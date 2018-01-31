У нас есть что противопоставить российской агитке. 5 фильмов, которые украинцы сняли про Крым

31 января, 2018, 15:49

Самые яркие отечественные ленты, рассказывающие о полуострове

От украинских политиков время от времени можно услышать фразу "Крым обязательно снова станет нашим". Понятное дело, что это тупой популизм, но вернуть полуостров действительно хочется многим. И настолько, что придумываются целые теории, что вскоре Россия в магический способ распадется на части, перестанет существовать как таковая и с аннексией будет покончено автоматически.

Другие же мечтают о скорейшем свержении теперешней российской власти. И чтобы на их место пришли порядочные хорошие люди, а уже тогда точно не растеряемся и просто попросим отдать украденные территории. А есть просто прагматики, которые любят, цокая языками, обвинять всех мечтателей в наивности, мол, не видать нам Крыма, как собственных ушей.

А пока все эти люди говорят, другие пытаются что-то делать. Не знаю, как анализировать действия политиков, но о кинематографистах расскажу с удовольствием. Дело в том, что сейчас можно найти украинское кино о Крыме практически на любой вкус. Оно появлялось раньше и будет появляться в будущем - даже в этом году.

А самое главное - нет ни одного фильма, настолько трешевого, как "Крым" российского режиссера Алексея Пиманова. Напомню, это агитка, которая увидела свет в прошлом году и вызвала преимущественно неудержимый хохот и невероятные издевательства.

Итак, давайте вспомним самые яркие отечественные ленты, которые так или сяк говорят о полуострове.

"Гамер" Олега Сенцова

"Гамер" - это не история о территории, а о людях, которые там живут. Молодой человек с ником Косс - киберспортсмен, который живет только своим делом, не замечая ничего и никого вокруг. Впрочем, в какой-то момент от переживает разочарование, оказывается в страшной растерянности и перестает понимать, что делать с собственной жизнью.

Наши медиа не слишком интересуются культурой, поэтому, когда речь заходит об Олеге Сенцове, то говорят обо всем, кроме его фильма. А между тем, у нас с вами отобрали одного из лучших режиссеров. "Гамер" - это его дебют, если не учитывать тренировок на коротком метре.

У Сенцова нет режиссерского образования, он просто держал компьютерный клуб в Симферополе, занимался своим делом, но очень любил кино. И однажды решил его снимать. Продал клуб, продал машину, собрал несколько человек и за 20 тысяч долларов просто сделал то, о чем мечтал. Слоган картины, кстати, звучит так: "Кто-то хочет, а кто-то получает".

И сделал это настолько хорошо, что попал аж на Роттердамский фестиваль. И здесь не могу удержаться от зубоскальства. В кинематографических кругах часто можно услышать разговоры о том, что тогда, в 2011-м, "Гамер" мало кого поразил из украинских профессионалов. Но после участия ленты в вышеупомянутом престижном фестивале мысли общества изменились и Сенцова начали сильно хвалить.

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Как по мне, Крым в этой истории показан максимально реалистично. Так как съемочная группа не могла себе позволить снять трамвай или перегородить какую территорию для съемок, в кадре было много настоящей жизни. Более того - она была и в самых героях, которых, между прочим, играли непрофессиональные актеры.

Никакой тетральщины, пафоса и ужимок - всего того, чем обычно грешит наш кинематограф. Олегу Сенцову удалось этого избежать с первой же попытки в большом кино, без образования, без поддержки Госкино, без большой съемочной группы. Поэтому я повторю - у нас отобрали чертовски талантливого режиссера. Надеюсь, не навсегда.

"Хайтарма" и "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева

Обе ленты рассказывают о жизни крымских татар в годы Второй мировой. И обе показывают, в каком положении оказалась тогда Украина - между Гитлером и Сталиным, режимами, абсолютно стоящими друг друга.

"Хайтарма" вообще стал первым фильмом, который поднял вопрос депортации татар из Крыма. История эта о летчике Ахмет-Хане Султане, дважды Герое Советского Союза, который приезжает к семье в Алупку и видит, как его народ грузят в вагоны и вывозят за тысячи километров.

Одна из героинь, уже пожилая женщина, собрав вещи и выходя из дома, говорит энкаведисту: "У меня пять внуков погибли на войне, шестой внук сражается за нашу землю. Увидишь его - скажи ему, что он предатель". Напомню, советская власть тогда обвиняла крымских татар в измене и сотрудничестве с нацистами.

Снималась "Хайтарма" в 2012 году в Алупке, Судаке и Бахчисарае. Авторы говорят, что в массовке снялись более тысячи человек, многие из них на самом деле пережили депортацию, а затем и возвращение на родные земли. Кстати, "Хайтарма" - это название танца, и означает оно именно "возвращение".

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Что касается "Чужой молитвы", то Крым был уже не Крымом. Съемки стартовали, когда полуостров два года уже имел статус аннексированного и воспроизводить его пришлось в Грузии. Напомню, эта история рассказывает о Саиде Арифовой, которая спасала детей от нацистов, выдавая их за крымских татар и обучая мусульманской молитве. Ну а потом ей пришлось второй раз их спасать, уже от советской власти и депортации, доказывая, что дети на самом деле евреи.

Обе работы, конечно, очень антисоветские. И реакция наших соседей на это, конечно, была. Тогдашний консул РФ в Крыму Владимир Андреев не пустил двух летчиков на показ "Хайтармы", несмотря на то что они приехали в Симферополь аж из России. Мол, лента лживая и "искажает правду о Великой Отечественной войне".

Но после шквала возмущения консул даже подал в отставку. А "Хайтарма" получила российскую премию "Ника", и произошло это сразу после аннексии. Тогда, в начале 2014, украинцы впервые начали обсуждать, стоит ли принимать премии от россиян. В случае с "Хайтарма" это воспринялось преимущественно положительно.

"Вернуться с рассветом" Наримана Алиева

А вот здесь мы подошли к не очень известным именам. На сегодня Нариман Алиев - молодой режиссер, на счету которого пока лишь короткий метр. Все работы - о Крыме. Первую его ленту "Вернуться с рассветом" показали на "Молодости", и уже тогда кинокритики давали Нариману неплохие шансы успешной режиссерской карьеры.

Фильм снимался за год до прихода "зеленых человечков". В нем рассказывалось об отце и сыне, которые переживают конфликт. Сын утверждает, что хочет уехать из дома, что здесь нет будущего ни для кого. Папа же на эти слова реагирует болезненно. Историческая составляющая, конечно, придает этой классической ситуации с родителями и детьми новых оттенков. Старшее поколение, которое утратило Родину, а потом ее вернуло, видит, что для младших эти ценности ничего не значат. Сейчас этот сюжет стал еще более многогранным.

"Вернуться с рассветом" - это первая часть трилогии "Крымские истории". Второй была короткометражка "Seni Sevem" ("Тебя люблю"), о запретной любви крымско-татарского парня и украинской девушки. Третья же под названием "Sensiz" ( "Без тебя") посвящена родному брату режиссера, погибшего в автокатастрофе.

По сюжету у двух ребят ломается машина, но им надо дойти до важного места, что они и делают, идя по крымским степям и споря. В конце концов они доходят до места, где погиб их брат, у которого сегодня день рождения. В 2016 году фильм отобрали в одну из конкурсных программ Берлинале.

Летом этого года Нариман Алиев собирается снимать свой первый полный метр. Лента будет называться «Домой» и речь там пойдет снова о папе и сыне. Они едут из Киева в оккупированный Крым, и это их путешествие будет показывать как непростые отношения конкретных героев, так и в целом жизнь крымских татар после аннексии. А еще, судя по анонсам, фильм будет показывать красоту нашей страны и как по-разному живут украинцы.

"Крым, как это было"

Майдан стал настоящим толчком к появлению различных явлений. В частности, к просто валу качественного документального кино. Существуют десятки лент как о Революции Достоинства, так и о войне на Донбассе.

Что касается Крыма, тут историй много, но они есть. Как по мне, яркой и интересной является работа достаточно известного и чрезвычайно активного объединения "Вавилон-13". Они создали и выпустили в свое время в прокат фильм "Крым, как это было"

К сожалению, просто так его посмотреть нельзя. В открытом доступе фильма нет, поэтому кто пропустил прокат - сочувствую. Но если услышите об отдельных показы этой работы - обязательно идите. Там речь идет о людях, которым пришлось лично встречать "вежливых людей в зеленом". И не только встречать, но и противостоять им. Это военные, матросы, солдаты - люди, истории которых очень кинематографические.

Они не только о политике, но и о выборе, дружбе, предательстве, победу, силу характера и убеждений. И еще там о юморе. Многие герои рассказывают о оккупантов с неймовирою иронией.

И я уже не говорю, что "Крым, как это было" имеет именно документальную ценность, авторы зафиксировали множество рассказов, которые позволяют увидеть события значительно глубже и ярче. К тому же "Вавилон-13" невозможно обвинить в пропаганде, их ленты - это не агитки, потому критика государственных деятелей там занимает достаточно существенное место.

"Черкассы" Тимура Ященко

Ну и еще анонсы. На август этого года обещают прокат фильма "Черкассы". Лично у меня он в топе ожиданий. Жаль, что пока авторы не выложили трейлер, потому что он действительно впечатляет. Речь пойдет о марте 2014 года, когда российские военные заблокировали в бухте Донузлав украинский корабль "Черкассы". На фоне трехнедельной обороны показана история двух простых сельских ребят. Подозреваю, у нас есть все шансы увидеть эту самую трансформацию героев, которой так часто не хватает в отечественном кино.

Конечно, съемки не происходили в Крыму, а в Очакове и Одессе. Ну и частично - в Киеве и на Черниговщине. И еще важная штука - историческая достоверность имеет все шансы быть, поскольку авторы хвастались, что им помогает в съемках командир "Черкасс" Юрий Федаш. Итак, если все сложится удачно, то получим действительно зрелищное кино ко Дню Независимости.