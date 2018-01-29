5 фильмов-иностранцев, которые претендуют на "Оскар"

29 января, 2018, 11:39

Российская драма о разводе и детской боли и шведская лента о псевдотолерантности и свободе слова. Какие иностранные картины будут бороться за статуэтку

Эспрессо.TV рассказывает о лентах, которые могут получить награду от Американской академии киноискусства.

"Фантастическая женщина"

Режиссер: Себастиан Лейло

Страна: Чили

Нет, это не супергеройский блокбастер "Чудо-женщина". "Фантастическая женщина" рассказывает историю официантки Марины. Ради нее ее возлюбленный Орландо, старше нее на 20 лет, ушел от жены.

Однажды вечером, после празднования дня рождения Марины, Орландо умирает от аневризмы. Его бывшая жена делает Марину источником всех проблем и не пускает даже на его похороны.

И это еще не все. Марина — транссексуал. Когда она боролась за право быть женщиной, а теперь она борется за право на скорбь. Актриса Даниэла Вега, которая играет трансексуала Марину, в жизни трансгендер.

И хоть критики считают этот фильм шедевром, и зрители ставят под сомнение успех ленты. По их мнению, если бы на месте Марины была бы обычная женщина, фильм не стал бы таким популярным.

"Тело и душа"

Режиссер: Ильдико Эньеди

Страна: Венгрия

"Тело и душа" — самая тихая и самая лиричная лента среди всех номинированных на "Оскар" в этом году.

История режиссера Ильдико Энди рассказывает про скромную Марию и одинокого Эндре, которые работают на скотном дворе. Они стараются избегать общения друг с другом, и впоследствии узнают, что они видят одинаковые сны про оленей.

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Основа фильма — это сравнение человеческого и животного миров. Чтобы подчеркнуть сопоставления главных героев с оленями и коровами, оператор Мате Хербай использует одинаковые кадры.

Из-за того, что сцены убийства в фильме очень натуралистические, этот фильм порой трудно смотреть. Но режиссер снимал не манифест в защиту животных, наоборот, это жест на защиту людей. Это рассказ о том, что гармония между телом и душой может сделать первое полноценным.

"На грани"

Режиссер: Фатих Акин

Страна: Германия

Обычную жизнь Кати резко меняет теракт: из-за бомбы погибли ее муж и сын. Довольно быстро полиция задерживает подозреваемых — молодую пару с неонацистским прошлым. Опасаясь, что дело закроют и виновных не накажут, главная героиня берет все в свои руки.

На самом деле исполнителем теракта является одинокий и ожиревший турок Илиас, который живет в Гамбурге. Сталкиваясь с ксенофобией и насмешками, он находит понимание среди леворадикалов, которые и склоняют его к совершению нападения.

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Этот фильм — не первый, в котором Фахит Акин показывает столкновение разных культур. Он дебютировал с лентой "Быстро и без боли", в которой показал жизнь трех друзей: турка Габлиеля, грек Коста и серб Бобби, которые зарабатывали на жизнь не очень честным путем.

В ленте "На грани" есть все шансы завоевать себе "Оскар", ведь она уже получила статуэтку от "Золотого глобуса".

"Нелюбовь"

Режиссер: Андрей Звягинцев

Страна: Россия

Лента "Нелюбовь" рассказывает о семье москвичей, которые дошли до развода. По сюжету фильма, супруги Женя и Борис хотят разорвать отношения и разъехаться. Они нашли новых партнеров, и в своей жизни больше не находят места для 12-летнего сына Алеши.

Когда их сын случайно подслушивает разговор родителей о том, что лучше бы много лет назад они решились на аборт, мальчик пропадает без вести.

Фильм получил приз жюри на Каннском международном фестивале и выиграл еще 11 наград на других кинофестивалях и конкурсах.

"Квадрат"

Режиссер: Рубен Естлунд

Страна: Швеция

Главный герой ленты — кутарор музея современного искусства и знаменитой выставки "Квадрат". Он старается хорошо выполнять свою работу, быть вдеальним папочкой для своих двух дочерей, а с незнакомцами он старается быть максимально вежливым. И впоследствии становится понятно, что он лишь притворяется хорошим человеком.

В этом фильме режиссеру удалось показать "несвободу" свободы слова, псевдотолерантность, расслоение общества за уровнем доходов, постоянно прибывающих мигрантов, поклонению брендам. И это еще не весь список проблем, которые режиссер попытался уличить в ленте.

За актуальность шведский фильм получил "Золотую пальмовую ветвь".

Кстати, инсталляция, о которой говорится в фильме, реальна. Ее создали сам режиссер Рубен Эстлунд и продюсер Калле Боман.