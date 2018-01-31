Искусственный интеллект, биткоин и вероятный финансовый кризис. К чему следует готовиться миру и Украине

31 января, 2018, 16:36

Ульяна Букатюк

Какие вызовы ждут мировую экономику и готова ли к ним Украина

Отгремело одно из важнейших экономических событий года - 48-й Всемирный экономический форум в Давосе. Позади первый месяц 2018, поэтому самое время подумать, куда мы движемся.

Перед какими вызовами предстала мировая экономика и готова ли к ним Украина, ведь нашу экономику в этом году ждет немало собственных проблем

Куда катится мир

Нынешний экономический форум в Давосе собрал на своих панелях больше всего выдающихся умов за последние несколько лет. Однако, если обсуждение предыдущих лет в основном касались путей преодоления бедности и экономического развития, то в этом году мировые элиты говорили о вызовах, которые невозможно однозначно трактовать.

Мировая экономика растет, но разрыв между богатыми и бедными усиливается

Накануне форума вышел новый прогноз экономического роста от МВФ. В 2017 мировая экономика на 0,1% перевыполнила прогнозы, что позволило улучшить прогноз на 2018-м на 0,2%. Поэтому в МВФ ожидают, что в этом году мировая экономика вырастет на 3,9%.

Получается, что мировая экономика будет развиваться быстрее, чем украинская - напомним, в бюджет-2018 года заложено 3% роста.

И несмотря на оптимистичный прогноз относительно роста, богатеют в этом мире далеко не все. Накануне форума международная неприбыльная организация Oxfam International опубликовала отчет, где говорится о росте имущественного неравенства в мире.

82 % мирового богатства контролирует всего 1 % населения планеты, утверждают в Oxfam International. Миллионеры за год стали еще богаче, а бедные - беднее.

В целом доходы миллиардеров за год выросли на 13%, тогда как доходы "рядовых рабочих" - лишь на 2%. 56% землян живут на сумму от 2 до 10 долларов в день (международно признанная граница бедности составляет $1,9 в день).

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Провал глобализации и усиление протекционизма

Перспектива превратить мир в “глобальную деревню” провалилась. Президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что в мировой торговле появились сдвиги в сторону протекционизма и большей фрагментации прежних достижений ВТО.

О вреде протекционизма также говорили Нарендра Моди, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо. По мнению Меркель, современному миру нужно преодолеть нарастающую тенденцию к самоизоляции вместо того, чтобы строить новые стены. Канцлер подчеркнула, что мир должен помнить уроки прошлого о том, как политическая и экономическая изоляция приводят к катастрофе.

Но главным сторонником протекционизма был американский президент Дональд Трамп. "Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на нечестные приемы в экономике", - пообещал Трамп и добавил, что "Америка превыше всего" не означает "Америка сама по себе" и что рост благосостояния США позитивно отражается на остальном мире.

Украина также стала на путь защиты собственного рынка. Напомним, 7 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который осудил экономическую среду.

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Климатические вызовы и борьба за окружающую среду

Эта проблема в Давосе обсуждается не впервые. По мнению премьер-министра Нарендра Моди, именно климатические изменения вместе с терроризмом и протекционизмом является “главными угрозами цивилизации”.

До сих пор страны, которые развиваются, не считали экологию приоритетной, из-за чего приобрели немало проблем. Сейчас развитие альтернативных источников не только выгодно с точки зрения экономии, но и позволяет заботиться о планете.

В рамках форума проходила панель под названием «Новая энергетика: движущая сила экономик будущего». В последние годы доля возобновляемых источников энергии быстро растет. Эта тенденция меняет способ генерации, использования и продажи энергоносителей странами, а стоимость их использования уменьшается.

Например, за последние три года стоимость солнечной энергии уменьшилось на 30%, и за следующие три года предусматривается уменьшение стоимости еще на 30%.

Поэтому задержки в реформировании энергетического сектора страны могут привести к экономическим, социальным и даже политическим последствиям в будущем.

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Фейки, вероятный кризис, криптономика и искусственный интеллект

Несмотря на скепсис экономистов и финансистов к криптовалютам, на форуме не обошлось без размышлений об их будущем и возможные угрозы, которые те несут. В частности, о том, что взрыв криптопузирька может “зацепить " многих”, предупредил американский магнат-финансист Джордж Сорос.

Технология блокчейн вызывает больше положительных оценок экспертов, ведь повышает скорость транзакций и усиливает доверие к правительству. Хотя угроза кибератаки существует.

На форуме один из главных блокчейн-экспертов мира, автор бестселлера "Революция блокчейн" Дон Тапскотт представил карту мира, на которой обозначены 14 стран-лидеров внедрения технологии блокчейн. И Украина среди лидеров.

Также в список вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Во время панели «Когда ждать новый финансовый кризис» заместитель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай отметил, что наибольшей проблемой экономики КНР является государственный долг. Поэтому немало экономических экспертов в ожидании очередного кризиса осторожно поглядывают именно на Китай. Впрочем, Синхай успокоил, что последние два года китайское правительство осуществляет меры в финансовой сфере, в частности введение ограничений, которые сейчас дают очевидные результаты, так что кризиса пока не будет.

Другая участница панели - Энн Ричардз, исполнительный директор M&G Investments, считает, что беспокоиться нужно не через КНР.

По ее мнению, новый финансовый кризис может повлечь ИТ-крах. Річардз убеждена, что политики рискуют, игнорируя угрозу, которую создает зависимость инвесторов от технологий.

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К слову, к технологиям на форуме в этом году отношение кардинально изменилось. Если раньше техногиганты вроде Facebook или Google воспринимались вроде “икон экономического роста”, то в этом году все больше экспертов говорили об их возможном вреде для человечества. Беспокоит экспертов и то, что технокомпании все шире используют искусственный интеллект, и пока неизвестно, как это скажется на мировой экономике.

Все большее погружение людей в виртуальный мир очень высоко ставит киберугрозу. Из-за отсутствия элементарной кибернетической гигиены большая часть пользователей находится под серьезными рисками атак. А “фейковые новости” вообще превратились в оружие - за это переживает 7 из 10 опрошенных.

Что это означает для Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе работал Украинский дом, где также обсуждали глобальные вызовы. Лозунгом в этом году выбрали "Украина. Креативность. Инновации. Возможности". И насколько наша экономика готова к предстоящим вызовам?

В рамках форума получается 250-страничный отчет “Готовность к будущему производству”, где подробно рассматривают перспективы каждой из стран.

В отчете этого года говорится о том, что мир находится на пороге четвертой индустриальной революции, которая характеризуется трансформацией мирового производства. И только 25 стран к ней готовы.

Напомним, принято считать, что первая революция вызвана переходом от ручного труда к машинному, вторая - распространением конвейерного производства, третья - переходом от аналоговых технологий к цифровым.

Сейчас стремительное развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники и аддитивных производств (3D-принтеров) привел к тому, что компаниям и странам придется в очередной раз переходить на новые технологии и заново выстраивать производственно-сбытовые цепочки. И для создания новых производственных систем нужно будет внедрять не просто технологии нового типа, но работать над новыми стандартами, нормами и правилами.

Для понимания будущих перспектив важно понимать масштабы структуры производства теперь и оценивать силу движущих сил для изменений. В отчете ВЭФ выделяют 5 драйверов трансформации страны:

Технологическая платформа и способность к инновациям

Человеческий капитал

Международная торговля, инвестиции и инфраструктура

Институциональная система

Рынки сбыта

На основе оценки каждого из показателей, аналитики ВЭФ разработали своеобразную карту готовности стран к производственной революции. Украина попала в перечень стран, где революция только “рождается”.

Вместе с Россией, Молдовой и Грузией Украина относится к группе”Евразия”, которую аналитики ВЭФ характеризуют неразвитой индустриальной базой и слабыми двигателями производства. Поэтому такие страны рискуют оказаться вне революции.

И все же потенциал роста у нас есть. Украинские производства, по мнению специалистов ВЭФ, неплохо справляются в изготовлении сложной продукции (41 место из 100 стран). Также нашу экономику спасают люди - человеческий капитал вывел нашу страну на 34 место из 100.

А вот незадача у нас со спросом на продукцию (58 место), международной торговлей и инвестициями (59 место). Еще хуже дела с внедрением технологий и инноваций (74 место), коррупцией (89 место) и институциональной системой (94 место).