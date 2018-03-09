 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: Запад болен "мюнхенским синдромом"

Оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину против агрессии РФ и связывать возможность свернуть такую поддержку с медленными темпами украинских реформ - это трусость, жадность и глупость

Британские министры состязаются в жестких заявлениях после отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в центре Лондона. В Лондоне обещают ответные действия и привлечёт виновных к ответственности. Но в Москве эти слова британских политиков могут вызвать разве что насмешку.

После убийства другого бывшего российского разведчика Александра Литвиненко никаких жёстких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль, так и не последовало. Непосредственный убийца Литвиненко Андрей Луговой сделал блестящую политическую карьеру, стал депутатом Государственной Думы России, был награждён новыми орденами.

Почему тот, кто совершил новое нападение в Лондоне, не должен быть вдохновлён этим примером? Почему российский президент Владимир Путин не должен считать, что и новое преступление сойдёт ему с рук?

Всякий раз когда Россия переходит очередную «красную линию» в своих отношениях с Западом - в Украине, Сирии или в прямо в центре британской столицы - всегда находятся те, кто напоминает, что нельзя обострять отношения с Москвой, нельзя злить Путина, нельзя принимать решения, которые бьют по интересам западных экономик или по карману рядовых россиян, нельзя забывать, что Россия - ядерная держава, нельзя то, нельзя это...

И поэтому - даже когда совершается преступление в Лондоне и его жертвами оказываются десятки случайных свидетелей, жителей Великобритании, мы не видим никакой политической воли к действиям. А видим волю к заявлениям и очевидную надежду, что расследование будет долгим и к его окончанию все забудут, когда и почему оно начиналось. Ну примерно как в истории с Литвиненко.

Нечто похожее происходит и в ситуации с Украиной. Когда очередной западный политик начинает говорить, что наша страна должна проводить эффективные реформы, а то она лишится поддержки, мне он кажется шизофреником.

В демократии, в реформах, в борьбе с коррупцией должны быть заинтересованы сами украинцы. А Запад должен быть заинтересован в поддержке страны, границы которой нарушены агрессором.

Потому что если эту страну не поддержать и ее территориальную целостность не восстановить - то завтра непосредственная опасность будет угрожать уже самому Западу. И нападение в Лондоне - хорошее тому подтверждение.

Поэтому не нужно оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину и возможность свернуть такую поддержку медленными темпами укрианских реформ. Это просто трусость, жадность и глупость - какими бы благородными словами не прикрывались те, кто увязывает противостояние России и «усталость» от Украины.

Хочу напомнить несколько простых фактов. Польша, за которую в 1939 году заступились демократические Великобритания и Франция, демократической страной тогда не была. Латвия, Литва и Эстония, независимость которых многие страны Запада признавали и после оккупации Советским Союзом в 1940 году, демократическими странами не были. Эфиопия, оккупация которой привела к исключению Италии из Лиги Наций, демократическим государством не была ни до, ни после оккупации. Кувейт, который был оккупирован Ираком, был далёк от демократии.

Но цивилизованный мир защищал в первую очередь право и собственную безопасность. К 1939 году он переболел "мюнхенским синдромом", позорной и наивной верой в то, что можно предотвратить войну компромиссами с агрессором.

А сейчас, похоже, заболел опять.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать