Самые лучшие актрисы, которые будут соревноваться за "Оскар". Почему именно они

26 января, 2018, 10:00

Трехкратная обладательница "Оскара" Мэрил Стоп или Марго Робби, которая поправилась на 10 килограммов ради статуэтки. Кто из актрис победит

Эспрессо.TV собрали актрис, которые могут получить статуэтку за "Лучшую женскую роль".

Салли Хокинс

Лента: "Форма воды"

Благодаря роли немой Элайзы в фильме "Форма воды" Салли Хокинз стала лучшей актрисой уже в восьми премиях. Еще в девяти актриса ждет свою награду. Среди них и статуэтка от "Оскара".

Сниматься в фильме Гильемо дель Торо Хокинз согласилась еще тогда, когда сценарий еще не был готов. И когда она узнала, что будет играть влюбленную в человека-амфибию девушку, сразу согласилась. Именно тогда она работала над сценарием к короткометражке о женщине, которая не знала о том, что она русалка.

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Действие в "Форме" воды " происходит в 60-е годы, сюжет разворачивается на фоне противостояния США и СССР в холодной войне. Уборщица Элиза работает в секретной военной лаборатории Балтимора. Она осталась немой из-за того, что в детстве получила травму.

В лабораторию привозят новый объект для изучения, существование которого держат в строжайшей тайне. Это - амфибия с видом гуманоида, к которому постепенно привязывается Элиза. Женщина наблюдает за ним и постепенно между ними возникает симпатия.

Впоследствии руководство решает убить амфибию, и Элиза пытается организовать побег.

Марго Робби

Лента: "Я, Тоня"

Она поправилась на десять килограммов, перекрасилась в блондинку с желтыми волосами, а ее лицо опухло. Актриса Марго "довела" себя до такого состояния ради главной роли фигуристки Тони Хардинг в ленте "Я, Тоня". И, кажется, не зря, ведь теперь она имеет большие шансы получить оскаровскую статуэтку за свою роль в фильме.

"Я, Тоня" – это биографическая драма про популярной американской фигуристке Тоне Хардинг. Спортсменка сошла со льда, и 1990-е годы она была одной из самых успешных в фигурном катании, Она стала первой американкой, которая выполнила трюк - тройной аксель. И с ее карьерой связаны несколько скандалов.

В 1994 году фигуристка подговорила своего телохранителя совершить нападение на свою соперницу Нэнси Хардинг и сломать ей ногу. За нападение она получила 3 года условно.

Фильм рассказывает о жизни знаменитой фигуристки и скандальное завершение карьеры.

Фрэнсис Макдорманд

Лента: "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури"

На полки многочисленных наград у актрисы Фрэнсис Макдорманд уже есть один "Оскар". Она заработала его за роль Мардж в ленте "Фарго" (1996), сценарий которого писали именно под Фрэнсис. Журнал Empire поставил Мардж Гандерсон на 75-е место в списке 100 величайших киногероев, а игру в "Фарго" назвал "лучшей в карьере".

Роль матери-одиночки Милред Хейз в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" может принести актрисе еще одну статуэтку. Хотя уже более 10 премий, среди которых и Гильдия киноактеров США, назвали ее лучшей актрисой года.

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В ленте Милред, которую играет Фрэнсис Макдорманд, вступает в борьбу с полицией родного города, считая, что "служители закона" не работают над раскрытием убийства ее дочери-подростка Анджелы. Семь месяцев назад ее изнасиловали и убили.

Женщина арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плакаты с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби. Они призывают правоохранителей наконец начали активное расследование.

Сирша Ронан

Лента: "Леди Птица"

"Леди Птица" уже получил две статуэтки "Золотого глобуса", и одну из них для фильма получила Сирша Ронан. Премия признала ее лучшей актрисой. А сам фильм побил все рекорды по количеству одобрительных отзывов критиков.

Что такое "Оскар", Сирша знает с 12 лет. Тогда ее номинировали как "Лучшую актрису второго плана" за роль в фильме режиссера Джо Райта "Искупление" (2007). Так Ронан стала самой молодой актрисой, которая попала в номинацию на премию Американской академии киноискусства.

Сейчас она попала в номинацию "Лучшая женская роль" после игры в ленте "Леди Птица".

В центре сюжета - история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее “Леди Птица”. В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается убежать в Нью-Йорк.

Мерил Стрип

Лента: "Секретное досье"

Секретное досье – это американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий. Они владеют секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами встает нелегкий выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или все же сохранить лояльность Белого дома.

Одну из главных ролей здесь играет голливудская актриса Мэрил Стрип. Эта актриса – настоящий "тяжеловес" в кинематографе. Стрип - трехкратная обладательница премий "Оскар" с 21-ой номинации за актерскую работу – а это больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа.

Также на ее счету премии "Эмми", BAFTA и Гильдии киноактеров США. Не стоит забывать и о том, что Мерил - девятикратная обладательница премии "Золотой глобус" по 30 номинациям (это абсолютный рекорд за всю историю существования премии). Поэтому бороться за статуэтку с ней будет крайне сложно.