"Смерть Сталина": Почему стоит посмотреть это смешное и страшное кино

29 января, 2018, 12:03

В фильме Сталин не просто умирает. Он падает на пол, мочится в свои галифе и валяется в этой луже до утра. Потом к нему прибегает Берия и история начинается

Режиссер "Смерти Сталина" Армандо Ианнуччи - признанный мастер политической сатиры. Фильмов у него не так и много, но почти все - с регалиями. Лента "В петле", например, номинировалась на Оскар и Бафту, а "Вице-президент" вообще регулярно получает "Эмми" за "Лучший комедийный сериал". Поэтому, если вы ноете, что в украинском прокате мало действительно умных, изобретательных и смешных фильмов - быстренько покупайте билет на "Смерть Сталина".

Еще больший арумент за поход - это катавасия, которая сейчас происходит в России. Напомню, там ленту к прокату не допустили за надругательство над великой страной советов и ее гениальными лидерами. Если собрать все, что тамошние деятели культуры наговорили за эти дни - можно снять еще одну комедию и ничем не хуже.

Ну, к примеру, Владимир Бортко, наш бывший соотечественник, режиссер "Собачьего сердца", а ныне - пламенный сталинист. Ленту Ианнуччи он, конечно, бойкотирует и даже подписал соответствующее письмо. А российской службе BBC дал такой комментарий: "Как член КПРФ я тем более против этого всего. Потому что мой вождь Иосиф Виссарионович Сталин, который остается им всегда, просто оболган".

Там же - комментарий дочери великого маршала СССР, Эры Жуковой, в котором она жалуется, что лента ужасная, обидная и издевается с ее отца. Но добавляет, что "Смерть Сталина" она, вообще-то, не смотрела, но ей рассказывали.

Никита Михалков тоже приобщился к этим гонений и вступился за честь вождя. Хотя сам в продолжении "Утомленных солнцем" месил торт рожей бедного товарища Сталина. Депутат Елена Драпеко пошла еще дальше и предложила все-таки создать "Совет по морали", который бы занимался делом. Через него уж точно бы не прошли сцены, где распиливают череп мертвого генсека. Потому что это насилие, а насилию нет места на целомудренных российских экранах.

Что же, мы должны лишь радоваться, что мы с вами нашу комиссию по морали таки ликвидировали. Но, смеясь с россиян и их абсурда, всегда стоит держать при себе большое зеркало. Но об этом позже.

Итак, "Смерть Сталина" - это довольно эксцентричная политическая сатира о том, что происходило сразу после смерти вождя. Действующие персонажи - Маленков, Берия, Хрущев, Микоян, Каганович и Молотов сливаются в битве за власть.

Параллельно показывается дочь Сталина Светлана Алиллуева, которая ужасно переживает за судьбу своего брата Василия. Василий буянит, бухает и угрожает всем пистолетом. Маршал Жуков изображен пафосным придурком. Он весь увешан орденами, а пальто сбрасывает так, словно снимается в фэшн-рекламе.

В общем, кино одновременно и смешное, и страшное. Как на меня, именно такой и должно быть повествование о тоталитарных режимах, которые обязательно скатываются в абсурдность. И она в какой-то совершенно дикий, однако и органический способ сочетается с невероятной жестокостью. И Армандо Ианнуччи очень точно это передал.

Лаврентий Берия, который ходит по коридорам и раздает приказы: ту расстрелять на глазах мужа, того - лицом в яму, всех других - на собственный вкус. Испуганные организаторы концерта, которые бросаются в зал и просят всех сесть на места, а музыкантов вернуться на сцену. Так, концерт окончен, но товарищ Сталин захотел запись и поэтому нужно все начинать снова. Светлана Аллилуева, которая в ходе комической сцены кричит: лучше бы я застрелилась как мама.

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И еще один плюс смешного в таких темах. Зло здесь полностью лишено величия. Оно не страшное, не всемогуще, а наоборот - дурацкое и карикатурное. Стоит лишь вспомнить биографию, например, Павла Тычины, который настолько боялся советской власти, что дошел до края и шарахался даже мысли о большой черной машине, которая может за ним приехать. С такими страхами можно бороться только смехом, превращая жестоких тиранов на прибацаных дурбеликов.

Что же касается реакции россиян, то она снова дает шанс мировому сообществу сделать выводы об их политическом пути. Но что же мы? Разве мы можем так смеяться с них, тыча пальцем. Так же у нас все не так, мы идем в Европу и, в конце концов, даже занимаемся декоммунизацией и крушим памятники.

Все то так, но частично. Потому что во многих вопросах мы все еще вместе с россиянами, стоим рядом с ними обоими ногами в совке. Ну, возможно, одну ногу таки начали вытаскивать. Мы так же как и они ужасно обеспокоены тем, чтобы никто ничего не подумал о нас. Это постоянный аргумент, когда появляется, например, кино, в котором украинцев показывают не слишком привлекательно.

Ну вот так было с "Племенем", которое обвиняли в антиукраинскости. Россияне в точно этом же обвиняли "Левиафан".

Мы себя можем только хвалить и превозносить. Мы - или жертвы или герои. Агрессорами быть не можем. Яркий пример - до сих пор нет перевода "Благочестивых" Джонатана Литтелла, а это один из величайших романов последних десяти лет.

Он рассказывает о нацисте Максе, который в ходе войны попадает на территорию Украины. Там он видит как одни националисты устраивают еврейские погромы, а другие - с радостью идут на коллаборацию. Я не могу представить, какое бы издательство сейчас взалося это переводить и издавать.

В кинематографических кругах часто говорят о том, что правдивое кино про нашу историю тоже сейчас невозможно. Речь идет о действительно хорошем сюжете хотя бы о том же национально-освободительном движении. О выборе, который тогда стоял перед людьми, о разных точках зрения лидеров, об ошибках, о неоднозначности. В конце концов, только так мы можем в цивилизованный способ противостоять пропаганде, которая лепит из ОУН и УПА кровавых монстров.

Но вместо правды, пусть местами неприятной, мы лепим свою контрпропаганду. А кто против - агент Кремля. Поэтому на вышеописанный фильм денег у Госкино, думаю, не дадут. А когда кто-то снимет за собственные деньги - не выдадут прокатную лицензию.

И здесь мы снова окажемся нос к носу с РФ, в которой так поступили со "Смертью Сталина". Потому что, говорят они, этот фильм нельзя показывать, пока идет информационная война против России. Ничего не напоминает?