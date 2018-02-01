Когда 120 млн евро уже не деньги. 7 самых громких футбольных трансферов зимы

1 февраля, 2018, 12:30

Дмитрий Марценишин

В ночь на 1 февраля закрылось зимнее трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов, Филиппе Коутинью стал вторым по стоимости футболистом в истории

На трансферном рынке продолжают дорожать футболисты. Однако, после летней покупки за 222 млн евро Неймара французским ПСЖ, даже переход Коутиньо за 120 млн евро в "Барселону" был воспринят почти как обыденность. Новым трендом стал рост цен на защитников - "Ливерпуль" за 78,8 млн евро купил Вирджила ван Дейка, превратив его в самого дорогого защитника мира.

Филиппе Коутинью

Сумма: 120 млн евро

Возраст: 25 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Откуда: "Ливерпуль"

Куда: "Барселона"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью стал главной трансферной целью "Барселоны" еще летом 2017 года. У каталонцев появились деньги на новых футболистов после рекордного продажи за 222 млн в ПСЖ Неймара.

Коутинью рассматривается боссами "Барсы", как замена Андресу Иньесте. Лидеру средней линии гранатово-синих в мае исполнится 34 года, поэтому вскоре он, вероятно, закончит с большим футболом. Место легенды на позиции центрального полузащитника и "дирижера" барселонских атак должен занять именно Коутинью.

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Бразилец хотел покинуть Англию еще летом, но "Ливерпуль" настоял, чтобы бразилец остался. Впрочем, футболист четко дал понять, что видит свое будущее только в испанском клубе и дольше, чем на полгода, в Англии не задержался.

Коутиньо стал вторым после Неймара по стоимости футболистом в истории. А среди хавбеков он вообще рекордсмен. До этого самым дорогим полузащитником был Поль Погба, которого "Манчестер Юнайтед" купил за 105 млн евро в 2016 году у "Ювентуса".

Вирджил ван Дейк

Сумма: 78,8 млн евро

Возраст: 26 лет

Амплуа: центральный защитник

Откуда: "Саутгемптон"

Куда: "Ливерпуль"

Если трансфер Коутинью за такую фантастическую сумму был вполне ожидаемым, то покупка "Ливерпулем" за 78,8 млн евро Вирджила ван Дейка стала большой неожиданностью. Голландский центральный защитник перешел из "Саутгемптона" - команды, которая занимает в турнирной таблице чемпионата Англии предпоследнее место и образцом надежной обороны не является.

Знаменитый английский форвард Алан Ширер назвал ван Дейка хорошим защитником, но подчеркнул, что 75 млн фунтов он не стоит. По оценкам специализированного трансферного сайта Transfermarkt реальная стоимость ван Дейка составляет лишь 30 млн евро.

Впрочем, "Ливерпулю" был необходим классный центральный защитник, поэтому клуб был вынужден переплачивать. Главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп лишь констатировал, что такие цены диктует рынок.

Так или иначе, Вирджил ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории. Ранее этот рекорд принадлежал французу Бенджамину Мэнди, за которого летом прошлого года "Манчестер Сити" заплатил "Монако" 57,5 млн евро.

Алексис Санчес

Сумма: обмен на Генриха Мхитаряна

Возраст: 29 лет

Амплуа: левый вингер

Откуда: "Арсенал"

Куда: "Манчестер Юнайтед"

Нынешнего зимнего трансферного окна произошел один из самых громких обменов футболистами всех времен. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поменялись звездными полузащитниками. В Лондон поехал бывший игрок донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян. Вместо армянина манчестерцы получили одного из лучших футболистов мира - Алексиса Санчеса.

Выгоднее этот обмен оказался для МЮ. По оценкам Transfermarkt чилиец стоит 70 млн евро, а Мхитарян более дешевый на 35 млн евро.

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Причиной, по которой "Арсенал" согласился на подобный обмен, стало то, что летом истекал срок действия контракта Санчеса и он мог уйти бесплатно. Тем более лондонцам должно быть обидно за то, что они летом 2017 года они отказались от предложения в 68 млн фунтов за чилийца от "Манчестер Сити".

В выигрыше от этого остался МЮ. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью предположил, что если бы не срок контракта Санчеса, то его стоимость могла бы вообще составить 170 млн евро. Поэтому манчестерцы изрядно сэкономили.

Генрих Мхитарян

Сумма: обмен на Алексиса Санчеса

Возраст: 29 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

Откуда: "Манчестер Юнайтед"

Куда: "Арсенал"

Несмотря на очевидные просчеты в истории с трансфером Санчеса, "Арсенал" все же получил нужного и качественного футболиста. Генрих Мхитарян, с его изысканной манерой игры, должен хорошо вписаться в стиль команды Арсена Венгера - с многочисленными комбинациями в центре поля и контролем мяча.

Технический армянин в такой игре чувствует себя прекрасно. Именно поэтому он не смог полностью раскрыться в "Манчестер Юнайтед", где Жозе Моуринью исповедует несколько иной, основанный на прессинге и контратаках, стиль.

К тому же, Мхитарян еще во времена выступлений за армянский "Пюник" не скрывал, что мечтает поиграть в команде Арсена Венгера. С тех пор статус и цена полузащитника возросли невероятно.

В 2009 году донецкий "Металлург" купил его за 350 тыс евро. "Шахтер" заплатил за футболиста 5,85 млн евро, а в 2013 году продал дортмундской "Боруссии" за 27,5 млн. Немецкий клуб получил за армянина от МЮ 42 млн евро. И вот теперь такой громкий обмен.

Диего Коста

Сумма: 66 млн евро

Возраст: 29 лет

Амплуа: форвард

Откуда: "Челси"

Куда: "Атлетико"

Летом 2014 года Диего Коста переходил из мадридского "Атлетико" в "Челси" в статусе одного из лучших нападающих мира. Его он в целом оправдал, много забивал, а в прошлом сезоне своими 20 голами помог лондонцам вернуть чемпионство.

Однако бразилец с испанским паспортом в 2017 году также продемонстрировал и свой ужасный характер. В конце 2016 года он потребовал от руководства "Челси" отпустить его в китайского "Тянцзинь Сунзян", где форварду пообещали невероятные 30 млн евро в год. Главный тренер лондонцев Антонио Конте был против - именно в разгаре была борьба за победу в чемпионате Англии.

Летом ситуация с предложением повторилась и терпение "Челси" ворвалось - они согласились отпустить скандалиста. Но поехал он не на заработки в Китай, а обратно в "Атлетико". Очевидно, таким образом, мадридцы готовят почву для продажи своего нынешнего лидера атаки - Антуана Гризмманна на которого давно охотятся европейские топ-клубы.

Эмерик Ляпорт

Сумма: 65 млн евро

Возраст: 23 года

Амплуа: центральный защитник

Откуда: "Атлетик"

Куда: "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола продолжает перестраивать "Манчестер Сити" под свое видение. Центральный защитник Эмерик Ляпорт должна стать очередным важным звеном в тактической схеме главного тренера лидеров чемпионата Англии.

Этот защитник начинал карьеру на позиции форварда и умеет не только отбирать мяч, но и продуктивно работает на атаку. Ляпорт своими точными пасами удачно начинает наступление своей команды, что вполне свойственно идеологии "Ман Сити" времен Гвардиолы.

Ляпорт еще в 20 лет попал в символическую сборную чемпионата Испании, где он играл за "Атлетик". Он стал лишь вторым в истории этой колоритной команды французом, после Биксанта Лізараззю. Эмерик попал в Бильбао благодаря баскскому корням, без которого до этого клуба футболистов, как известно, не берут.

Ляпорта приглашали играть за сборную Испании, но он остановил выбор на Франции, за которую выступал на юношеском и молодежном уровнях.

Эмерик Ляпорт стал вторым по стоимости приобретением "Манчестер Сити" за все времена. Кроме того, дороже француза стоил только один защитник в истории - Вирджил ван Дейк.

Пьер-Эмерик Обамейянг

Сумма: 63,75 млн евро

Возраст: 28 лет

Амплуа: форвард

Откуда: "Боруссия" Дортмунд

Куда: "Арсенал"

Кроме средней линии, "Арсенал" этой зимой и усилил атаку. В последний день перед закрытием трансферного окна лондонцы купили у дортмундской "Боруссии" нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга.

Футболист из Габона стоил "канонирам" 63,75 млн евро и стал их самым дорогим приобретением в истории.

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Обамейянг хотел перейти в "Арсенал" еще летом, но "Боруссия" его не отпустила. После этого форвард начал ставить ультиматумы и требовал его продать. Кроме того, он регулярно нарушал дисциплину и неоднократно был наказан клубом.

Такое поведение лидера атаки крайне негативно отразилась на игре "Боруссии", за которую выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко. Дортмундцы скатились в турнирной таблице на шестое место и уже даже не мечтают о борьбе за чемпионство с "Баварией".

Поэтому "Арсенал" тоже немного рискует - неизвестно, что в следующий раз выбросит капризный габонець.