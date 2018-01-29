 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сырое мясо и ягоды. Почему современные люди помешались на диете первобытного человека

Что такое палеодиета и как ей удалось стать пищевым трендом

Палеодиета дважды становилась пищевым трендом. Впервые 2.5 млн - 10 тыс. лет назад, в эпоху Палеолита. Затем вернулась в 1970-е. Сторонники палеодиеты употребляют мясо и рыбу, часто - в сыром виде, а также овощи, фрукты, семена и орехи. При этом они отказываются от всего, чего не знали пещерные люди. Это, прежде всего, готовая еда длительного хранения, красители и соусы, а также пшеница, бобовые, молочная продукция, сладости, готовые соусы и масла.

Палеодиета разрешает есть не более 150 граммов углеводов в сутки.

Почему палеодиета против молока и пшеницы

Молоко, пшеница и другие запрещенные продукты появились в Неолите. Пещерные люди их не знали, и поэтому палеодиетологи их запрещают как неестественные для человека продукты.

Одомашнивание рогатого скота происходило 13 тыс. - 10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке.

Свое первое дерево - инжир - человек посадил 11, 3 тыс. лет назад в долине реки Иордан. Там же, на территории Плодородного Серпа, 10 тыс. лет назад начали выращивать пшеницу, ячмень и нут. На территории современной Мексики в то же время одомашнили тыкву. А кукурдза вошла в рацион лишь 5,5 тыс. лет назад. Так произошла Неолитическая революция. Жизнь людей изменилась коренным образом.

Расселение людей в течение эпохи Палеолита Wikimedia Commons

Мы не знаем точно, что представляла собой Палеодиета 1.0

Наши пещерные предки были охотниками и собирателями. Они медленно расселялись из Африки по всем континентам и ели то, что попадалось на их пути. То есть не было единой палеодиеты. Едой пещерных людей могли быть растения и их семена, в том числе дикие злаки, насекомые и черви, найденные яйца и рептилии.

Если неподалеку был водоем или океан, тогда и рыба. Люди ели практически все. John Durant, автор “The Paleo Manifesto,” говорит, что вероятно тогда и ели человеческое мясо, хотя и не советует включать его в современную диету.

Мы также не знаем, каким было истинное соотношение разных продуктов.

Чтобы узнать, что именно ели на конкретной территории, исследуют остатки пищи на зубах и в теле ископаемых людей, а также семена и пыльцу горизонта раскопа.

Палеодиета 2.0

Предпосылкой моды на все первоначальное и простое стал технологический прогресс. Людей пугали масштабы производства, красители и консерванты, болезни и мегаполисы. Идея "здоровой нации" и простой жизни получила поддержку. Это произошло в США в 1970-е.

Палеодиета, длительные периоды голодания в течение дня (intermittent fasting) и физические нагрузки - "по старинке" - приобретали популярность. Людям советовали строить свой рацион вокруг мяса и овощей, причем в их первоначальном виде.

Под запрет попали консерванты, сладости, колбасы и хлеб, молочное, бобовые, а впоследствии - ГМО и растения, выращенные с применением удобрений и пестицидов. Палеодиета советует есть простые продукты и избегать слишком обработанной, легкой для переваривания пищи.

От палеодиеты действительно худеют, потому что она ограничивает потребление углеводов. Тем не менее вопрос о ее безопасности активно обсуждают. Чрезмерное потребление мяса и пренебрежение маслами смещают баланс холестерина в худшую сторону, способствуют запуску процессов старения.

Мы не пещерные люди

Люди эпохи Палеолита не болели болезнями сердца и не страдали от ожирения. Так утверждают разработчики диеты и приводят ссылки на исследование. Там речь идет о современных здоровых людях, которые худели, или о больных диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями, которые улучшали свое состояние.

Но те исследования были сделаны преимущественно на 10-15 людях, что нельзя считать достаточной выборкой для истинных выводов. Ученые критикуют такие публикации.

Наши предки, по данным археологов, не доживали до того возраста, когда развиваются типичные болезни современных людей, и умирали молодыми от инфекций и травм.

К тому же современные люди не являются биологически идентичными людям эпохи палеолита - с тех пор мы, например, увеличили объем мозга, "научились" переваривать лактозу - сахар молока - поменяли форму зубов и отличаемся по цвету кожи.

Разница между версиями палеодиеты

Углеводы, которые палеодиета 2.0 почти запрещает, были и есть нужными для работы мозга. Он становился все большим в течение Палеолита и требовал все больше энергии. Мозг современного человека потребляет 20% энергии тела.

Благодаря археологическим находкам считают, что первобытные люди все же ели много диких злаков. И людям постиндустриальной эпохи от злаков тоже не стоит отказываться.

Овощи и фрукты до одомашнивания и селекции выглядели совсем не так, как современные, и имели другую питательную ценность. Это были тоненькие разветвленные бледные корешки, а не яркая сочная современная морковь, маленькие ягодки, а не мясистые нынешние баклажаны, а мякоть арбузов и бананов состояла преимущественно из семян и стенок.

Кроме того, палеодиета запрещает есть те овощи, которых не было во времена пещерных людей, и молочную продукцию. А это существенно обедняет рацион.

Мясо диких животных было гораздо менее жирным, чем мясо животных домашних. Это учитывают палеодиетологы, и советуют есть животных свободного выпаса, что не всегда возможно в современном мире.

Взять от палео все полезное

Это полезное - разнообразие диеты, меньше сахара, больше растений и движение.

Охотники-собиратели существуют до сих пор, например, в Танзании. Их рацион очень богатый углеводами и пищевыми волокнами, а набор бактерий кишечника отличается от бактерий других людей. Чем разнообразнее наш рацион, тем здоровее кишечная микрофлора.

Чрезмерное потребление сахара и пищи длительного хранения, что содержит транс-жиры, действительно вредно. Акцент палеодиеты на продуктах в их первоначальном виде и приготовлении пищи с минимальной достаточной отделкой также стоят нашего внимания.

В заключение - о движении. Охотники-собиратели много ходили и бегали. Эволюционисты говорят, что наш мозг прошит много двигаться и вознаграждает нас за это.

Бег на длинные дистанции полезен для нашего мозга: он делает его спокойным и радостным, нейроны получают достаточно кислорода и меньше погибают, это определенная профилактика деменции.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать