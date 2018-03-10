10 марта, 2018, 10:00

Дарья Тарасова

Сегодня исполняется 203 года со дня рождения Тараса Шевченко – писателя и художника, который уже не одно столетие вдохновляет украинцев

Говорить о Шевченко без пафоса, действительно, трудно. Ведь без преувеличения выдающийся писатель, художник, борец за правду и свободу, является символом Украины.

Его стихи, поэмы и просто короткие фразы является источником надежды и стимулом к борьбе уже 200 лет. Последним примером можно считать события на Майдане, которые засвидетельствовали это.

Слова Тараса Шевченко остаются актуальными и сегодня. Но многие шевченковеды считают, что его художественное творчество является не только не менее важным, чем литературное, а даже более значимым.

Эспрессо.TV отобрало наиболее меткие высказывания Тараса Шевченко-писателя и соединила их с картинами Шевченко-художника.

1. "Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

("Кавказ")

"Селянська родина", 1843 г.

2. "Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь."

("І мертвим, і живим...")

"Смерть Богдана Хмельницкого", 1836-1837 гг.

3. "Огонь запеклих не пече."

("Гамалия")

"Укріплення Іргизкала", 1848-50 гг.

4. "Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!"

("До Основ'яненка")

"Аскольдова могила", 1846 г.

5. "Доборолась Україна до самого краю.

Гірше ляха свої діти її розпинають".

("І мертвим, і живим...")

"Пожежа в степу", 1848 г.

6. "Поховайте і вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

("Заповіт")

"Почаївська лавра с півдня", 1846 г.

7. "Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами."

("Катерина")

"Перерване побачення", 1839-1840 гг.

8. "Якби ви вчились так, як треба

То й мудрість би була своя".

("І мертвим, і живим...")

"Сон бабусі і онучки", 1840 г.

9. "Зажурилась Україна — така її доля!"

("Тарасова ніч")

"Костел св. Олександра в Києві", 1846 г.

10. "Свою Україну любіть.

Любіте її...Во врем'я люте.

В останню, тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

("Чи ми ще зійдемося знову?...")

"Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сирдар'ї", 1848.