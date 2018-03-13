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"Рома" - "Шахтер". Все о повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня в Риме донецкий "Шахтер" встречается в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской "Ромой"

Как сложилась первая встреча

21 февраля в Харькове "Шахтер" провел против "Ромы" два разных тайма. В первой половине игры дончане выглядели не совсем убедительно и пропустили гол. На 41-й минуте отличился Дженгиз Юндер.

Но после перерыва команда Паулу Фонсеки перехватила инициативу и вырвала победу. На 52-й минуте счет сравнял Факундо Феррейра, который воспользовался передачей Ярослава Ракицкого. На 71-й минуте Марлос заработал опасный штрафной, с которого отличным ударом в девятку отличился Фред. "Шахтер" провел один из лучших матчей в нынешней Лиге чемпионов и выиграл со счетом 2:1.

С чем "Рома" и "Шахтер" подходят к матчу

"Рома" после встречи с "Шахтером" провела три матча в чемпионате Италии. Команда Эусебио Ди Франческо неожиданно уступила дома "Милану" - 0:2. Затем победила в гостях "Наполи", который дончане опередили на групповом этапе Лиги чемпионов - 4:2.

Непосредственно перед игрой с "Шахтером" римляне 9 марта выиграли на своем поле у "Торино" - 3:0. У победителей отличились Костас Манолас, Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.

"Рома" имеет в активе 56 очков и занимает третье место. Лидирует "Ювентус", который набрал 71 пункт и имеет матч в запасе, второй с 70 очками "Наполи".

Перед игрой с "Шахтером" римляне имеют определенные кадровые проблемы. Сегодня им не помогут травмированные защитники Лука Пеллегрини и Рик Карсдорп. Под вопросом участие в матче и нападающего Грегуара Дефреля.

"Шахтер" в чемпионате Украины выглядит чрезвычайно убедительно. После встречи с итальянцами команда Паулу Фонсеки уже одержала три крупные победы. Дончане выиграли дома у "Звезды" - 5:0, а затем с одинаковым счетом 3:0 победили в гостях "Карпаты" и "Ворсклу".

Матчем с полтавчанами "Шахтер" начал выступления на втором этапе Премьер-лиги, где команды разбиты на две шестерки. "Горняки" имеют 54 очка и лидируют, опережая своего главного конкурента - "Динамо" на 6 пунктов.

Фонсека в сегодняшней игре не сможет рассчитывать на центрального защитника Сергея Кривцова, который травмировался в первом матче против "Ромы". Еще с осени лечится опорный хавбек Максим Малышев. Не полетел в Рим и правый защитник Додо, который перешел в "Шахтер" зимой, но пока проигрывает конкуренцию за место в основе Богдану Бутко.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча "Рома". На победу итальянцев они предлагают коэффициент 1.67, на ничью дают 4.00, а на выигрыш "Шахтера" - 5.00. Однако, в целом в двухматчевом противостоянии небольшое преимущество на стороне дончан. На их выход в четвертьфинал предлагают 1.87, в то время как на итальянцев - 1.90.

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