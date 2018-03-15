Надежда и выстрел "Авроры"

15 марта, 2018, 20:20

Именно для того, чтобы заменить демократическую традицию привычкой к "а-ля рюс" бунту – "бессмысленному и беспощадному" – нам с вами сегодня подбрасывают сказочку про военный переворот

Когда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вносит в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, в принципе это было ожидаемым заявлением.

После того как 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории был задержан Владимир Рубан и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил журналистам, что задержанный планировал устроить теракты в Киеве, Савченко вызвали на допрос. Позже стало известно, что она покинула пределы страны. Уже тогда соцсети начали обсуждать связь между Савченко и Владимиром Рубаном и возможность, или абсурдность подготовки ими серии терактов. Пользователи соцсетей делали ставки, вернется ли Надежда.

14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден обратиться в ВР с представлением на снятие с нее депутатской неприкосновенности. Был назначен крайний срок - 11 часов утра 15 марта - по истечении которого Савченко будет считаться сбежавшей. Поэтому, когда народный депутат прервала визит в Страсбург и вернулась в Украину, общество уже было в курсе подозрений относительно нее и с нетерпением ожидало развития событий.

Но вместо того, чтобы спокойно дать бъяснения по делу против Рубана, госпожа депутат на своем брифинге фактически призвала к свержению власти.



"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардеп Надежда Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в зале парламента, уничтожив две ложи: правительственную и чиновничью, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил Луценко.

Савченко же, выступая перед журналистами, ответила, что в стране нет ни одного человека, который бы не мечтал взорвать Верховную Раду.

Кроме того, она обвинила действующую власть в проведении антиукраинской политики в течение всех 27 лет существования независимой Украины, в расстрелах Майдана и в умышленном истреблении украинских граждан на фронте.

Также Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным". “Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, и которые абсолютно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это вполне ожидаемое и, наверное, вполне правильное событие. Я понимаю, что таких нет во власти и в командовании. Те, кто в командовании, всегда играют под власть, власть всегда играет под Россию, они просто убивают свой народ и посылают на смерть. Но есть много военных, которые понимают, что происходит”.

После этого все дальнейшие споры, правду ли о подготовке к перевороту говорят СБУ и генеральный прокурор, потеряли смысл.

Савченко не только обратилась с призывом, она была уверена, что получит поддержку.

Российские пропагандисты и бывшие депутаты Партии Регионов часто говорят, что зимой 2014 года к власти в Киеве пришла “хунта”. Причем не просто пришла, а на фоне "саморасстрелов Майдана". Заметим, что на брифинге Надежда Савченко говорила то же самое, в чем нас пытались убедить адвокаты Януковича на суде о госизмене.

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Но не стоит отбрасывать оговорки о тарифном геноциде, выгодной властям войне на Востоке и призывы к подрыву Верховной Рады как бред маргиналов. Эти идеи имеют успех в многочисленных группах с большим количеством сторонников. Если бы радикальные призывы не провозглашались с экранов телевизоров и на митингах в поддержку украинских и иностранных политиков, Савченко никогда не решилась бы огласить их. При всем ее радикальном популизме, она всегда говорит только то, что кажется ей "модным".

Похоже Надежда Савченко отвела себе роль “выстрела "Авроры”, который должен объявить о начале кровавого хаоса в стране. Ее сегодняшняя речь имеет смысл только в случае осуществления провокаций. Ведь как “узник Киевской хунты” Надежда вряд ли способна пробудить массы. Никто не будет штурмовать суды из-за ее ареста. Никто не двинется колоннами на Киев, чтобы освобождать ее из тюрьмы.

А вот если произойдут в Киеве кровавые события во время мирной акции протеста, народ выйдет на улицы и без Надиных призывов. Не будем забывать, что в это воскресенье в столице планируется очередная акция сторонников Саакашвили. Если бы вдруг произошли провокации против митингующих, то даже те, кто не верит ни Савченко, ни Саакашвили, вполне могли бы выйти на улицы в знак возмущения неспособностью властей обеспечить порядок в стране.

Настроение и фон для возмущения довольно убедительно могут создать речи о коррупции и обогащении на крови, о Мальдивах, и кадры затопленных военных полигонов. А дальше начать восстание руками диверсионных групп, спрятанных среди возмущенных мирных граждан - это уже дело техники. Давайте вспомним, как на раздутом страхами постмайданном Востоке легко удалось спровоцировать захват власти всего лишь усилиями 50 диверсантов под командованием Гиркина.

Предотвратить кровавые сценарии можем только мы с вами. Власть должна прекратить играть в гибридную оборону и начать освобождать страну от вражеских агентов и демонстративно безнаказанных подельников Януковича. Общество же должно начать стремиться стать частью политических процессов, вместо бессмысленного ожидания очередного восстания, как "настоящего проявления народной воли".

Если люди хотят, чтобы в стране произошла смена власти, они сами должны начать выстраивать партии, движения и влиятельные общественные организации, которые питаются за их, а не "грантовый" счет. Граждане должны учиться контролировать партийные процессы. Без этого им никогда не удастся проконтролировать власть.

Чтобы не говорила Надежда Савченко - а она только повторяет кремлевские методички - власть в независимой Украине никогда не меняли Майданы. Украинцы уже традиционно выбирают себе представителей на демократических выборах. Иногда, что греха таить, выборы становились возможны только после того, как миллионы людей выходили на улицы, чтобы прекратить сползание страны в авторитаризм. Но даже после кровавого Майдана 2014 года во власть попали не все политические силы, которые были на сцене.

Именно для того, чтобы заменить эту демократическую традицию выборов привычкой к "а-ля рюс" бунту – "бессмысленному и беспощадному" – нам с вами сегодня подбрасывается сказочка о военном перевороте, как о последней надежде осчастливить Украину.

И тут возникает вопрос: если мы- - украинцы - не способны отличить популистов от социалистов, а агентов от патриотов в относительно спокойной обстановке избирательного процесса, то сможем ли мы увидеть "настоящего лидера, заботящегося о народе" среди тех, кто силой захватывает власть в стране?

Мы должны научиться выстраивать власть, а не свергать ее только потому, что кто-то не может, или не хочет побеждать в конкурентной предвыборной борьбе. Граждане должны стать субъектами политического процесса в стране, вместо того, чтобы быть подставками под флаги и карманами для "бесплатной" гречки.

Граждане - это те, кто более власти заинтересованы в сохранении демократических процедур. Только это может уберечь нас всех от савченок и рубанов, которых для нас четвертый год штампует Кремль.