Отказаться от молока и хлеба. Есть ли здравый смысл в новомодных пищевых трендах

31 января, 2018, 14:59

Отказ от молока, польза или вред кофе, страх глютена, детокс и органические продукты. Реально ли полезны эти новомодные тенденции

1. Молоко могут пить только дети

Нет, не только. Около 60% взрослого населения Украины может переваривать лактозу - сахар молока. Это обусловлено генетически. Относитесь ли вы к этим счастливчикам? Посмотрите на самочувствие. Если после употребления цельного молока нет вздутия, бурления, газов, боли, расстройства, значит, вы можете расщеплять лактозу.

Мы можем временно потерять эту способность в случае инфекционных болезней или нарушений пищеварения.

Если же после молока вам немного плохо, то употребляйте в пищу только молочнокислые продукты и сыры. В них лактозы значительно меньше или она отсутствует. Однако полностью исключать молочное опасно, ведь это лучший источник кальция, витаминов и полезных жиров.

Творог и сыр содержат больше кальция, чем молоко. Нам советуют есть два-три молочных продукта ежедневно, и польза от этого доказана мета-исследованиями.

Из США, где люди неевропейского происхождения не могут расщеплять лактозу, к нам идет мода на заменители молока из орехов, риса и сои. Продажи этих продуктов стремительно растут. Или они более полезные? Нет, это принципиально разные продукты с животным молоком, и их польза не доказана

Какой вывод? Потреблять молоко и молочные продукты полезно и безопасно. Для полноценного усвоения кальция нам нужно пребывания на солнце и силовые упражнения. С возрастом возрастает риск остеопороза, и поэтому тем более надо употреблять молочное и быть активными.

2. Вреден ли глютен

Глютеном называют запасные белки пшеницы и других злаков. Он вреден для больных целиакией. Это заболевание проявляется в хроническом воспалении и видоизменениях слизистой тонкого кишечника и недостаточном поглощении питательных веществ.

Пожизненная диета на данный момент является единственной мерой для больных целиакией. Таких людей на планете 1-4%. Стоит ли вам переходить на безглютен? Вот некоторые симптомы, которые могут указать на проблему:

дерматиты и крупчастые высыпания на коже;

у детей — дефицит веса и медленный рост;

надутый живот, газообразование;

проблемы со стулом;

рвота.

Непереносимость глютена и/или целиакию должен определить врач по серологическим тестам и биопсии. Дорогие генетические тесты не являются обязательными для диагноза.

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Тем не менее безглютеновая диета вошла в жизнь более 4% людей. Почему? Есть рынок сертифицированных безглютеновых продуктов, и он стремится к росту. Поэтому нас убеждают, что безглютен - это полезно.

Да, это полезно тем, что люди перестают есть печенье, пиццу, бутерброды и искусственные соусы. Но злаки полезны и нужны, если речь идет о кашах, пасте или цельнозерновом хлебе. Ведь это “медленные углеводы”, которые дают энергию, витамины группы В, клетчатку и содержат 10-14% полноценного белка.

Не стоит переходить на строгую безглютеновую диету, чтобы чувствовать себя здоровее. Достаточно отказаться от “вкусняшек”.

3. Кофе: так полезно оно или нет

Кофе полезен для здоровья нейронов, сосудов и печени. Она улучшает концентрацию, память и настроение, и даже способствует немного похудению.

Доказана польза кофе при болезни Альцгеймера и для профилактики сахарного диабета. А есть люди, у которых кофе уменьшает склонность к паркинсонизму - такие у них гены.

Кофеин заставляет мозг оставаться бодрым и активным.

И да, кофе не совсем полезен для желудка, обмена кальция, работы сердца и можеи вызывать состояние тревожности у некоторых людей, и к нему возникает привыкание и зависимость.

В кофе есть кофеин и различные антиоксиданты. Кофеин нас бодрит и радует, но он же вызывает и привыкание. Есть люди, организм которых разрушает его медленно, поэтому кофе на них действует долго.

А его избыток тем временем вредит сердцу. А есть такие, у которых нервная система слишком перевозбуждается под воздействием кофеина, и возникает тревожность. Вот признаки того, что не стоит пить более 1 - 2 чашки кофе в день:

от кофе колотится сердце;

мокрые ладони;

бессонница;

болит желудок или печень;

тревожность;

вы женщина в менопаузе.

Антиоксиданты кофе влияют на сосуды, сердце, мозг и печень, и полезны всем.

Как пить кофе с пользой и преодолеть зависимость:

Не увеличивайте дозу, для того чтобы воспрянуть духом. Чем меньше вы пьете кофе, тем лучше он действует. Для восстановления ощущения бодрости мозга нужно до трех недель воздержания от кофе. Затем он будет вновь безумно бодрить.

Кофе заставляет почки терять воду сильнее. Поэтому его следует запивать водой;

Употребляйте молочные продукты для компенсации небольших потерь кальция.

Не запивайте кофе пищу. Подождите немножко с этим удовольствием.

Пейте декофеинизированный кофе. В нем есть все полезные вещества и нет кофеина.

4. Органическая пища полезнее обычной?

Короткий ответ - все неоднозначно.

Выращивание органических продуктов это технология, аудит и сертификация. Такие продукты были выращены в соответствии с принятым протоколом. Например, без применения синтетических удобрений, гидропоники, на свободной от пестицидов земле, не ГМО. А если это животные, то они свободно паслись и гуманно содержались без применения гормонов. И это подтверждено сертификатом.

В Украине такие товары промаркированы лейблом “евролисток”, на них указан код страны-производителя и происхождение сырья и орган сертификации. А продукты, купленные у бабушек на рынке либо обозначены как “Био” и “Эко”, не имеют отношения к органической еде.

Является ли органическая пища лучше и безопаснее для окружающей среды, чем обычная? Она не является более питательной или витаминизированной. “Природные” удобрения и средства защиты растений могут также быть вредными.

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Эта еда может не быть экологически безопасной: если “органик” товары везут издалека, то они имеют значительный углеродный след, а следовательно, не являются полезными для окружающей среды. В странах, где продуктов не хватает, органическим растениям не место - там нужны высокоэффективные технологии выращивания. А выращивание овощей без удобрений истощает землю.

И, безусловно, органические продукты имеют свои преимущества. В них значительно меньшее содержание минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов и остатков пестицидов. Но обратите внимание, что потребители сталкиваются с пестицидами значительно в меньшей мере, чем фермеры.

В основном мы сталкиваемся уже с их продуктами распада. Ведь современные легальные средства защиты растений имеют небольшой срок полужизни.

Стоит ли покупать дорогие органические продукты и как уберечься от нитратов и пестицидов?

Есть “грязная дюжина” фруктов и овощей: клубника, шпинат, нектарин, яблоко, персик, груша, виноград, вишня, сельдерей, томат, перец, картофель. В них очень много пестицидов и удобрений в связи с обычным выращиванием. Детям особенно важно есть чистые от “химии” продукты. Потому что дети весят мало и, условно говоря, им достаточно одного персика, чтобы отравиться.

Покупайте органические продукты, которые соответственно промаркированы; так вы не будете напрасно переплачивать и поддержите честных производителей;

Ешьте сезонные местные продукты. Так вы снизите свои риски отравиться и проявите дружелюбие к окружающей среде.

Покупайте обычные продукты, которые и без органического фермерства “чистые”: лук, капуста, кукуруза, грейпфрут, авокадо, шампиньон, баклажан, киви, стручковая фасоль.

Не ешьте все сырым: доказано, что термическая обработка любым способом уменьшает уровень загрязнения пестицидами и их остатками;

Замораживайте ягоды и фрукты: заморозка также разрушает пестициды, но сохраняет витамины и экономит деньги зимой;

Ешьте цельнозерновые каши — замачивайте крупу на ночь, сливайте воду утром, и варите. Это сэкономит время на варку и выведет остатки фунгицидов

Мойте все, что едите, и замачивайте в воде тепличные овощи.

Чистите овощи и фрукты от кожицы. С помощью этого удалится значительная доля средств защиты растений.

5. Детокс. Очистка организма от токсинов. Работает ли это?

Еще не так давно мы шутили по поводу газетных советов об “очищении организма от шлаков”. Но вскоре и сами начали делать то же самое. Только называли это модным словом детокс. Что это?

Сначала детоксификацию - обезвреживание ядов - делали в больницах людям, которые могли умереть из-за высокого уровня алкоголя, наркотических веществ. Впоследствии, детокс стал диетическим и оздоровительным трендом.

Сторонники детокса утверждают, что наше тело накапливает яды, “слизистые пробки в кишечнике”, которые медленно нас убивают и вызывают болезни. Детокс позиционируют как лекарство после нездорового образа жизни. Рынок детокс-соков в США достиг в 2016 году 3.4 млрд долларов.

Детокс - это и диета, и процедуры - сауна, коллонотерапия, пилинг. Детокс-диета - это фруктово-овощные и пряные соки. Акцент в питании делается на свежие овощи, фрукты, специи куркумин и чеснок. Людям рекомендуют пить много воды и кушать преимущественно органическую пищу. За три-семь дней на детокс-диете и при прохождении процедур люди действительно теряют вес и чувствуют себя лучше.

Однако ученые и врачи не верят в детокс.

Наше тело само обезвреживает и выводит все лишнее через почки, кишечник и легкие.

Никакие клинические исследования не измеряли уровень загадочных “токсинов” до и после диеты, потребления добавок и процедур.

В научных статьях по гастроэнтерологии ничего не упоминают о загрязнении кишечника. Он на самом деле не должен быть “чистым”, потому что там живут бактерии, которые помогают нам оставаться здоровыми.

Процедуры очистки кишечника являются потенциально опасными и ставят под угрозу нашу микрофлору.

Витамины в соках разрушаются при изготовлении и хранении. Эти соки изготовлены без пастеризации. А следовательно, быстро скисают и могут вызвать отравление.

Да, люди худеют за несколько дней на безуглеводной и безбелковой диете. И теряют несколько килограмм кишечных бактерий в случае процедур. Но после резкого голодания вес всегда быстро восстанавливается.

Детокс-диета может привести к патологическому закислению крови и коме.

Лучшим детоксом является похудение. Наше тело накапливает в жировой ткани гормоны, органические загрязнители, а также жирорастворимые витамины. При похудении мы избавляемся от лишнего.

В нашем теле есть своя система детокса. Гены, отвечающие за обезвреживание, могут активироваться компонентами пищи. На животных показано, что лук, чеснок, яйца, различная капуста, куркума, фиолетовые ягоды, зеленый чай и ройбуш, кофе и цинк с морепродуктами активируют детокс-гены. А вещество бетаин красной свеклы, фолиевая кислота, зелень и витамины группы В зерновых помогают ферментам обезвреживания делать свою работу.

Так не стоит ли нам потреблять эти вещества в таблетках? Или таки следует периодически пить соки? Нет. Клинические исследования на людях еще не доказали действенность и безопасность таких манипуляций. Более того, в малых дозах эти вещества активируют гены, а в больших - их подавляют. Даже полезной пищи может быть многовато.

Лучший детокс, по словам Catherine Collins, диетолога из St george's hospital, США, это физические упражнения, сбалансированная разнообразная диета наподобие средиземноморской, умеренное употребление алкоголя и отказ от курения навсегда.

Какие бы тренды нам ни навязывали, следует всегда помнить о здравом смысле, доказательной медицине, балансе и считать питательную ценность пищи, а не только калории.