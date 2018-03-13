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13 марта, 2018 вторник

Конкуренты Melovin. Кто может выиграть "Евровидение" в 2018-м

Яркая певица из Израиля Netta - потенциальная победительница конкурса, по данным букмекеров. Действительно ли она лучше Меловина и кто еще может победить украинского певца на "Евровидении" в Лиссабоне

Яркая певица из Израиля Netta - потенциальная победительница конкурса, по данным букмекеров. Действительно ли она лучше Меловина и кто еще может победить украинского певца на "Евровидении" в Лиссабоне

Еспресо.TV собрали претендентов на победу в "Евровидении-2018" в Лиссабоне.

Швеция (Benjamin Ingrosso - Dance You Off)

Бенджамин Ингроссо и его песня Dance You Off выиграли Melodifestivalen 2018 - шведский отбор на "Евровидение". Певец стал фаворитом в Швеции. Теперь он попытается не подвести своих фанатов и зажечь сцену конкурса.

Нидерланди (Waylon - Outlaw in 'Em)

От Нидерландов в этом году на конкурс поедет певец под именем Waylon. Он попытается победить с песней Outlaw in 'Em, которую написал кантри-певец Митчел Тенпенни.

Песня звучит очень современно, хотя следует кантри в ней очень заметен. Интересно, сможет ли Вэйлон зажечь ею слушателей.

Бельгия (Sennek - A Matter of Time)

Лаура Гроесенекен будет представлять Бельгию в Лиссабоне. Об участии Гроесенекен в предстоящем конкурсе "Евровидение" было объявлено в ток-шоу VanGils&Gasten, во время которого она исполнила англоязычную версию песни-победительницы 2017 Amar Pelos Dois (Love For Both).

На конкурс она поедет с песней A Matter of Time.

Финляндия (Saara Aalto — Monsters)

На песенный конкурс Евровидение-2018 представлять Финляндию поедет финская поп-вокалистка Саара София Аалто. В 2016 году она участвовала в The X Factor в Великобритании и попала в финал, где заняла второе место.

Сейчас у певицы 5 собственных альбомов и несколько дуэтов с известными исполнителями, такими как Адам Ламберт, Андреа Бочелли, Хосе Каррерас и Роберт Уэллс. В прошлом году Саара получила звание человека года Финляндии.

А на конкурсе она исполнит новую композицию Monsters.

Россия (Yulia Samoylova - I Won't Break)

На песенном конкурсе "Евровидение-2018" Российскую Федерацию будет представлять певица Юлия Самойлова.

Юлия со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". В прошлом году певица не смогла приехать на "Евровидение" в Киеве из-за запрета Службы безопасности Украины. Певице запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.

Португалия (Claudia Pascoal — О jardim)

23-летняя Клаудия Паскаль попытается повторить прошлогодний успех своего земляка Сальвадора Собрала.

В 2010 году певица приняла участие в португальском музыкальном шоу Idolos, а в 2013 году - в X-Factor. В прошлом году она стала финалисткой пятого сезона "Голоса страны" в Португалии, и моментально стала известной в своей стране. Это помогло ей победить в португальском отборе на Евровидение. На конкурс она поедет с композицией O jardim.

Азербайджан (Aisel - X My Heart)

Азербайджан на "Евровидении-2018" представит джазовая певица Айсель Мамедова. Претендентку определили на заседании жюри национального песенного конкурса.

Айсель с детства проявляла большой интерес к музыке, а позже стала участницей многих международных джазовых и музыкальных фестивалей. Теперь она хочет покорить сцену "Евровидения" со своей песней X My Heart.

Литва (I. Zasimauskaitė - When We're Old)

Певица Иева Засимаускайте представит Литву на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне в мае. За победу на отборе боролись шесть артистов, но победителем стала Иева. Она поедет на конкурс с песней When we're old.

Грузія (Iriao - Sheni Gulistvis)

Группа Iriao виртуозно исполняет уникальную смесь джаза и аутентичной грузинской этномузыки.

Основатель группы и ее музыкальный руководитель Давид Малазония считается одним из первых грузинских композиторов, объединивших эти два жанра.

На протяжении 30 лет Малазония создавал музыку для театра, телепроектов, отдельных музыкантов и коллективов как в Грузии, так и в Германии. По его же инициативе в Тбилиси появился ансамбль Iriao, дебют которого состоялся в 2013 году.

Польша (Gromee & L. Meijer - Light Me Up)

Польша примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018" с песней Light Me Up. Ее написала целая компания: Анджей Громала, Лукас Мейер, Махан Моин и Кристиан Рабб.

Но споют ее на сцене конкурса только двое: дуэт Громейя и Лукаса Мейера.

Исландия (Ari Ólafsson - Our Choice)

Ари Олафссон одержал победу на отборе Söngvakeppnin 2018 с песней Our Choice. Несмотря на то, что Ари всего 19 лет, он почти всю жизнь занимается музыкой.

Our Choice - это песня о любви и терпимости, послание к единству в мире.

Сан-Марино (Jessika & Brening - Who We Are)

Who We Are - песня, которую исполняет мальтийская певица Джессика Мускат и немецкий исполнительница Дженнифер Бренинг. Именно они представят Сан-Марино на конкурсе.
В прошлом году телекомпания San Marino RTV и британская компания 1in360 объявили о запуске интернет-талант-шоу, чтобы найти представителя для Сан-Марино. Вот так нашлись два исполнителя, которые теперь попытаются победить в "Евровидении".

Австралия (Jessica Mauboy - We Got Love)

Певица, которая стала первой австралийкой на сцене "Евровидения", снова будет покорять конкурс. 28-летняя Джессика Маубой уже готовит новую песню под названием We Got Love.

Джессика исполняет песни в стиле поп и R&B, а также сама пишет песни и снимается в кино. На родине она - самая популярная солистка. Впервые о ней заговорили в 2006 году после шоу Australian Idol, где она заняла 4 место. С тех пор имя Джессики Маубой не сходит с музыкальных чартов.

Болгария (Еquinox - Bones)

В Лиссабоне на конкурсе "Евровидение" в этом году Болгарию представит группа Еquinox с песней Bones.

Группа была создана специально для конкурса, в нее вошли Жана Бергендорф, Власть Михайлов, Георгий Симеонов - Джей Джей, один из финалистов "Америка ищет таланты" Джонни Мануэл и Трей Кембло.

Эстония (Elina Nechayeva - La Forza)

На "Евровидение" в 2018 году от Эстонии поедет НЕ эстонка. Им будет помогать российская певица Элина Нечаева.

Она приняла участие отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии) и победила. Элина спела композицию La forza на итальянском языке. Музыку для нее написал эстонский композитор Михкель Маттис, а текст песни - самая Нечаева и Ксения Кочукова.

Норвегия (Alexander Rybak - That's How You Write A Song)

Если вы давно хотели написать собственную песню. но не знаете, как это сделать, норвежский певец Александр Рыбак расскажет об этом в новой композиции That's How You Write A Song.

Норвежец уже однажды покорил сцену международного конкурса, его хит Fairytale еще долго звучал на разных радиостанциях. Восемь лет спустя он попытается снова победить.

Албания (Eugent Bushpepa - Mall)

В этом году Албанию будет представлять албанский певец Евгент Бушпепа. Когда парень закончил школу, он был вынужден поехать в Италию, чтобы заработать денег. Когда Евгент вернулся домой, захотел исполнять музыку на родном языке. С песней Mall ("Тот, кто скучает") он будет представлять свою страну в Лиссабоне.

Чехия (Mikolas Josef - Lie To Me)

В этом году конкурсантам будет не просто, потому конкурентом им станет Джастин Бибер. Правда, чешский, и зовут его Миколас Джозеф. В прошлом модель, он записал трек Hands Bloody и сразу стал известным певцом.

Для "Евровидения" он подготовил не менее громкую песню Lie to me. Джозеф уже захватил чешские уши, а в мае планирует завоевать и уши зрителей конкурса.

Испания (Amaia & Alfred - Tu Canción)

С Испании в Лиссабон едет целый дуэт, в котором - Альфред Гарсия и Амайя Ромеро. Альфред самостоятельно выпустил несколько альбомов и хочет податься в кинематограф, а Амайя - в совершенстве играет на гитаре, фортепиано и барабанах. Вместе они исполнят чувственную песню Tu canción.

Германия (M. Schulte - You Let Me Walk Alone)

Как и у большинства певцов, карьера Майкла Шульта начиналась с каверов на известные песни. Их парень выкладывал на YouTube, а уже 10 лет спустя он едет на "Евровидение-2018", чтобы покорить международную сцену. Песню You Let Me Walk Alone певец посвящает своему папе, который умер 13 лет назад.

Италия (Meta & Moro - Non mi avete fatto niente)

Итальянцы тоже решили отправить на конкурс дуэт Meta & Moro. Они споют для публики песню Non mi avete fatto niente, что означает "Вы ничего не сделали для меня". В альбомах Ермала Мети и Фабрицио Моро она стала главным синглом.

Они будут петь против войн во всем мире и террористических нападений в Европе и на Ближнем Востоке. Поскольку Италия является членом "большой пятерки", песня автоматически попадает в финал конкурса.

Беларусь (Alekseev - Forever)

Украинцев в этом году на Евровидении будет больше. От Беларуси выступит певец Alekseev.

Сначала он подавал заявку на участие от Украины, а впоследствии отозвал ее. По словам ALEKSEEV, он считает себя белорусским певцом, поскольку активно гастролирует в Беларуси. Конкурировать с украинцами певец будет с треком Forever - англоязычной версией песни "Навсегда".

Франция (Madame Monsieur - Mercy)

Голос из реклам известных брендов Blackberry, Lacoste и Chanel зазвучит и на сцене "Евровидения". Дуэт Madame Monsieur появился пять лет назад. Все время они готовили свой первый альбом, который презентуют в этом году.

А на конкурсе дуэт споет песню Mercy. Ее исполнители уже представили на сцене украинского Национального отбора на конкурс.

Израиль (Netta Barzilai - Toy)

Ох и туго будет конкурсантам, когда на сцену выйдет Нетта Барзилай. Она не только певица, но и саунд-продюсер. Здесь на конкурс отправляют победителя местного талант-шоу Hakochav Haba. Спев несколько каверов, женщина покорила израильскую публику, а, следовательно, в 2018-м поедет в Лиссабон.

Греция (Yianna Terzi - Oneiro Mou)

В музыкальной сфере Джанна Терзи уже более 10 лет. Она выпустила несколько удачных пластинок, поехала в США, а сейчас вернулась, чтобы разорвать европейскую сцену своей песней Oneiro mou, что в переводе означает "Моя мечта". Посмотрим, сбудется ли мечта о победе 38-летней певицы на "Евровидении".

Дания (Rasmussen - Higher Ground)

На "Евровидение" представитель Дании поедет не просто с песней, а с целым "сообщением миру". Композицией Higher ground Джонас Расмуссен будет призывать решать конфликты мирным способом и воздерживаться от насилия.

Выступать Rasmussen будет в образе мужественного викинга. На это его вдохновила легенда о Магнусе Эрлендссоне, который был вождем викингов.

Кипр (Eleni Foureira - Fuego)

Элени Фурейра дважды пыталась прорваться на сцену "Евровидения": это было в 2010 и 2016 годах. И право представлять Кипр она получила только после третьей попытки. На конкурсе она будет петь песню с этно-мотивами под названием Fuego.

Армения (Sevak Khanagyan - Qami)

Исполнителя от Армении в Украину уже знают. Севак Ханагян был победителем седьмого сезона украинского вокального шоу "Х-фактор".

В Украине он усовершенствовал свои певческие навыки, и уже в этом году поедет прославлять Армению с композицией Qami ("Ветер"). Песня будет звучать на родном языке исполнителя.

Австрия (Cesár Sampson - Nobody But You)

Сезар Сэмпсон не впервые будет выступать на сцене "Евровидения". Он ранее исполнял бэк-вокал для представителей Болгарии в течение двух лет подряд в конкурсах 2016 и 2017 года. И после этого Сэмпсон решил, что с него хватит, и в 2018 году будет выступать сольно с песней Nobody But You.

"Это очень современная песня, в которой можно услышать все: от блюза до классического рока", - рассказал певец.

Хорватия (Franka Batelić - Crazy)

Хорватию на "Евровидении" будет представлять Франко Бателич и петь песню Crazy. Певица стала известной благодаря тому, что участвовала в шоу талантов Pop Idol в 2007 году. После триумфа артистка исчезла и вернулась только в 2013 году.

Латвия (Laura Rizzotto - Funny Girl)

Лори Ризотто - не только латвийская, но и бразильская певица, ведь в детстве она жила в Рио-де-Жанейро. И все же представлять Латвию и петь песню Funny girl ("Веселая девушка").

Великобритания (SuRie - Storm)

Под псевдонимом SuRie выступает певица Сусанна Мари Корк. Она будет представлять Великобританию в Лиссабоне. Она уже участвовала в конкурсе, правда, как бэк-вокалистка в 2015 году с представителем Бельгии. В этом году она будет петь песню о том, что все сложности - временные.

Ирландия (Ryan O'Shaughnessy - Together)

Из Ирландии на "Евровидение" в 2018-м поедет 25-летний Райан О'Шонесси. О нем узнали тогда, когда он пришел на шоу талантов The Voice of Ireland.

На конкурсе он исполнит песню Together, которую писал совместно с авторами сообщества The Nucleus специально для конкурса. Песню еще не опубликовали, и есть другие треки Райана.

Венгрия (AWS - Viszlát nyár)

Рок-группа AWS - это как украинцы O.Torvald, но родом из Венгрии, а музыка их тяжелее. Венгры не побоялись и решили отправить бэнд покорять публику конкурса. Интересно, как примут похожую на украинцев группу в этом году.

Румыния (The Humans - Goodbye)

Группа The Humans появился год назад. Молодой проект решил рискнуть и отправился на Национальный отбор в Румынии. Как ни странно, но группа набрала наибольшее количество баллов. Свой билет на международную сцену The Humans получили как раз в день рождения группы. На "Евровидение" они поедут с песней Goodbye.

Молдова (DoReDoS - My Lucky Day)

В финале прошлого "Евровидения" Молдова заняла третье место. После этого следующим представителям будет трудно, ведь планка поднята высоко. Не подвести этот раз Молдову попытается группа DoReDos с песней My lucky day. Кстати, трек написал Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

Сербия (Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca)

А от Сербии на сцене "Евровидения" будет петь Саня Илич. Сербский композитор является фронтменом группы "Балканика". В музыке они используют аутентичные балканские инструменты. Проект везет на конкурс песню Nova deca, которая в переводе означает "Наши дети".

Македония (Eye Cue - Lost and Found)

Македонский поп-рок дуэт Eye Cue не афиширует свою песню. Группа дебютировала в 2008 году и сразу стала одной из самых популярных в стране. За время своего существования Eye Cue участвовали во многих международных фестивалях, но на "Евровидении" едут впервые.

А пока группа держит в секрете, как звучит песня для конкурса, слушаем другие композиции Eye Cue.

Мальта (Christabelle Borg - Taboo)

Кристабель Борг с Мальты уже давно свободно чувствует себя как в кадре, так и на сцене. Известной она стала еще когда была подростком: она на мальтийском телевидении вела Детское шоу.

Кристабель уже пыталась попасть на конкурс в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах, но отправили ее на конкурс только сейчас. Певица вдоволь наждалась, поэтому планирует победить. Она попытается это сделать с композицией Taboo.

Черногория (Vanja Radovanović - Inje)

В Черногории через Национальный отбор к победе прошел Ваня Радованович. Свои песни молодой певец пишет сам, и во втором полуфинале Ваня выступит с песней Inje ("Иней").

Словения (Lea Sirk - Hvala, ne!)

Певица Лиа Сирк уже оббила все пороги отбора на "Евровидение". После того, как несколько раз подряд ее не взяли на конкурс, она все же собрала свои силы и пришла еще раз. Возможно, с намеком, Лиа спела песню под названием Ne, hvala! ("Нет Спасибо"). Неожиданно для себя, Сирк таки одержала победу и наконец выступит на сцене конкурса.

Швейцария (Zibbz - Stones)

Дуэт родных брата и сестры Zibbz покорили сердца швейцарцев, чтобы поехать в Лиссабон и представить свою страну на конкурсе. Несколько лет им не удавалось попасть на "Евровидение", и наконец мечта сбылась. Zibbz исполнят песню Stones. А еще обещают одновременно барабанить.

От Украины на песенный конкурс поедет певец Melovin, который победил в Национальном отборе. Он будет петь песню Under The Ladder. Поможет ли она певцу занять первое место - неизвестно, но у него еще есть время усовершенствовать свой номер.

А какие победы были самыми громкими за всю историю Евровидения?

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