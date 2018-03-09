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Отравление "перебежчика" Скрипаля: британские полисмены и военные эксгумировали тела его сына и жены, - СМИ. Фоторепортаж

Эксперты из полиции и вооруженных сил Великобритании осуществили эксгумацию тел загадочно погибших сына и жены пострадавшего от отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля

Процедура эксгумации прошла на кладбище города Солсбери, где живет семья Скрипалей после переезда в Британию, пишет местное издание Salisbury Journal.

Как отмечается, тамошние специалисты не исключают, что жены и сын "перебежчика" погибли в результате умышленного отравления, тогда как сам Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице Солсбери в состоянии комы.

Официального подтверждения информации об эксгумации журналисты пока не получили, но у могил Скрипалей была установлена загадочная синяя палатку закрытого типа, после чего силовики вынесли из нее какой-то мешок, в котором, предположительно, могли находиться человеческие останки.

Далее этот груз сопровождали полицейские машины и мощная военная техника.

Полученные материалы были доставлены в больницу. Возможно, исследователи собираются сравнить вещества, найденные в телах умерших членов семьи Скрипачаля (если такие действительно будут обнаружены уже в лабораторных условиях) с теми веществами, от которых могли потерять сознание разведчик и его дочь.

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