян они предлагают коэффициент 1.90, а на выход туда "Лацио" - 1.80.

Непосредственно в киевском матче на победу "Лацио" дают 2.15, на выигрыш "Динамо" - 3.30, ничья - 3.50.

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