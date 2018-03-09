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Выше времени. Почему Шевченко - символ украинцев, пророк и гений, а вместе с тем - человек среди людей

Борец за свободу или гениальный мыслитель, поэт или прозаик, живописец или скульптор, актер или режиссер, философ или просветитель? Кем был гражданин мира и пророк украинской нации Тарас Григорьевич Шевченко

Он родился в рабской семье, еще маленьким стал круглым сиротой и рос в полной нищете и тотальной безысходности. И все же нашел путь из крепостного тоннеля, стал известным на весь мир, создавал неувядающие мировые шедевры в разных жанрах, влюблял в себя аристократок и даже вызвал на себя внимание самого российского царя.

Из 47 лет его земного бытия 24 года - рабство, 10 лет - солдатская служба в Мангышлаке, а считанные годы относительно спокойной жизни - это годы борьбы и просвещения, поиска правды и созидания вечного в искусстве. Сегодня, 9 марта, родился Тарас Григорьевич Шевченко.

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Его называют нашим пророком и символом, Великим Кобзарем и украинским гением. В последнее время все больше внимания исследователи и просто интересующиеся ищут в его биографии "неизвестное" и "пикантное", а саму биографию еще больше переплетают мифами, легендами и домыслами. Его талант безграничен и многогранен, а путь в бессмертие - это путь, как теперь модно называть, - успеха. Эспрессо попыталось выяснить, кто он на самом деле - символ, пророк, гений или человек среди нас и чем интересен Шевченко для наших современников, особенно подрастающего поколения.

Чтобы быть символом, нужно быть настоящим

"За каждым символом стоит живой человек, - рассказывает Юлия Ермоленко, заведующий мемориальным музеем Т. Г. Шевченко "Хата на Приорке" в Киеве. - Символ - это трактовка фигуры потомками. В мире было много гениальных поэтов, художников, политических деятелей. К сожалению, не все они были настолько хорошими людьми. Шевченко - гениальный человек, Человек, который оставался собой всегда и при любых обстоятельствах...  "Караюсь, мучуся, але не каюсь..." - так написал он в одном из писем. Это, по моему мнению, - его жизненная позиция".

Шевченкиана – симбиоз всех ипостасей народного гения

Постичь фигуру Тараса Григорьевича непросто хотя бы потому, что в его личности сопряжено огромное количество ипостасей, его таланты - поистине неизмеримы, а короткий жизненный путь - короткий только по количеству лет, но очень долгий, когда его мерить его действиями и поступками. Он не вписывался в рамки своего времени, потому что всегда шел впереди его. Не имел страха и не благоговел перед авторитетами, не пресмыкался, не просил. Его сила воли, настойчивость, умение видеть мир под собственным углом зрения, помноженные на талант и трудолюбие, явили миру в его лице:

  • поэта, прозаика, переводчика, публициста;
  • живописца, скульптора, художника, мастера офорта и графики, фотографа, художника, иллюстратора;
  • актера, певца, режиссера, драматурга, театрального критика;
  • путешественника, изобретателя, археолога;
  • философа, просветителя, историка.

Сила пророческого слова

Написать книгу, которую бы украинцы держали на столах рядом с "Библией" - это уже быть избранным на земле. Исследователь творчества Кобзаря, автор азбуки-энциклопедии о Шевченко профессор Леонид Ушкалов убежден, что Тарас Григорьевич осознавал свое миссионерство, чувствовал себя пророком эпохи и сознательно принял испытание судьбы. Его произведения - это вся Украина на ладони, это правда и откровенность, это такая сила, которая поднимала дух, закаляла, возрождала украинцев, причем во все времена, в любые периоды жизни его народа. Любовь автора к народу, к родной земле, а также речь - певучая, мелодичная, звонкая - вызывали восхищение и широкий отзыв в душах читателей.

Его писательское наследие многогранно и глубоко: стихотворения, поэмы, прозаические произведения и произведения драматические. А начинал свое творчество с баллад. В 1837 году Т. Шевченко написал первую балладу «Причинная». В первое издание «Кобзаря» (1840) вошла одна из лучших Его баллад «Тополя». Позже были созданы баллады «Утопленница», «Лилея», «Русалка». Сказочный мир, который рисует в них автор, - на самом деле мир болезненной реальности.

В 1840 г. вышла тоненькая книжечка под названием «Кобзарь», а с ней пришло и признание поэтического таланта Шевченко. Выход первого "Кобзаря" стал эпохальным явлением и таким будет во все времена.

При жизни поэта, несмотря на цензурные притеснения, увидела свет почти треть его стихов. Так, "Кобзарь" вышел трижды (последний раз - на двух языках). Кроме того, выдавались "Катерина", "Гайдамаки", "Гамалія", "Наймичка", "Тополя", "Тарасова ніч", "Псалми Давидові", "Іван Підкова". 

Первый "Кобзарь" Т.Г.Шевченко.

Украинский Рембранд

Эдуард Межул, известный столичный живописец, график и педагог, руководитель арт-студии, рассказывает, что его студийцы очень легко воспринимают художественные произведения Шевченко и с удовольствием творят по его мотивам: "Его поэтические строки и рисунки очень современные.Студийцы с удовольствием делают копии рисунков и легко учат стихи".

Художник говорит, что Шевченко - наш украинский Рембрандт. Рисунки сопровождали его всю жизнь, и становление его как художника произошло еще раньше, чем поэта. "Наш Кобзарь имел большие успехи в графике, за что получил серебряную медаль в Петербургской академии. Как живописец подражал Карлу Брюллову, был его точным последователем. Как график и рисовальщик он - гениальный. Ему удавалось 3-4 тонами передать жизнь в рисунке. Я каждый год даю студийцам рисовать на тему шевченкианы и убеждаюсь, что в черно-белом или в цветах сепии или умбры (коричневых-земляных) Тарас был маэстро!".

"На то время офорт (азотная кислота на украинском языке) - это было новаторство Шевченко для Восточной Европы, - продолжает Эдуард Межул. - Офортом травят рисунки, процарапанные иглой на цинковых или медных пластинах. Отпечатки с пластин дешевле, чем картины маслом, их мог приобрести среднестатистический житель тогдашней Украины-Руси". Поэтому Шевченко был новатором не только на своей земле, но и далеко за нашими пределами.

Дети рисуют по мотивам произведений Шевченко. Фото Э. Межула.

Прославился он и как талантливый иллюстратор, а также портретист, живописец и график. Как известно, именно талант к рисованию открыл ему дорогу на волю, впустил в мир художественной элиты. 835 произведений - именно такое количество произведений насчитывает наследие Шевченко в изобразительном искусстве. В общем Кобзарь создал более 1000 живописных произведений за 30 лет, 278 картин считаются утраченными.

В 1842 году было создано самое известное произведение украинской живописи - портрет "Катерина", написанный по мотивам одноименной поэмы.

 Офорты "Живописная Украина"

В одном из писем к своему другу Тарас Шевченко писал: "...хочу рисовать нашу Украину (...) Я нарисую ее в трех книгах, а в первой будут виды, то ли по красоте своей, то ли по истории приметны, а во второй теперешний человеческий быт, а в третей история". Не все эти планы осуществились, ибо в 1847 году Тараса Шевченко, участника тайного Кирилло-Мефодиевского общества, арестовали.

Кроме этого, художник написал более 150 портретов и более полусотни автопортретов в самобытной манере.

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Палитра и халат Шевченко-художника.

Человек среди нас

Поэтому и любят, и называют своим отцом украинцы Шевченко,  что он был человеком, образ которого возник в нации за все годы ее существования и воплотился в нем. Талантом, бесспорно, гением, но человеком - искренним и добрым, открытым и сочувствующим, но в то же время безгранично сильным.

«Нас заставили видеть в Шевченко мрачного страдальца, - пишет профессор Леонид Ушкалов. - Но это не так: он был большим жизнелюбом и шутником. Смех - важная составляющая портрета Шевченко. Есть упоминания, что он часто организовывал такие себе зарисовки-пародии на своих друзей и выполнял их так мило, что громче всех хохотал тот, кого пародировал Шевченко. Эта черта никуда не делась и после ссылки. Как вспоминал Пантелеймон Кулиш, к ссылке в Шевченко была рука гладиатора, а вернулся такой исхудавший, что на руках светилась каждая жилка... Но чувство юмора не потерял».

В сборнике исследований «Тарас Шевченко в частной жизни» можно прочитать много интересного о быте и предпочтениях Тараса Григорьевича. Так, в разделе о кулинарных вкусах Юля Ермоленко, заведующая мемориальным музем Т.Г. Шевченко "Хата на Приорке", пишет, что Шевченко не был гурманом. Но любил вкусно покушать, а среди любимых блюд Тараса Григорьевича был борщ с сушеными карасями.

Борщ, который готовят на день рождения Шевченко в музее "Дом на Приорке". Фото Ю. Ермоленко.

Сегодня - день рождения человека, которого знает и любит мир и который любил нас, свой народ, и сделал все возможное для того, чтобы мы утвердились как великая сильная нация. Человек крепостной и академик, человек со сверхчеловеческой одаренностью и сверхчеловеческой силой, которую он потратил исключительно на свой народ, так и не создав собственной семьи. Его семьей были все мы, его дети, потомки, наследники. Он - больше, чем украинец, а по-праву пророк и гений. С днем рождения нашего Тараса, Украина!

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