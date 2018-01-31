Ответ на угрозу ЧФ РФ. На что способна украинская крылатая ракета "Нептун"

31 января, 2018, 13:58

Роман Кулик

30 января состоялись первые публичные летные испытания дозвуковой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун" - и это вызвало одобрение и ажиотаж в военной и экспертной среде

Основная причина такой реакции - понимание потенциала ракеты и критическая потребность усилить обороноспособность побережья от угрозы Черноморского флота РФ.

Сделать это можно только двумя путями: революционным пополнением корабельного состава флота или же развитием мощных сил береговой обороны, вооруженных комплексами с противокорабельными ракетами (ПКР). Но первый вариант сейчас является неподъемным для нашей экономики, поэтому разработка отечественных образцов ПКР является критически важным сегментом обороны юга.

Данная ракета - результат кооперации нескольких оборонных предприятий, среди которых ключевую роль сыграло КБ “Луч”, одно из самых успешных ГП "Укроборонпрома". "Нептун" - это сильно модифицированная версия еще советского проекта, противокорабельной ракеты Х-35, разработка которого завершилась в 1992 году.

Но "Нептун" - это чисто украинский продукт, разработанный и собранный из украинских комплектующих без необходимости импортировать технологические материалы.

Соответственно, запустить ракету "в серию" возможно лишь с оглядкой на собственные ресурсы и производственные мощности соответствующих оборонных предприятий, без необходимости закупать материалы на внешних рынках. Наличие инфраструктуры для замкнутого цикла производства таких вооружений - качественный показатель "живучести" ряда государственных компаний, которые "выживали" в последние два десятилетия и только сейчас получают определенное финансирование для новых разработок.

Известные ТТХ и перспектива применения:

Дальность стрельбы ракеты - ориентировочно 280-300 км, длина ракеты составляет 5050 мм, а размеры транспортно-пускового контейнера - 5300х600х600 мм.

Очевидно, в ближайшие годы усилия оборонных предприятий будут сосредоточены на завершении разработки ракеты наземного базирования на мобильных платформах и вооружения артиллерийских подразделений ВМС данной вариацией ракеты "Нептун" - это универсальный подход, поскольку ракету можно использовать для поражения как морских, так и наземных целей.

Но в перспективе ПКР "Нептун" можно адаптировать под авиацию и корабли флота, что открывает возможности масштабного увеличения ударного потенциала ВМС Украины.

Александр Турчинов уже озвучил поручение СНБО разработать эти вариации ракеты.

Почему крылатая ракета "Нептун" критически важна для армии?

Начало российско-украинской войны, аннексия Крыма и захват наиболее боеспособной части украинского флота фактически уничтожили наши Военно-морские силы. За эти годы так и не было наработано реалистичной стратегии развития флота.

Серьезные подвижки начались только в конце 2017-го года, когда завод "Кузница на Рыбацкой" передал на испытания ВМС 4 единицы МБАК (малый бронированный артиллерийский катер), увеличив количество катеров "москитного флота" до 6 единиц, а Кабмин принял решение возобновить финансирование программы строительства отечественных корветов проекта "Владимир Великий" (в планах 4 корвета до 2028 года стоимостью 32 миллиарда гривен).

На очереди строительство ракетных катеров "Лань". Но для противодействия имеющимся силам и средствам россиян в акватории Черного моря этого явно маловато.

Поэтому наиболее рациональным инструментом сдерживания возможной агрессии Черноморского флота РФ эксперты называли формирование сильной береговой охраны и оперативную разработку противокорабельных ракет наземного базирования.

Такой путь выбрала СНБО и руководство "Укроборонпрома". Впервые "Нептун" "зажгли" на выставке "Оружие и безопасность" в 2015 году. С того времени о ходе работ над проектом мы знали в основном из слухов. И сейчас СНБО решила показать ракету, дипломатично расставив акценты на соответствия тактико-технических характеристик международным договорам и демонстрации потенциала ракетной отрасли Украины. Действительно - есть что показать.

Около десяти стран способны исключительно своими силами оперативно реализовать проекты типа ОТРК "Гром" или ТРК "Нептун".

В целом период конца 2017-го и начала 2018-го показал серьезный прогресс в ракетной программе: успешные испытания демонстратора ракетного двигателя ОТРК "Гром" (первые поставки по экспортному контракту заказчику, Саудовской Аравии, ожидаются уже в середине 2018-го, а поставки в ВСУ могут состояться до конца текущего года), финальные испытания РСЗО "Ольха" (первые поставки тоже ожидаются до конца года). Существенный прогресс в разработке ракет сыграл Павлоградский завод и новые смеси твердого топлива, которые используются в новых разработках.

И показанный общественности (да и будем откровенны: демонстрация новой крылатой ракеты направлена - это очевидный очередной сигнал РФ, элемент информационной войны) является продолжением постепенного прогресса в ракетной программе Украины и повышении обороноспособности нашего южного побережья.

До первого публичного запуска ТРК "Нептун" эксперты отмечали, что ориентировочный срок завершения проекта - 2020 год. Январь 2018-го - и мы уже увидели первые летные запуски ракеты. Следим за дальнейшим развитием.