Сырое мясо и ягоды. Почему современные люди помешались на диете первобытного человека

29 января, 2018, 14:28

Что такое палеодиета и как ей удалось стать пищевым трендом

Палеодиета дважды становилась пищевым трендом. Впервые 2.5 млн - 10 тыс. лет назад, в эпоху Палеолита. Затем вернулась в 1970-е. Сторонники палеодиеты употребляют мясо и рыбу, часто - в сыром виде, а также овощи, фрукты, семена и орехи. При этом они отказываются от всего, чего не знали пещерные люди. Это, прежде всего, готовая еда длительного хранения, красители и соусы, а также пшеница, бобовые, молочная продукция, сладости, готовые соусы и масла.

Палеодиета разрешает есть не более 150 граммов углеводов в сутки.

Почему палеодиета против молока и пшеницы

Молоко, пшеница и другие запрещенные продукты появились в Неолите. Пещерные люди их не знали, и поэтому палеодиетологи их запрещают как неестественные для человека продукты.

Одомашнивание рогатого скота происходило 13 тыс. - 10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке.

Свое первое дерево - инжир - человек посадил 11, 3 тыс. лет назад в долине реки Иордан. Там же, на территории Плодородного Серпа, 10 тыс. лет назад начали выращивать пшеницу, ячмень и нут. На территории современной Мексики в то же время одомашнили тыкву. А кукурдза вошла в рацион лишь 5,5 тыс. лет назад. Так произошла Неолитическая революция. Жизнь людей изменилась коренным образом.

Расселение людей в течение эпохи Палеолита Wikimedia Commons

Мы не знаем точно, что представляла собой Палеодиета 1.0

Наши пещерные предки были охотниками и собирателями. Они медленно расселялись из Африки по всем континентам и ели то, что попадалось на их пути. То есть не было единой палеодиеты. Едой пещерных людей могли быть растения и их семена, в том числе дикие злаки, насекомые и черви, найденные яйца и рептилии.

Если неподалеку был водоем или океан, тогда и рыба. Люди ели практически все. John Durant, автор “The Paleo Manifesto,” говорит, что вероятно тогда и ели человеческое мясо, хотя и не советует включать его в современную диету.

Мы также не знаем, каким было истинное соотношение разных продуктов.

Чтобы узнать, что именно ели на конкретной территории, исследуют остатки пищи на зубах и в теле ископаемых людей, а также семена и пыльцу горизонта раскопа.

Палеодиета 2.0

Предпосылкой моды на все первоначальное и простое стал технологический прогресс. Людей пугали масштабы производства, красители и консерванты, болезни и мегаполисы. Идея "здоровой нации" и простой жизни получила поддержку. Это произошло в США в 1970-е.

Палеодиета, длительные периоды голодания в течение дня (intermittent fasting) и физические нагрузки - "по старинке" - приобретали популярность. Людям советовали строить свой рацион вокруг мяса и овощей, причем в их первоначальном виде.

Под запрет попали консерванты, сладости, колбасы и хлеб, молочное, бобовые, а впоследствии - ГМО и растения, выращенные с применением удобрений и пестицидов. Палеодиета советует есть простые продукты и избегать слишком обработанной, легкой для переваривания пищи.

От палеодиеты действительно худеют, потому что она ограничивает потребление углеводов. Тем не менее вопрос о ее безопасности активно обсуждают. Чрезмерное потребление мяса и пренебрежение маслами смещают баланс холестерина в худшую сторону, способствуют запуску процессов старения.

Мы не пещерные люди

Люди эпохи Палеолита не болели болезнями сердца и не страдали от ожирения. Так утверждают разработчики диеты и приводят ссылки на исследование. Там речь идет о современных здоровых людях, которые худели, или о больных диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями, которые улучшали свое состояние.

Но те исследования были сделаны преимущественно на 10-15 людях, что нельзя считать достаточной выборкой для истинных выводов. Ученые критикуют такие публикации.

Наши предки, по данным археологов, не доживали до того возраста, когда развиваются типичные болезни современных людей, и умирали молодыми от инфекций и травм.

К тому же современные люди не являются биологически идентичными людям эпохи палеолита - с тех пор мы, например, увеличили объем мозга, "научились" переваривать лактозу - сахар молока - поменяли форму зубов и отличаемся по цвету кожи.

Разница между версиями палеодиеты

Углеводы, которые палеодиета 2.0 почти запрещает, были и есть нужными для работы мозга. Он становился все большим в течение Палеолита и требовал все больше энергии. Мозг современного человека потребляет 20% энергии тела.

Благодаря археологическим находкам считают, что первобытные люди все же ели много диких злаков. И людям постиндустриальной эпохи от злаков тоже не стоит отказываться.

Овощи и фрукты до одомашнивания и селекции выглядели совсем не так, как современные, и имели другую питательную ценность. Это были тоненькие разветвленные бледные корешки, а не яркая сочная современная морковь, маленькие ягодки, а не мясистые нынешние баклажаны, а мякоть арбузов и бананов состояла преимущественно из семян и стенок.

Кроме того, палеодиета запрещает есть те овощи, которых не было во времена пещерных людей, и молочную продукцию. А это существенно обедняет рацион.

Мясо диких животных было гораздо менее жирным, чем мясо животных домашних. Это учитывают палеодиетологы, и советуют есть животных свободного выпаса, что не всегда возможно в современном мире.

Взять от палео все полезное

Это полезное - разнообразие диеты, меньше сахара, больше растений и движение.

Охотники-собиратели существуют до сих пор, например, в Танзании. Их рацион очень богатый углеводами и пищевыми волокнами, а набор бактерий кишечника отличается от бактерий других людей. Чем разнообразнее наш рацион, тем здоровее кишечная микрофлора.

Чрезмерное потребление сахара и пищи длительного хранения, что содержит транс-жиры, действительно вредно. Акцент палеодиеты на продуктах в их первоначальном виде и приготовлении пищи с минимальной достаточной отделкой также стоят нашего внимания.

В заключение - о движении. Охотники-собиратели много ходили и бегали. Эволюционисты говорят, что наш мозг прошит много двигаться и вознаграждает нас за это.

Бег на длинные дистанции полезен для нашего мозга: он делает его спокойным и радостным, нейроны получают достаточно кислорода и меньше погибают, это определенная профилактика деменции.