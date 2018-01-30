Почему украинскому боксеру Усику еще рано в супертяжелый вес

30 января, 2018, 18:42

Дмитрий Марценишин

Победный бой Александра Усика против Майриса Бриедиса доказал, что украинскому боксеру пока не стоит переходить в супертяжелый вес

Амбициозные планы

Александр Усик перед боем против Майриса Бриедиса считался безоговорочным фаворитом и излучал уверенность. Он больше говорил не о поединке с латвийцем, а строил планы на будущее.

В частности, украинец заявил, что после победы во Всемирной боксерской суперсерии, намерен перейти в супертяжелый вес. А уже там Усик стремится встретиться с Энтони Джошуа, которого после прошлогодней победы над Владимиром Кличко считают новым лидером хевивейта.

В амбициозные планы Александра Усика бой против Майриса Бриедиса внес существенные коррективы. Этот поединок просто оказался самым сложным в профессиональной карьере украинца и вместе с положительными качествами, обнаружил много недостатков.

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Усик неожиданно встретился с ожесточенным сопротивлением Бриедиса, который "на бумаге" выглядел аутсайдером. Латвиец лучше начал бой и по итогам первых шести раундов выигрывал по очкам.

Однако, украинец во второй половине поединка сумел прибавить. Он перехватил инициативу и начал действовать "первым номером". Сделать это позволила Усику лучшая, чем у соперника, физическая форма.

В итоге, один судья зафиксировал ничью 114:114, а двое других отдали победу нашему боксеру - 115:113. А то, что бой был равным признал даже промоутер украинца - Александр Красюк.

По его словам, если бы один из судей не отдал Усику преимущество в 12 раунде, то победа досталась бы Бриедису.

"Если бы этот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья большинством решений. Поскольку ничья, то идут к записям четвертого арбитра, у него тоже ничья. В таком случае победителем становится тот, кто выиграл в 12-м раунде. А там победил Бриедис - 2:1", - пояснил Красюк.

Суровая реальность

Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса продемонстрировал крепкий характер. Он повернул в свою пользу поединок, который складывался для него неудачно.

Впрочем, сделал это украинец, прежде всего, благодаря своим выдающимся природным данным. Выносливости, преимуществе в росте и умению держать удар. Несмотря на пропущенные 150 силовых ударов, он устоял на ногах.

В то же время, Усик не предложил сопернику никаких тактических сюрпризов. Напротив, сложилось впечатление, что команде Бриедиса удалось самой удивить соперника. Латвиец имел четкий план на бой и в совершенстве изучил все слабые стороны оппонента.

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А спрогнозировать, как будет действовать Александр Усик можно было по его предыдущим поединкам в 2016-2017 годах. Они почти не отличались по сценарию. Три-четыре стартовых раунда украинец посвящал разведке и действовал осторожно. Темп наращивал начиная с пятого-шестого раунда. Постепенно изматывал соперника и дожимал в заключительных трехминутках.

Нечто похожее мы увидели и в прошлую субботу. С той лишь разницей, что Бриедис, в отличие от других соперников украинца, не был пассивным наблюдателем. Он начал бой агрессивно, что оказалось для Усика неожиданностью. Предположить, что именно таким был план невозможно. Ведь вырывать победу украинцу пришлось за счет невероятных усилий.

Тренерский вопрос

Подготовка плана на бой относится к компетенции тренера. То есть, Сергея Ватаманюка, который давно работает с Усиком, но ранее был ассистентом главного тренера. В 2017 году именно Ватаманюк стал основным наставником Усика.

К чемпионскому титулу WBO украинского боксера привел американец Джеймс Али Башир. Он почти всю жизнь работал в команде Эмануэля Стюарда - специалиста, который превратил Владимира Кличко в многолетнего чемпиона мира. А в 1970-е годы Башир был в команде легендарного Мохаммеда Али.

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Усик неожиданно расстался с Баширом в начале 2017 года - через несколько месяцев после победы над поляком Кшиштофом Гловацки и получения чемпионства. Тренер на боксера обиделся и заявил, что причиной разрыва стал его собственный конфликт с новым менеджером украинца - Эгисом Климасом. С ним Усик начал сотрудничать осенью 2016-го года, когда выиграл титул.

Тогда Усик заявил, что он возвращается к Анатолию Ломаченко, который тренировал его во время выступлений среди любителей. Но наш известный специалист не смог совместить эти функции с работой со своим сыном - Василием Ломаченко.

К следующему после отставки Башира бою против Майкла Хантера из США, Усика готовил Рас Абнер, который раньше был его катменом (специалист, который убирает последствия рассечений).

Новые вызовы

В итоге, все эти перестановки привели к тому, что Усик прекратил прогрессировать. Бой с Бриедисом показал, что украинцу рано переходить в супертяжелый вес. Пока нашему боксеру есть что доказывать и в нынешней категории.

В первую очередь - Усика еще ждет финал Всемирной серии бокса, запланированный на 11 мая 2018 года. Там украинец встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Эти боксеры выяснят отношения 3 февраля в Сочи.

Остались вопросы без ответов и в противостоянии Александра Усика и Майриса Бриедиса. Латвиец заявил, что не считает себя побежденным и стремится провести с украинцем бой-реванш. После яркого первого поединка можно не сомневаться, что и вторая встреча боксеров вызовет огромный интерес.

Кроме того, о желании драться с Усиком, в случае его победы в WBSS, рассказал Тони Бэллью. Британец был чемпионом мира WBC в первом тяжелом весе до Бриедиса. Он оставил титул вакантным в начале прошлого года и перешел в супертяжелый вес ради боя с другим представителем Великобритании Дэвидом Хэем. Его он победил техническим нокаутом и уже договорился о реванше, который состоится в мае 2018 года. Главное, что Белллью остался почетным чемпионом мира WBC в весе до 91 кг. А это звание позволяет немедленно получить право на титульный бой, в случае возврата в предыдущую категорию.

У Александра Усика вырисовываются три интересных боя в крузервейте. Поэтому, раньше, чем в 2019 году в супертяжелом весе украинца мы не увидим.