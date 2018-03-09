Виталий Портников: Запад болен "мюнхенским синдромом"

9 марта, 2018, 10:44

Портников Виталий

Оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину против агрессии РФ и связывать возможность свернуть такую поддержку с медленными темпами украинских реформ - это трусость, жадность и глупость

Британские министры состязаются в жестких заявлениях после отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в центре Лондона. В Лондоне обещают ответные действия и привлечёт виновных к ответственности. Но в Москве эти слова британских политиков могут вызвать разве что насмешку.

После убийства другого бывшего российского разведчика Александра Литвиненко никаких жёстких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль, так и не последовало. Непосредственный убийца Литвиненко Андрей Луговой сделал блестящую политическую карьеру, стал депутатом Государственной Думы России, был награждён новыми орденами.

Почему тот, кто совершил новое нападение в Лондоне, не должен быть вдохновлён этим примером? Почему российский президент Владимир Путин не должен считать, что и новое преступление сойдёт ему с рук?

Всякий раз когда Россия переходит очередную «красную линию» в своих отношениях с Западом - в Украине, Сирии или в прямо в центре британской столицы - всегда находятся те, кто напоминает, что нельзя обострять отношения с Москвой, нельзя злить Путина, нельзя принимать решения, которые бьют по интересам западных экономик или по карману рядовых россиян, нельзя забывать, что Россия - ядерная держава, нельзя то, нельзя это...

И поэтому - даже когда совершается преступление в Лондоне и его жертвами оказываются десятки случайных свидетелей, жителей Великобритании, мы не видим никакой политической воли к действиям. А видим волю к заявлениям и очевидную надежду, что расследование будет долгим и к его окончанию все забудут, когда и почему оно начиналось. Ну примерно как в истории с Литвиненко.

Нечто похожее происходит и в ситуации с Украиной. Когда очередной западный политик начинает говорить, что наша страна должна проводить эффективные реформы, а то она лишится поддержки, мне он кажется шизофреником.

В демократии, в реформах, в борьбе с коррупцией должны быть заинтересованы сами украинцы. А Запад должен быть заинтересован в поддержке страны, границы которой нарушены агрессором.

Потому что если эту страну не поддержать и ее территориальную целостность не восстановить - то завтра непосредственная опасность будет угрожать уже самому Западу. И нападение в Лондоне - хорошее тому подтверждение.

Поэтому не нужно оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину и возможность свернуть такую поддержку медленными темпами укрианских реформ. Это просто трусость, жадность и глупость - какими бы благородными словами не прикрывались те, кто увязывает противостояние России и «усталость» от Украины.

Хочу напомнить несколько простых фактов. Польша, за которую в 1939 году заступились демократические Великобритания и Франция, демократической страной тогда не была. Латвия, Литва и Эстония, независимость которых многие страны Запада признавали и после оккупации Советским Союзом в 1940 году, демократическими странами не были. Эфиопия, оккупация которой привела к исключению Италии из Лиги Наций, демократическим государством не была ни до, ни после оккупации. Кувейт, который был оккупирован Ираком, был далёк от демократии.

Но цивилизованный мир защищал в первую очередь право и собственную безопасность. К 1939 году он переболел "мюнхенским синдромом", позорной и наивной верой в то, что можно предотвратить войну компромиссами с агрессором.

А сейчас, похоже, заболел опять.