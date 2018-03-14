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Smart-регионы: тур обучающих семинаров по регионам

В Украине стартовал тур обучающих семинаров для заказчиков и поставщиков для предупреждения ими нарушений при проведении процедур, исходя из положений Закона Украины "О публичных закупках"

В Украине стартовал тур обучающих семинаров для заказчиков и поставщиков для предупреждения ими нарушений при проведении процедур, исходя из положений Закона Украины "О публичных закупках", который устанавливает правовые и экономические принципы осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей государства и территориальной общины.

В 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон “О публичных закупках”, а уже с 2016 года все госзакупки проходят в системе ProZorro. Однако система постоянно совершенствуется, а в закон вносятся изменения. Следовательно, не все участники ProZorro до сих пор разобрались с деталями работы в этой системе.

В Киеве происходит множество семинаров и тренингов, направленных на повышение кадров в этой сфере, но в регионах все не так радостно. Семинаров и возможностей встретиться с ведущими специалистами этой области не так уж и много. Соответственно, возникают неравные условия: квалификация кадров в регионах ниже, что, в свою очередь, увеличивает количество нарушений на тендерах.

Чтобы исправить эту ситуацию, создали учебный тур “Smart-регионы”. Инициатором проекта стала одна из ведущих торговых онлайн-площадок «SmartTender.biz»

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"Идея проекта заключается в повышении уровня квалификации специалистов, которые сегодня работают с системой ProZorro. Ведь система постоянно совершенствуется, и большинство специалистов не до конца понимают, как работать в ней. Если организаторы и участники будут больше знать про все нюансы, то будет меньше нарушений, а, соответственно, это приведет к повышению уровня конкуренции. А это — лучшее качество товара и ниже цена, то есть в этом заинтересованы все", — говорит руководитель онлайн-площадки SmartTender.biz» Антон Припиченко.

Инициативу мероприятий сразу же поддержали профильные организации: Антимонопольный комитет Украины, ГП “Прозорро”, журнал “Советник в сфере государственных закупок” , DoZorro: Общественный контроль госзакупок и, конечно, Министерство экономического развития Украины. Представители всех этих учреждений и организаций подготовили интересную программу с практическими занятиями.

Начали обучение с Черновцов, побывали также в Борисполе, сейчас идет подготовка к семинару в Ивано-Франковске .

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"Жизнь в 21 веке бежит в бешеном темпе, информация постоянно меняется — соответственно, знания и навыки имеют свойство устаревать. Людям из отдаленных сел и городков гораздо сложнее адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе, особенно в правовом поле. Данный проект помогает построить коммуникацию между различными субъектами закупочной сферы, поделиться собственным опытом и получить обратную связь", — отмечает Ирина Антонова, заместитель главного редактора журнала “Советник в сфере государственных закупок”.

Обучение состоит из объяснений технических аспектов работы с электронными закупками и закупочного законодательства, механизмов обжалования неправомерных действий и обсуждений успешных кейсов работы с государственными закупками. В частности, внимание уделяют вопросам:

• Как повысить эффективность собственных продаж и закупок?

• Как сэкономить время и средства на закупках?

• Как правильно подать предложение на тендер?

• Как избежать ошибок при проведении тендера?

"С тендерами работаю уже больше 10 лет. Скажу откровенно: за последнее время происходит очень много изменений в данном направлении, и проведение такого обучающего семинара является уместным, ведь мы не всегда имеем возможность отслеживать все новинки и изменения, происходящие в системе и на площадках", — делится своими мыслями Сергей Киюк, участник семинара в Черновцах.

В планах организаторов охватить наибольшее количество городов Украины, чтобы каждый заинтересованный получил возможность посетить такое тематическое мероприятие и усовершенствовать свои навыки. В каждом городе тренинг будет проходить в течение двух дней: в первый день будет проходить обучение для организаторов (заказчиков) торгов, второй — для участников (поставщиков).

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26-27 марта работе с системой электронных закупок будут обучаться специалисты Ивано-Франковска. А 28 марта учебные семинары будут проходить в городах Городенка и Снятин Ивано-Франковской области.

Место и дата проведения следующих учений и другие новости проекта SMART-регионы можно узнать на сайте электронной торговой площадки SmartTender.biz и на странице площадки в Facebook.


Справочно:

SmartTender.biz — электронная торговая площадка, которая является официально аккредитованным участником государственной системы электронных закупок ProZorro и системы государственных электронных аукционов ProZorro.Продажи

Благодаря полной интеграции площадки в систему ProZorro, она предоставляет доступ к общей базе всех государственных тендеров и позволяет зарегистрированным пользователям принимать участие в тендерных торгах или организовывать новый тендер.

Сегодня SmartTender.biz является одной из крупнейших площадок системы ProZorro. Он сотрудничает с такими предприятиями как ГП “Антонов”, “Укроборонпром”, ГП НАЭК “Энергоатом”, НЭК “Укрэнерго”, ПАО “Укртранснафта”, ПАО “Укрзализныця”, “Киевский метрополитен” и множество других.

Антон Припиченко, руководитель площадки SmartTender.biz

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