Или убийцы, или идиоты

13 марта, 2018, 16:57

Богдан Яременко

Перед правительством Великобритании сложная дилемма - как вернуть доверие: либо акции возмездия по линии спецслужб, либо наказания российского государства в целом

Поскольку украинские эксперты разобрались (выразили недовольство) практически со всеми проблемами Украины, с первых секунд сообщения об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в информпространство нашей Родины полилась критика в адрес правительства Ее Величества о неадекватности реагирования на российскую угрозу.

На самом деле, как по мне, реакция на это событие украинской "блогосферы" только подчеркивает невероятных масштабов разницу между современным украинским и британским обществами.

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Правительство Великобритании ведет себя очень последовательно и взвешенно: официальный Лондон, как только появились подозрения о наличии двойного дна в ситуации, сразу предоставил событию высший информационный приоритет. Британских чиновников не нужно было неделями искать для комментариев. Именно они стали источником информации. И это первое серьезное отличие от Украины.

Второе - это проблема российского вмешательства. С точки зрения многих украинских экспертов реакция британцев недостаточно категорична. На самом же деле реакция правительства Великобритании в этом контексте динамична. Она разворачивается по мере того, как информации о причастности России становится больше.

Это у нас через 10 минут после чрезвычайного происшествия высшие должностные лица государства заявляют о причастности России (так будто знали об этом еще до самого события). Британцы накапливают доказательства и факты.

На сегодняшний день известно лишь то, что Скрипаль и его дочь отравлены веществом, которое является либо русским боевым отравляющим веществом, либо производной от него. И это все. Доподлинно, особенно в публичном поле, нет информации о том, как это вещество могло попасть из России в Великобританию, как перевозилось, кем, каким образом было передано Скрипалю, и даже каким образом применялось.

При данных обстоятельствах твердо можно утверждать только то, что либо правительство России провело спецоперацию, либо правительство России не контролирует запасы боевых химических веществ, чем кто-то воспользовался для покушения на Скрипаля.

Собственно говоря, именно эти два вопроса Правительство Ее Величества поставило правительству Путина: объясните – вы убийцы или идиоты? И дало время до среды подумать.

Одновременно в публичное пространство были выплеснуты разного рода предложения, которые подсказывают россиянам, что может их ожидать, если они неправильно поймут британский ультиматум. И пусть никого не вводит в заблуждение вежливость дипломатических оборотов и формулировок - речь идет именно об ультиматуме.

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Ответа или реакции (отсутствия ответа или реакции) для британцев явно недостаточно для того, чтобы перевести вопрос в практическую плоскость реализации мер воздействия или возмездия в отношении России.

Но время, отведенное для реагирования России на британский ультиматум, явно будет использовано для сбора дополнительных доказательств и обсуждения возможных путей реагирования на причастность России как внутри Великобритании, так и в контактах с союзниками.

Внутри Великобритании дело считают серьезным. Вчера заявление премьера Терезы Мэй о том, что убийство двух подданных этого государства с применением боевых отравляющих веществ является актом агрессии, было поддержано одобрительным гулом и заявлениями всех парламентских фракций.

Теперь что касается возможной реакции по сути.

Со времен "холодной войны" ликвидации агентов считаются в мире спецслужб недопустимыми и вредными. Россияне явно преступили черту. Более того, в Великобритании это сделано несколько раз. Серия убийств русскими бывших агентов спецслужб на территории Великобритании - это проблема, остроту которой не могут оценить обыватели.

Фактически россияне ставят под сомнение способность британских спецслужб обеспечить основной стандарт деятельности - безопасность своих агентов. Это создает гигантские проблемы для всей системы британских спецслужб и не только в деятельности против России, а вообще. И при этом Британия ни разу не прибегла к акциям возмездия - уничтожению агентов российских спецслужб.

Теперь перед правительством Великобритании сложная дилемма - как вернуть доверие? Есть только два пути - либо акции возмездия по линии спецслужб (ликвидация российских агентов или на территории России, или где угодно в мире), либо наказание российского государства в целом.

Сейчас мы наблюдаем публичное обсуждение только второго варианта, как заставить Россию заплатить в экономическом, финансовом, политическом и имиджевом плане.

Но совсем не факт, что только этим на этот раз для россиян все и закончится.

Поэтому не торопитесь с выводами о футболе или высылке дипломатов. Мы еще много услышим и увидим. "Обеспокоенностью" на этот раз все не обойдется.

Богдан Яременко, председатель правления общественной организации Майдан Иностранных Дел, дипломат, бывший консул Украины в Стамбуле.