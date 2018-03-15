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#Neveragain. Почему в США митингуют против свободного обращения оружия. Фоторепортаж

14 марта несколько тысяч людей, преимущественно подростков, вышли к Белому Дому в Вашингтоне на митинг против свободного оборота оружия в США

Они почтили память погибших во время стрельбы во Флориде 17-минутным молчанием - по минуте для каждой из жертв. Многие пришли с плакатами, которые требуют остановить насилие и "разоружить ненависть".

Более 14 тысяч пар обуви оставили возле Капитолия в качестве временного мемориала детям, убитым в США при актах насилия с применением оружия.

Митинги против свободного обращения оружия прошли и в других городах страны - например, в Нью-Йорке и в Чикаго. В соцсетях - сотни снимков под хэштегом #neveragain ("никогда больше").

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Дебаты вокруг этого вопроса активизировались после того, как 14 февраля в одной из школ Флориды в городе Паркленда бывший ученик - 19-летний николас Круз устроил стрельбу и убил 17 человек.

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После этого школьники за несколько дней создали протестное движение, а президент Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок.

Кроме того, он заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года и поддержал ужесточение проверок покупателей при продаже оружия.

Также американский президент связал рост насилия в Америке с видеоиграми - и даже встретился с представителями игровой индустрии. Однако он как и раньше намерен защищать право американцев на ношение оружия, обеспеченное второй поправкой Конституции.

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