Куда приводит борьба за сердца и души

26 января, 2018, 18:09

Богдан Яременко

"Борьба за сердца и души" жителей оккупированных территорий в том виде, как это продвигает ряд международных организаций - путь к замораживанию состояния оккупации

"Вы должны завоевывать сердца и души населения на оккупированных территориях". Эту фразу в разных вариациях повторяют и западные дипломаты, и украинские правозащитники.

Эту концепцию на деньги западных правительств активно реализует и наше Министерство по вопросам оккупированных территорий, и ряд общественных организаций и СМИ. Наиболее выразительное воплощение этой темы - требование выплачивать пенсии, социальные выплаты и т.д. на оккупированных территориях (есть много других предложений по отвоевыванию сердец и душ, но приведенные здесь - основные).

Объяснение необходимости таких действий варьируются от того, что это, как бы, обязательства Украины, что жители оккупированных территорий заработали \ имеют право на эти выплаты, и вплоть до того, что Украина должна добиваться благосклонного к себе отношения со стороны граждан на временно оккупированных территориях.

Это, по меньшей мере, опасная, а я бы даже сказал - враждебная концепция.

Прежде всего, согласно международному праву, содержание оккупированных территорий является обязанностью государства-оккупанта. Не Украины. Выплаты Украиной зарплат, социальных выплат, пенсий на оккупированных территорий лишь облегчают оккупантам дело оккупации наших территорий. Помогать оккупанту эффективно и качественно оккупировать свои территории - может ли быть что-то более абсурдное?

Но проблемы с тезисом или концепцией "завоевания сердец и душ" на оккупированных территориях значительно глубже.

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Прежде всего, возникает вопрос - а с какой целью Украина должна это делать? Мы хотим купить лояльность (купленая лояльность предусматривает возможность ее перекупить) или мы верим, что положительно настроеные к Украине граждане смогут вернуть оккупированные территории в состав нашего государства?

То есть нас будто подталкивают к мысли, что лояльные к Украины жители оккупированных территорий - это путь к деоккупации. Это обычній бред. Распространение на оккупированных территориях лоялистских настроений только углубит репрессии, опастность для наших граждан. Ведь совершенно очевидно, что и в Крыму, и на Донбассе лояльных Украине граждан скорее уничтожат, чем дадут возможность не только провести референдум о возвращении в Украину, но и просто вслух высказать такую ​​идею.

Скажем прямо, что опыт Грузии и Молдовы по "борьбе за души и сердца" - создание самых разнообразных возможностей для жителей или даже хозяйствующих субъектов на оккупированных территориях, способствовали лишь замораживанию конфликтов и ни на шаг не приблизили эти государства к возвращению оккупированных территорий. Более того, в Молдове эта политика привела к образованию устойчивых коррупционных связки между "приднестровской" и молдавскими властями.

Следующее опасное следствие розсусоливания темы "борьбы за сердца и души" - делегитимация безусловного права Украины вернуть оккупированные территории.

Следует понимать так, что если Украину не будут любить на оккупированных территориях, Украиеа будет труднее вернуть их, а право сделать это может быть поставлено под сомнение. Мол, одно дело, когда Украину большинство жителей любить - это одно, а если нет - то другое.

Позиция Украины должна быть твердой - оккупация и аннексия украинских территорий осуществлены силой, в нарушение международного права, и единственным способом решить этот вопрос может быть возвращение этих территорий Украины без каких-либо дополнительных условий, в том числе без учета отношения к этому населения.

Конечно, Украина должна сформулировать свою политику в отношении оккупированных территорий. Эта политика должна включать и несколько простых месседжей для жителей оккупированных территорий: мы вернем утраченные земли; воздержитесь от участия в деятельности оккупационных властей, и к вам не может быть никаких претензий; поддержать вас мы можем только в Украине, где о вас помнят и готовы помочь.

Концепция "завоевывать сердца и души" должна быть переосмыслена в форме "мероприятий информационного влияния". И осуществлять программу этого влияния следует исключительно в рамках операции по деоккупации, с пониманием того, как мы хотим, чтобы жители оккупированных территорий вели себя в момент, когда по их улицам проедут первые БТРы с украинскими флагами.

А вот завоевывать, покупать или объявлять собственность на чьи-то сердца и души у нас нужды нет.