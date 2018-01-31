Ни пенсии, ни соцпомощи: Кто в старости не получит от государства ничего

31 января, 2018, 14:28

Ульяна Букатюк

На какие выплаты могут рассчитывать украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для пенсии. И кто не получит от государства ничего

В октябре 2017 года ВРУ проголосовала за законопроект о пенсионной реформе. Кроме увеличения пенсии для нынешних пенсионеров, она принесла больше требований для будущих пенсионеров.

В частности, с 1 января 2018 года страховой стаж для выхода на пенсию должен составлять 25 лет (до этого был 15 лет). А в 2028 году необходимый страховой стаж для выхода на пенсию будет 35 лет.

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Если страховой стаж менее 25 лет

Работать можно и неофициально. Однако для расчета будущей пенсии будет учитываться только тот, который вы получили при официальном трудоустройстве и уплате налога в Пенсионный фонд соответственно.

В Украине немало людей до сих пор работает неофициально, а зарплату получает “серую”, также значительная прослойка заробитчан. Поэтому естественно, что есть такие люди, которые работают даже 35 лет, но страховой стаж при выходе на пенсию в 60 лет может быть меньше 25 лет. Что в таком случае предлагает правительство?

Во-первых, два года стажа можно докупить. Однако цены на них немного “кусаются”: 1 год стажа будет стоить примерно 16,8 тыс. гривен, два года – 25,3 тысячи гривен.

Еще один способ - продолжить работать. В таком случае можете рассчитывать даже на бонусы: правительство отменило налогообложение выплат для работающих пенсионеров (а это +15%). Однако нововведение не касается пожилых людей с пенсией более 10 прожиточных минимумов (сейчас это 17 тыс.грн).

И третий вариант - получать от государства социальную помощь. Министр социальной политики Андрей Рева в июне 2017 года сообщал, что для таких людей предусмотрена адресная "временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не имеет права на пенсионную выплату".

19 января Кабмин утвердил перечень неработающих лиц пенсионного возраста, которые не приобрели права на пенсионную выплату, но и не получат временную государственную соцпомощь. Об этом говорится в Постановлении правительства № 1098.

Согласно документу, получить помощь могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа. Помощь будет осуществляться в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

Что нужно для получения помощи и ее размер

Для назначения временной финансовой помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания со следующими документами:

заявление;

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства и индивидуальный номер налогоплательщика;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде на запрос пенсионера в течение 5 рабочих дней);

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия.

Если временная денежная помощь оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту проживания.

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Временная финпомощь назначается со дня, следующего после даты достижения пенсионного возраста, то есть с 60 лет (для женщин 1961 года рождения и старше - меньше).

В случае если человек обратился за временной помощью позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, временная помощь назначается со дня обращения за ней. Однако, если прошло более полугода с момента достижения пенсионного возраста, а человек так за ней и не обратилась, выплаты за "пропущенные" месяцы не будут осуществлять.

Будет перечисляться пособие каждые 6 месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и семьи. Ее размер будет зависеть от разницы между прожиточным минимумом для лиц, которые потеряли работоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Но такая помощь не может превышать 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто не имеет права на помощь

В Постановлении Кабмин утвердил перечень неработающих лиц пенсионного возраста, которые не приобрели права на пенсионную выплату, но и не получат временную государственную соцпомощь.

Там учтен доход семьи. Правительство трактует понятие семьи так:

муж, жена, дети, в том числе усыновленные, в возрасте до 18 лет, находящиеся на их иждивении;

дети — студенты учреждений высшего образования I—IV уровней аккредитации и учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования по дневной форме обучения в возрасте до 23 лет, которые не имеют собственных семей, в том числе те, что получают стипендию, независимо от того, где они проживают (вместе с родителями или находятся на учебе в другом населенном пункте);

лица, которые совместно проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или в любом другом браке, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Но в состав семьи не входят родители, дед, бабка, братья, сестры, опекуны, дети под государственной опекой, родители, лишенные родительских прав.

Согласно решению, временная помощь НЕ назначается в случае, когда:

- среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть, 1347 грн до 1 июля 2018 г.);

- лицо получает пенсию или государственную соцпомощь, которая назначается согласно закону "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" или "Про государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

- лицо или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением временной помощи купили земельный участок, квартиру (дом), автомобиль, другое транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатили услуги (единоразово) по строительству, ремонту квартиры (дома) или автомобиля, другого транспортного средства (механизма), телефонной (в том числе мобильной) связи, кроме жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и медицинских услуг, связанных с обеспечением жизнедеятельности, на сумму, которая на дату покупки (оплаты) превышает 50 тыс. гривен;

- лицо работает, осуществляет другую деятельность, связанную с получением дохода.

Возникает вопрос, каким образом государство будет отслеживать расходы “претендентов на помощь”. Конкретного ответа на наш запрос в Министерстве социальной политики не предоставили. Объяснили, что органы социальной защиты населения имеют право делать запросы в ГФС и органов местной власти и получать необходимую информацию в течение 15 дней.

Если раньше украинцы могли покупать за наличные товары или услуги до 150 тыс. грн, то уже с начала 2017 года - это только 50 тыс. грн. Все, что выше, нужно "проводить" через банк.

Поэтому покупки семьи на сумму свыше 50 тыс. грн теоретически можно проследить благодаря этой норме.

А каким образом выяснять, все ли указанное в декларации - правда? Обещают приходить домой к претендентам на помощь и проводить обследование условий проживания.

Рассчитывать на временную помощь не стоит, если в ходе выборочного обследования материально-бытовых условий семьи выявлено, что:

- лицо имеет дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе, сдает в наем жилье или его часть; кто-то из семьи работает неофициально; доходы от содержания скота, птицы, других животных, от народных промыслов, использования имеющейся сельскохозяйственной техники и тому подобное.

- в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более чем один автомобиль, другое транспортное средство (механизм).

Решение органа социальной защиты населения о назначении временной помощи или об отказе в ее предоставлении может быть обжаловано в орган исполнительной власти высшего уровня или в суд.

Но все перечисленные категории могут рассчитывать на временную помощь, если в семье есть человек с инвалидностью.

Правда, на это нужно решение комиссии органа соцзащиты. А его принимают, обследовав материально-бытовые условия лица, которое обратилось за назначением такой помощи.