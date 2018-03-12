Строительство метро: прозрачные закупки прежде всего

12 марта, 2018, 15:40

“Киевский метрополитен” одним из первых присоединился к электронной системе торгов на площадке SmartTender.biz

Метро уже давно является самым популярным видом общественного транспорта среди киевлян: удобно и быстро. За сутки КП “Киевский метрополитен” перевозит 1,3 млн человек, а за год 480 млн человек.

Не удивительно, что имея такой пассажиропоток, закупочный процесс КП “Киевский метрополитен” не прекращается. Для удобства проведения торгов “Киевский метрополитен” одним из первых присоединился к электронной системе торгов на площадке SmartTender.biz.

Все свои закупки метрополитен проводит через торговую площадку, потому что уверен, что не только экономия, но и прозрачность и открытость могут гарантировать будущий успех и процветание предприятия. С экономической точки зрения это: низкая цена, конкурентность между поставщиками и возможность выбрать лучшего.

В январе предприятие объявило один из крупнейших тендеров в закупочной истории как метрополитена, так и в целом системы публичных закупок. Ожидаемая стоимость составляет более 6 млрд грн.

Это действительно историческое событие, ведь речь идет о тендере на строительство новых станций метро на Виноградарь. Планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Что это означает, кроме улучшения сообщения? Это сотни привлеченных компаний, новые рабочие места и открытые публичные закупки всего необходимого.

Вполне понятно, что данный тендер будет международным, поэтому принять в нем участие смогут не только украинские, но и иностранные подрядчики - все максимально прозрачно.

Статус закупки предусматривает и определенные особенности. Во-первых, вся документация и процедура будет вестись на английском языке. Во-вторых, она проходит в несколько этапов: предквалификация (соответствие критериям), квалификация и, собственно, аукцион.

Среди особенностей также стоит отметить: четкие сроки исполнения (в планах - выполнить работы за полтора года) и гарантированный взнос. Относительно последнего, то он достаточно высок: сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены составляет 31,6 млн гривен.

Однако не только к строительству новой ветки метро приковано внимание общественности, значительный интерес вызывает капитальный ремонт станции “Святошино”. Ремонт станции обойдется в 153 млн грн и его планируют закончить до октября.

Станция метро "Святошин" построена более 45 лет назад, в 1971 году. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров. Ремонт на станции не проводился ни разу, так что не удивительно, что она прилично "износилась".

После капитального ремонта она действительно преобразуется. На ней поменяют облицовку, установят пять лифтов для маломобильных групп населения, заменят двери. Будут обновлены системы навигации , появится тактильная плитка для пассажиров с инвалидностью, видеокамеры на станции и в переходах, энергосберегающее освещение, новые лавочки, перила. То есть изменится абсолютно все.

Надеюсь, уже в скором времени в системе ProZorro объявят еще больший тендер, а именно на строительство четвертой ветки. Однако уже сейчас можно констатировать, что опыт проведения крупных тендеров в киевской подземке присутствует.

Антон Припиченко, руководитель онлайн-площадки SmartTender