Украинская эротическая драма "Когда падают деревья". Чем лента покоряет международные кинофестивали

31 января, 2018, 17:31

"Когда падают деревья" - лента о постсоветских привычках и зоне комфорта. На нее захотели работать поляки, македонцы и французы, а в этом году фильм едет на Берлинский кинофестиваль

5-летняя бунтарщица Ветка живет в обычной украинской провинции. У нее есть двоюродная сестра-подросток Лариса, у которой любимый — не обычный парень из села. Он — бандит, которого называют Шрамом.

Когда умирает папа, Лариса задумывается о том, каким будет ее будущее без него. Она, как и каждый подросток, хочет жить по своим правилам, но на ее пути стоят родственники. Они против ее любви со Шрамом, и за это они осуждают Ларису.

Мама просит забыть парня, бабушка переживает за то, что будут говорить о них люди. Тогда подростки решают убежать от своей жизни в селе.

За эти три поколения в ленте показывают всю правду об их жизни на грани постсоветской неустроенности, жестких социальных рамок и криминала. Вместе с этим, в фильме не забывают о фольклоре, традициях и дикой природе.

Читайте также: Украинская "Сказка о деньгах" - на самом деле не про деньги. Почему стоит посмотреть этот фильм

Маленькую героиню, Ветку, будет играть Сон Халаимова. Для сценаристки, Ветка — это символ свободы личности. Это персонаж, который, хоть и воспринимает реальность в фэнтезийном формате, но она не сгибается под влиянием родителей и людей.

Роль ее сестры в ленте исполнит Анастасия Пустовит. А ее парня с кличкой "Шрам" сыграет 20-летний Максим Самчик. также в фильме сыграют Евгений Григорьев (Костя), Алла Самойленко (Тамара), Аэлита Назаренко (Настя), Петр Пастухов (Витюля) и другие.

Кадры новой украинской эротической драмы снимали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях и в польском Гданьске.

Сценарий картины "Пока падают деревья" частично написан из личного опыта, однако, по словам автора, фильм не биографический. На одной из пресс-конференций Марыся призналась, что написала сценарий очень быстро: он "пришел к ней сам".

Кто такая автор Марыся Никитюк

Фильм "Когда падают деревья", который покажут на Берлинском фестивале, создала киевлянка Марыся Никитюк. Она не только режисировала ленту, но и написала сценарий.

В кино Марыся пришла не сразу. Сначала она работала журналистом в различных изданиях и занималась театром. Впоследствии она соединила все, создав сайт Teatre.com.ua.

Параллельно Марыся писала новеллы и рассказы, а затем перешла к сценариям. На счету сценаристки около 13 короткометражек. Также она занималась и полными метрами: она работала над лентами "Сансара. Сон бабочки" и "Брат Олень".

Фильмы, в которых Марыся Никитюк была сценаристкой, не раз получали награды на престижных международных фестивалях в Локардо, Клермон-Ферране, в "Золотом абрикосе", Одесском МКФ и других.

Теперь автор создала картину "Пока падают деревья", которая в этом году поедет на 68-й Берлинский международный кинофестиваль.

Кто поддержал украинскую эротическую драму за рубежом

На создание фильма "Когда падают деревья" потратили более 22 млн грн. И часть, почти 50% - 10 млн грн, компенсировало государство: фильм стал победителем 7-го конкурсного отбора Госкино.

Однако над лентой Марыси Никитюк работают не только украинцы. Фильм так понравился Польскому институту, что он предложил свою помощь и участие в съемках.

В компании-производителе фильма "Директория кино" говорят, что картина соревновалась с проектами известных европейских кинопроизводителей, да еще и в условиях значительного сокращения финансирования копродукционных фильмов со стороны Польши.

И все же картина смогла завоевать право на сотрудничество и получила 10 тыс. евро на дальнейшее производство фильма.

Теперь в авторской команде работает известный польский оператор-постановщик Михал Энглерт, который не раз получал титулы на фестивалях в Санденсе и Берлине.

Читайте также: "Свингеры": голые и смешные. Как украинцы соскучились за сексом в кино

"Когда падают деревья" продюсируют Игорь Савиченко и Роман Климпуш. К ним присоединился и продюсер Дариуш Яблонский из Польши. Постпродакшн будущей картины берет на себя еще и французская компания CDP Production и македонский Focus In., а международную дистрибуцию – итальянская Latido Films.

Фильм Марыси Никитюк получил награду лучшего проекта в индустриальной секции Одесского международного кинофестиваля 2014 года за лучший питчинг. Он также был представлен на Baltic Events, DAB и MAIA Workshops.

А в 2016 году сценарий фильма стал победителем церемонии 10-й сессии ScripTeastAward, которая проводилась в рамках 69-го Каннского международного кинофестиваля.Также лента получила премию имени Кшиштофа Кеслевского.

Сейчас "Когда падают деревья" поедет на Берлинский международный кинофестиваль, и уже осенью 2018 года его смогут увидеть украинцы в кинотеатрах.