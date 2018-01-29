Бой под Крутами: трагедия добровольцев, которые воевали против России

29 января, 2018, 08:15

29 января исполняется 100 лет боя под Крутами, когда на подступах к Киеву бойцы УНР сопротивлялись российским красногвардейцам

Под Крутами погибли несколько десятков воинов УНР, которые были преимущественно киевскими студентами и гимназистами. Красногвардейцы имели численное преимущество и у них было больше военного опыта. Поэтому они сумели захватить станцию Круты, после чего был открыт путь на Киев.

Трагедия под Крутами сразу вызвала большой общественный резонанс и стала символом сопротивления агрессорам. Сейчас события под Крутами снова воспринимаются актуально, потому что вызывают определенные параллели с событиями начала войны на Донбассе (оборона Донецкого аэропорта, Иловайский котел).

Эшелонная война на станции Круты

События 1917-1918 годов в бывшей Российской империи военные историки называют «эшелонной войной». Такое название связано с тем, что железная дорога в то время играла мега-важную роль для организации боевых действий.

Различные правительства, которые в огромном количестве появились на землях бывшей Российской империи, направляли железной дорогой войска для борьбы с врагами. Железнодорожные эшелоны с военными захватывали станции и ехали дальше, продвигаясь к узловым городам.

Станция Круты – малоизвестный населенный пункт. Она расположена вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах на северо-восток от Киева и 18 км на восток от Нежина. Если ехать с Конотопа до Киева, то и сегодня так же проезжаешь Бахмач и Нежин.

12 декабря 1917 года Всеукраинский съезд советов в Харькове провозгласил Украинскую советскую республику. 20-тысячный отряд большевиков под командованием Антонова-Овсеенка направлялся на восток Украины, а с востока наступал отряд Муравьева. В его составе было более чем шесть тысяч человек, преимущественно московских и петроградских красногвардейцев и матросов Балтийского флота. Отряд имел пулеметы и артиллерию.

В конце декабря 1917 года советская власть уже было установлена в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях. Наступление на Киев большевики вели двумя колоннами: одна двигалась по железной дороге Харьков — Полтава — Киев, вторая действовала в направлении Курск — Бахмач — Киев.

По оценкам историка и очевидца событий Дмитрия Дорошенко, под командованием УНР тогда было не более 15 тысяч разбросанных по разных местах воинов. Боеспособность украинских частей была невысокой.

Наиболее боеспособным был на тот момент Гайдамацкий кош Слободской Украины. Он был укомплектован солдатами-фронтовиками, юнкерами, сечевыми стрельцами и насчитывал одну тысячу бойцов.

Ситуация складывалась таким образом, что боеспособные части были брошены на подавление большевистского восстания на заводе "Арсенал". Симон Петлюра считал, что мятеж в центре столицы был более опасным для власти УНР, чем войска Муравьева в 150 км от Киева.

Оказалось, что защищать железную дорогу на Черниговщине было некому. Поэтому туда бросили отряд студентов, которые не были готовы к бою с хорошо подготовленным врагом.

В гибели студентов потом обвиняли руководство Центральной Рады, которое оставило их без необходимой поддержки. В то же время существует версия, что командование армии УНР понимало важность обороны Крут. Туда предполагалось отправить часть Гайдамацкого коша, но этот план не удалось воплотить из-за восстания на Арсенале.

Перезахоронение погибших студентов произошло в Киеве в марте 1918 года, когда Центральная Рада вместе с немецкой армией вернулась в Киев. Потрясенный трагедией молодой поэт Павел Тычина создал тогда поэзию под названием "Тридцять мучнів":

На Аскольдовій могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів-українців,

Славних молодих...

На Аскольдовій могилі

Український цвіт! —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

Добровольцы 1918 года

Предыдущее масштабное чествование памяти героев Крут происходило на 90-ю годовщину трагедии в 2008 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Тогда общественная ситуация существенно отличалась от сегодняшнего дня. Во времена Ющенко пресса и представители общественности критиковали определенное увлечение власти трагическими страницами украинской истории.

Ситуация с чествованием памяти героев Крут тогда тоже вызвала критические замечания. Окружение Ющенко обвиняли в мифологизации этой трагедии, в преувеличении его масштабов и значения для истории УНР и украинской революции 1917-1921 годов.

И вот прошло 10 лет, и упоминание о трагедии Крут становится совсем другим. Снова продолжается война с Россией, почти каждый день на Донбассе погибают украинские военные, сводки с фронта стали обычным явлением.

В этих условиях трагедия Крут воспринимается не как что-то далекое из прошлого века, а как почти современная история. Конечно, не всегда уместными кажутся постоянные аналогии между революцией 1917-1921 годов и текущими событиями, но некоторые из них выглядят обоснованно.

Когда речь идет о трагедии Крут, то обращаешь внимание на то, что тогда, как и в 2014 году, армия только создавалась. Важную роль на этом этапе играл добровольческое движение. Студенты и гимназисты, которые защищали Киев под станцией Круты в определенном смысле похожи на бойцов добровольческих батальонов, которые стали на защиту Украины в первые месяцы российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Аскольдова могила, где похоронены жертвы боя под Крутами, расположена на Печерских холмах возле Парковой дороги. Обычно факельное шествие, участники которого почтили память героев Крут, начинает свое движение от завода "Арсенал" и дальше идет к месту захоронения погибших студентов.

Сейчас на Печерских холмах расположен ряд мемориальных объектов, построенных в разное время и по разному поводу. Парк с аллеей Славы погибших солдат Второй мировой войны. В этом же парке расположен мемориал жертв Голодомора. За Киево-Печерской Лаврой находится известный военно-исторический музей, на крыше которого стоит монумент Родина-Мать.

Так сложилось, что мемориальные объекты находятся рядом с туристическими, прогулочными аллеями, на которых в хорошую погоду всегда много людей. Однако, гуляя этими приятными местами с красивыми пейзажами, не стоит забывать, какую цену своего времени заплатили украинские военные в войне за Родину.