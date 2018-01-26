Самые лучшие актрисы, которые будут соревноваться за "Оскар". Почему именно они
Эспрессо.TV собрали актрис, которые могут получить статуэтку за "Лучшую женскую роль".
Салли Хокинс
Лента: "Форма воды"
Благодаря роли немой Элайзы в фильме "Форма воды" Салли Хокинз стала лучшей актрисой уже в восьми премиях. Еще в девяти актриса ждет свою награду. Среди них и статуэтка от "Оскара".
Сниматься в фильме Гильемо дель Торо Хокинз согласилась еще тогда, когда сценарий еще не был готов. И когда она узнала, что будет играть влюбленную в человека-амфибию девушку, сразу согласилась. Именно тогда она работала над сценарием к короткометражке о женщине, которая не знала о том, что она русалка.
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Действие в "Форме" воды " происходит в 60-е годы, сюжет разворачивается на фоне противостояния США и СССР в холодной войне. Уборщица Элиза работает в секретной военной лаборатории Балтимора. Она осталась немой из-за того, что в детстве получила травму.
В лабораторию привозят новый объект для изучения, существование которого держат в строжайшей тайне. Это - амфибия с видом гуманоида, к которому постепенно привязывается Элиза. Женщина наблюдает за ним и постепенно между ними возникает симпатия.
Впоследствии руководство решает убить амфибию, и Элиза пытается организовать побег.
Марго Робби
Лента: "Я, Тоня"
Она поправилась на десять килограммов, перекрасилась в блондинку с желтыми волосами, а ее лицо опухло. Актриса Марго "довела" себя до такого состояния ради главной роли фигуристки Тони Хардинг в ленте "Я, Тоня". И, кажется, не зря, ведь теперь она имеет большие шансы получить оскаровскую статуэтку за свою роль в фильме.
"Я, Тоня" – это биографическая драма про популярной американской фигуристке Тоне Хардинг. Спортсменка сошла со льда, и 1990-е годы она была одной из самых успешных в фигурном катании, Она стала первой американкой, которая выполнила трюк - тройной аксель. И с ее карьерой связаны несколько скандалов.
В 1994 году фигуристка подговорила своего телохранителя совершить нападение на свою соперницу Нэнси Хардинг и сломать ей ногу. За нападение она получила 3 года условно.
Фильм рассказывает о жизни знаменитой фигуристки и скандальное завершение карьеры.
Фрэнсис Макдорманд
Лента: "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури"
На полки многочисленных наград у актрисы Фрэнсис Макдорманд уже есть один "Оскар". Она заработала его за роль Мардж в ленте "Фарго" (1996), сценарий которого писали именно под Фрэнсис. Журнал Empire поставил Мардж Гандерсон на 75-е место в списке 100 величайших киногероев, а игру в "Фарго" назвал "лучшей в карьере".
Роль матери-одиночки Милред Хейз в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" может принести актрисе еще одну статуэтку. Хотя уже более 10 премий, среди которых и Гильдия киноактеров США, назвали ее лучшей актрисой года.
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В ленте Милред, которую играет Фрэнсис Макдорманд, вступает в борьбу с полицией родного города, считая, что "служители закона" не работают над раскрытием убийства ее дочери-подростка Анджелы. Семь месяцев назад ее изнасиловали и убили.
Женщина арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плакаты с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби. Они призывают правоохранителей наконец начали активное расследование.
Сирша Ронан
Лента: "Леди Птица"
"Леди Птица" уже получил две статуэтки "Золотого глобуса", и одну из них для фильма получила Сирша Ронан. Премия признала ее лучшей актрисой. А сам фильм побил все рекорды по количеству одобрительных отзывов критиков.
Что такое "Оскар", Сирша знает с 12 лет. Тогда ее номинировали как "Лучшую актрису второго плана" за роль в фильме режиссера Джо Райта "Искупление" (2007). Так Ронан стала самой молодой актрисой, которая попала в номинацию на премию Американской академии киноискусства.
Сейчас она попала в номинацию "Лучшая женская роль" после игры в ленте "Леди Птица".
В центре сюжета - история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее “Леди Птица”. В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается убежать в Нью-Йорк.
Мерил Стрип
Лента: "Секретное досье"
Секретное досье – это американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий. Они владеют секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами встает нелегкий выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или все же сохранить лояльность Белого дома.
Одну из главных ролей здесь играет голливудская актриса Мэрил Стрип. Эта актриса – настоящий "тяжеловес" в кинематографе. Стрип - трехкратная обладательница премий "Оскар" с 21-ой номинации за актерскую работу – а это больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа.
Также на ее счету премии "Эмми", BAFTA и Гильдии киноактеров США. Не стоит забывать и о том, что Мерил - девятикратная обладательница премии "Золотой глобус" по 30 номинациям (это абсолютный рекорд за всю историю существования премии). Поэтому бороться за статуэтку с ней будет крайне сложно.
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