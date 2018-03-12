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"Потепление" между США и КНДР. Что происходит


фото: REUTERS
В конце прошлой недели из Белого Дома прозвучала потрясающая новость: в начале мая может состояться личная встреча президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Сначала мировые медиа ссылались на Чжун Юй-юна, главу разведки Южной Кореи. Однако впоследствии сам Трамп подтвердил планы о встрече с Ыном в Twitter, озвучив желание не просто "заморозить ядерные разработки в КНДР, а полностью освободить полуостров от ядерного оружия.

Еще несколько месяцев назад Дональд Трамп лишь туманно комментировал саму вероятность переговоров, говоря о "правильных условиях", которые должна выполнить Северная Корея. Трамп неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", или сумасшедшим, Ким в свою очередь обещал "обуздать огнем сумасшедшего американского старичка". А уже в этот уик-энд американская пресса, например, издание Washington Post или ABC News, активно обсуждала место проведения встречи двух хэд-лайнеров мировой политики, называя возможным местом Швецию.

До этого времени ни один из действующих президентов США никогда не бывал в КНДР или не проводил переговоров на высшем уровне с лидерами этой страны. Предстоящая встреча потенциально может стать настоящим тектоническим сдвигом в мире дипломатии.

Есть сенсация

Еще в январе 2018, незадолго до Олимпийских игр в Пхенчхане, Трамп в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи настаивал на продолжении политики "максимального давления" в отношении КНДР, направленной прежде всего на сворачивание ядерной программы последней. Тогда речь не шла о визите Трампа на Корейский полуостров вообще – американскую делегацию на Олимпиаде возглавил вице-президент Майкл Пенс с женой.

За два дня до сенсационной информации относительно прямых переговоров, США ввели новые санкции против КНДР. На этот раз – за убийство брата Ким Чен Ына химическим оружием. Новые ограничительные меры дополнили уже действующие санкции, которые были введены в феврале. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. "22 февраля США пришли к выводу в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбы с биологическим оружием от 1991 года, что правительство Северной Кореи использовало боевое отравляющее химическое вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура". Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года.

Что изменилось

Нынешний шаг в сторону "потепления" стал возможным, прежде всего, усилиями другой Кореи – северо-демократического собрата КНДР.

5 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил команду специальных посланников в КНДР, в том числе главу разведки Южной Кореи Чжун Юй-юна, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном в вопросе избавления полуострова от ядерного оружия. После двух дней встреч с высокопоставленными чиновниками КНДР, южнокорейская делегация улетела в США, чтобы объяснить Вашингтону результаты этих переговоров.

Данная миссия стала первой за 10 лет в формате переговоров на высоком уровне. Она стала главным результатом так называемого "олимпийского перемирия", которое два государства неофициально заключили на время проведения зимней Олимпиады в Пхенчхане. Предыдущие два саммита Южной и Северной Кореи состоялись в 2000 и 2007 годах. Главным достижением миссии можно назвать проведение саммита двух Корей, который ожидается уже в апреле 2018-го.

Именно по результатам последних переговоров между двумя Коерями появилась информация относительно согласия КНДР ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, при условии, если США сядут за стол переговоров. Глава разведки Южной Кореи назвал, что Северная Корея заявила о готовности провести "сердечные" переговоры с США по вопросам, связанным с потенциальной денуклеаризацией КНДР и нормализацией отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Северная Корея также заявила, что не будет применять ядерное или обычное оружие против Южной. "Северная Корея четко заявила о своей готовности к денуклеаризации Корейского полуострова и о том, что нет оснований для нее иметь ядерную программу, если военные угрозы против Севера будут сняты и ее режим будет в безопасности", – заявил советник по вопросам национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Эн после того, как вернулся из поездки в Северную Корею.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил встречу представителей Южной Кореи с руководством КНДР, а также достижение ими договоренности о проведении саммита в следующем месяце, о чем говорилось в заявлении офиса пресс-секретаря генсека ООН.

ЕС, устами главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая на этой неделе находится с визитом в Киеве, поприветствовал готовность Дональда Трампа встретиться с Ким Чен Ыном. Отдельно подчеркивается ожидание результатов такой встречи и , безусловно, прекращение тестирования ядерных вооружений и ракет в процессе подготовки и проведения переговоров.

В то же время, судя по заявлениям самого Северокорейского диктатора, фокус его внимания направлен не на США, а собственно на своих южных соседей. Ким Чен Ын заявил о желании урегулирования отношений с Южной Кореей и начать "новую историю объединения родины". Он также выразил желание провести встречу руководства двух стран на высшем уровне: "У меня есть принципиальная воля и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины".

Интересно, что в самих США не все благосклонно относятся к "потеплению". Так, например Роберт Монро, вице-адмирал ВМС США в отставке в колонке, опубликованной изданием The Hil в начале марта, озвучил довольно пессимистичный прогноз. По его мнению, уже через несколько месяцев Северная Корея будет иметь эффективное и мощное термоядерное оружие, а также межконтинентальные баллистические ракеты для ее доставки, и будет способна нанести удар по США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже предупредил, что подготовка переговоров может занять неопределенное время. В Белом доме не исключают, что встреча не состоится, если Пхеньян не предпримет конкретных действий.

Чрезвычайно важным фактором для полуострова была и остается позиция Китая. Без политической воли и ресурсного содействия Китайской Народной Республики трудно представить не только реализацию, но и вообще возврат к дискуссии о "единой Корее". Пока что, недавно избранный "пожизненным правителем", генсек компартии Китая Си Цзиньпин, после телефонного разговора с Трампом, согласился продолжать политику давления и санкций против КНДР. До принятия северокорейцами конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова два тяжеловеса мировой политики договорились согласовывать свои дальнейшие шаги и реакции.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен озвучил готовность и желание организовать историческую встречу между Трампом и Ыном. Он напомнил, что посольство Швеции существует в Пхеньяне с 1970-хх годов. Сейчас именно Швеция и Швейцария являются двумя главными странами-претендентами, на территории которых могут провести переговоры лидеры США и КНДР. Параллельно рассматривается демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.

Выводы

Уже через месяц пройдет первый за более чем декаду саммит Южной и Северной Кореи. Пока это единственная отправная точка, относительно которой дипломатическое и экспертное сообщество имеет меньше сомнений.

Каждый американский президент пытался запомниться фундаментальными, рамочными инициативами во внешней политике. Можно вспомнить Билла Клинтона и его попытку закончить Израильско-Палестинский конфликт, сведя Эльхуда Барака и Ясира Арафата на известных переговорах в Кэмп-Дэвиде. Или Нобелевскую премию мира, которую Барак Обама получил с формулировкой "за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами" за попытки политического урегулирования войны Сирии.

Возможно, Дональд Трамп, которого еще со времен выдвижения кандидатуры и во время президентской гонки критиковали за слабые позиции и отсутствие программы по внешней политике, хочет оставить после себя память как "денуклеризатор" Северной Кореи. Впрочем, он уже параллельно заявил о "good chance" и собственных амбициях урегулировать также Ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной.

Несмотря на энтузиазм американского президента и невероятные усилия со стороны Южной Кореи, пока позиция Китая и дальнейшие намерения Ким Чен Ына не позволяют дать четкого прогноза. Остается ожидать, как часто бывает в таких ситуациях, когда в переговоры вступают две авторитарные личности, непосредственного контакта на уровне "понравится / не понравится". Вероятно, "Олимпийское перемирие" или расцветет восстановлением дискуссии о единой Корее, или ограничится "замораживанием" ядерных испытаний КНДР до следующего "весеннего обострения".

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