Отравление "перебежчика" Скрипаля: британские полисмены и военные эксгумировали тела его сына и жены, - СМИ. Фоторепортаж
Процедура эксгумации прошла на кладбище города Солсбери, где живет семья Скрипалей после переезда в Британию, пишет местное издание Salisbury Journal.
Как отмечается, тамошние специалисты не исключают, что жены и сын "перебежчика" погибли в результате умышленного отравления, тогда как сам Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице Солсбери в состоянии комы.
Официального подтверждения информации об эксгумации журналисты пока не получили, но у могил Скрипалей была установлена загадочная синяя палатку закрытого типа, после чего силовики вынесли из нее какой-то мешок, в котором, предположительно, могли находиться человеческие останки.
Далее этот груз сопровождали полицейские машины и мощная военная техника.
Полученные материалы были доставлены в больницу. Возможно, исследователи собираются сравнить вещества, найденные в телах умерших членов семьи Скрипачаля (если такие действительно будут обнаружены уже в лабораторных условиях) с теми веществами, от которых могли потерять сознание разведчик и его дочь.
It's like living in a x file movie atm #salisbury #RussianSpy #SergeiSkripal this was only half the convey, looks like it was heading to the hospital pic.twitter.com/R4FMYsMwM0— pete harris (@peterharris86) 9 марта 2018 г.
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