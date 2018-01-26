26 января, 2018, 09:00

Любимый актер Брэда Питта, многократный лауреат "Оскара" или молодой и талантливый новичок. Кто получит статуэтку за "Лучшую мужскую роль"

Эспрессо.TV решили рассказать немного интересного о нынешних мужчинах-номинантах на статуэтку "Оскар"

Тимоти Шаламе

За роль в фильме "Назови меня своим именем"

Карьере этого парня можно только позавидовать. В 18 он снялся в хитовом фильме "Интерстеллар", а в 2018 сразу два фильма с участием Тимоти попали в список лучших картин “Оскара”. Кроме “Назови меня своим именем” актер сыграл также в драме “Леди Птица”.

За роль парня в "Назови меня..." Шаламе уже получил номинации на Золотой Глобус и Премию Гильдии киноактеров, а теперь еще и "Оскар".

В фильмах парень начал сниматься еще в 2008, когда ему было всего 12 лет. Вырос он в криминальном районе Манхэттена, однако несмотря на это получил хорошее образование и славу. Не каждый актер может похвастаться номинацией на Оскар в 22 года.

Дэниел Дэй Льюис

За роль в фильме "Призрачная нить"

У этого британского актера уже есть три золотых статуэтки, а в этом году его шестой раз номинировали на “Оскара” за лучшую мужскую роль. Дэй-Льюис является единственным актером, получавшим "Оскар" в этой номинации в двух разных веках.

В кинопрессе его часто называют одним из лучших актеров в истории, несмотря на то, что в фильмографии Дэй-Льюиса нет и 30 ролей. Актер тщательно подходит к выбору кинопроектов и обычно снимается всего лишь раз в 3-5 лет.

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В новом фильме Льюис сыграл успешного кутурьє, который одевает Королевскую семью. После съемок актер объявил о завершении кинокарьеры. Однако Дэниел уже покидал на несколько лет кинематограф в 90-х годах, но через некоторое время возвращался к съемкам.

Дэниэл Калуя

За роль в фильме "Ловушка"

Британский актер, который стал известен благодаря съемках в сериалах. Появлялся в “Скинс”, “Доктор Кто” и “Черное зеркало”.

Это первая номинация актера на “Оскар” и еще и в самой престижной номинации среди актеров. Кроме кино и сериалов, Калуя также играет в театре, а также пишет сценарии.

Гарри Олдман

За роль в фильме "Темные времена”

Известный британский актер и режиссер, сыгравший в десятках фильмов. Его карьера началась с роли в драме “Сид и Нэнси”. А потом он появлялся в “Друзьях”, “Бэтмене”, сыграл Дракулу и Сириуса в “Гарри Поттере”.

Брэд Питт, Дэниел Рэдклифф и Кристиан Бэйл называли Олдмена своим самым любимым актером.

В этом фильме, который к тому же номинирован на главную награду “Оскара”, Олдмен сыграл Винстонна Черчиля и кинокритики называют актера “изюминкой” этого фильма.

Дензел Вашингтон

За роль в фильме "Роман Израэль, Esq."

Известный американский актер и режиссер, у которого три “Золотых глобуса” и два “Оскара”. Вашингтон стал вторым темнокожим актером, который получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль.

В юности актер изучал медицину, биологию, затем увлекся журналистикой и заинтересовался театром, получил журналистское образование.

В фильме актер сыграл адвоката в крупной фирме. За годы своей карьеры он успел сделать себе блестящую репутацию. Он вдруг становится директором фирмы и узнает о большом обмане и несправедливость внутри нее.